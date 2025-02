Aumenta el repudio al nombramiento de los jueces por decreto a la Corte Suprema

Este miércoles, el gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial la designación en comisión del juez Ariel Lijo y del abogado Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia. El nombramiento por decreto no implica que los candidatos del gobierno ingresarán a la Corte directamente. Para acceder al cargo tanto Lijo como García Mansilla tienen que prestar juramento ante el Alto Tribunal. Hasta que eso no suceda, no podrán acceder formalmente al cargo. Y es un interrogante cómo actuarán el presidente supremo Horacio Rosatti y su par Carlos Rosenkrantz ya que la llegada de esta nueva dupla promete cambiar la relación de fuerzas internas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Ante la consulta de El Destape, en la Corte dijeron que este jueves, durante la reunión de Acuerdo, comenzarán a analizar las cuestiones administrativas para definir si se les toma o no juramento a los designados por Mieli. La resolución la estiman tener para el 6 de marzo cuando se realice el próximo encuentro cortesano. De rechazar la jura se entraría en un conflicto de poderes. A esto se suma que apenas publicado el decreto en el Boletín Oficial se realizaron los primeros planteos en tribunales para frenar la designación.