Apertura de Sesiones: Milei no invitó a los gobernadores peronistas más combativos

El próximo sábado 1 de marzo a las 21 horas, el presidente Javier Milei dará su discurso inaugural ante los diputados y senadores para iniciar las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Hasta el momento, el mandatario extendió la invitación a todos los ministros de su gabinete, a los Jueces de la Corte Suprema, a las autoridades de las Fuerzas Armadas y a distintos gobernadores. Sin embargo, El Destape confirmó que los gobernadores de la provincia de Buenos Aires y de La Rioja, Axel Kicillof y Ricardo Quintela respectivamente, "no fueron invitados". "No recibimos la invitación", señalaron desde ambas gobernaciones a este medio. Además remarcaron que, la decisión política era la de "no ir".

Desde Casa Rosada reina el hermetismo. Hasta el momento no negaron la falta de invitaciones y tampoco dieron mayores explicaciones al respecto. Sería la primera vez que un presidente de la Nación no invita a todos los gobernadores del país a un acto institucional de tamaña magnitud. Además varios bloques de legisladores anticiparon que no estarán para escuchar a Milei. El bloque de senadores de Unión por la Patria no asistirá.

El bloque "Democracia para Siempre", que lideran Martín Lousteau y Facundo Manes, también mostrará ausencias. Según indicaron desde el espacio, estarían el jefe del bloque, Pablo Juliano, y la vicepresidenta del Marcela Coli, “para demostrar la disconformidad con el constante avasallamiento institucional que ejerce Milei sobre los otros poderes del Estado”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al vacío que habrá en el sector de los gobernadores y de otras fuerzas políticas legislativas, desde Casa Rosada también generaron nuevas rispideces con la prensa. El Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) emitió el miércoles por la tarde un comunicado por el cual “deplora y rechaza la decisión de los presidentes de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel, de impedir el acceso de los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación a los palcos que históricamente estuvieron asignados a los medios de comunicación durante la Asamblea Legislativa del próximo sábado”. Las direcciones de Prensa de ambas Cámaras informaron a las y los periodistas acreditados de manera permanente, que para el acto "no se permitirá que los trabajadores de prensa se ubiquen en los palcos que siempre ocupan, ubicados en el primer piso por arriba del estrado".

El discurso del Jefe de Estado se dará en medio de dos polémicas: el escándalo de la criptomoneda $Libra y la denuncias por "estafa" que afrontan él y su hermana Karina, y la designación por decreto y sin que pase por el Congreso d Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como miembros de la Corte Suprema.

Durante el discurso de 2024, Javier Milei habló 70 minutos ante el Congreso. La palabra “política” fue la que más veces repitió: en 40 ocasiones. Sus palabras se dieron tras el fracaso de la primera Ley Bases, y estuvieron marcadas por los insultos a los legisladores y un enfoque en la herencia recibida, además de su plan para achicar y ajustar el Estado.