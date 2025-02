Tras el escándalo cripto, cae la aprobación de Milei en Córdoba: la encuesta que más preocupa al Presidente

Las consecuencias de la participación del presidente Javier Milei en la estafa de la criptomoneda $LIBRA sigue aumentando: mientras siguen los pedidos de juicio político y el abogado Gregorio Dalbón solicitó que se secuestre el celular del libertario, un sondeo realizado por la consultora Delfos mostró que su imagen positiva de gestión registró una caída de siete puntos porcentuales durante febrero.

Todas las consultoras que midieron el ánimo de la opinión pública una vez que estalló el escándalo se sorprendieron al advertir las repercusiones negativas que padeció el Ejecutivo nacional. Aunque Milei lo niegue, son muchas las pruebas de que el Presidente conocía a los estafadores y era consciente del impacto que tendría su publicación, que provocó la suba abrupta del precio de la criptomoneda ni bien fue lanzada y antes que el público en general supiera de ella, previo a la caída a niveles ínfimos de la misma.

El sondeo realizado en la provincia de Córdoba entre el 17 y el 24 de febrero de 2025 muestra una caída en la imagen del Presidente, influenciada por el escándalo de la criptomoneda. El relevamiento, que abarcó 1.878 casos, indicaba una tendencia variable en la aprobación del Gobierno nacional a lo largo del tiempo. No obstante, la estafa afectó de manera directa el vínculo entre Milei y su electorado, provocando una disminución en su aprobación.

En los últimos días, la incertidumbre se apoderó de una porción de los votantes cordobeses que lo apoyaron en el ballotage 2023. El porcentaje registrado del 43% muestra la baja en relación con enero de este año, cuando alcanzó el 50%, y dichos puntos se trasladaron directamente a opiniones negativas (29%) y regulares (27%).

La caída también se trasladó a la aprobación de su gestión, ya que registró una baja de 5 puntos porcentuales: este panorama retrotrae a una situación similar a la de agosto del año pasado y ubica a la desaprobación en el pico de los últimos cinco meses. Estos niveles son similares a los que se observaron luego de la firma del veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria y el inicio de la pelea con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Existe un segmento importante que lo eligió en el ballotage y que hoy observa que sus modales impropios y cuestionables para un presidente –que antes se dejaban de lado frente al éxito económico- empiezan a generar cierta incertidumbre respecto de la sustentabilidad de la estabilidad conseguida por Milei”, apuntó Luis Dall’Aglio, director de la consultora Delfos.

Estafa cripto: más de la mitad de los argentinos cree que Milei fue cómplice

En el marco de una encuesta realizada por la consultora Sentimientos Públicos, más de la mitad de los argentinos rechazan el mundo de las criptomonedas y consideran que el presidente Milei fue cómplice de la estafa $LIBRA, además de caracterizar al hecho como algo "grave".

Según el documento, las criptomonedas concentran un 57% de rechazo social. Dentro de este contexto, solo un 44% cree que deberían convivir con los Bancos Centrales y apenas un 18% cree que podrían reemplazarlos. Al 72% de la población le parece que son algo "demasiado complicado".

Mientras un tercio de la población considera intrascendente al "criptogate", el 52% lo considera grave y el 17,1% como un tema importante. Las mujeres le asignan seis puntos más de gravedad al asunto que los hombres. Y en la Ciudad de Buenos Aires le dan cinco puntos más de gravedad.

En lo referente al voto, un 53% piensa que Milei fue cómplice y un 47% que fue víctima. Un 22% de los votantes de La Libertad Avanza en la primera vuelta piensan que fue cómplice. En tanto, un 85% de los votantes de Cambiemos en primera vuelta piensan que fue víctima de una estafa.

De aquellos que votaron al libertario en el balotaje, solo un 20% considera grave a la denuncia, y un 25% lo considera importante, pero no grave. Mientras tanto, un 55% lo considera intrascendente.

En ese sentido, menos de la mitad -un 44%- de los votantes de Milei en la segunda vuelta creen que el criptogate no tendrá grandes consecuencias para el Gobierno y un 23% cree que tendrá consecuencias para el prestigio del mandatario nacional. Por el contrario, un 5% de aquellos que votaron en blanco o no votaron cree que el escándalo no traerá consecuencias.