Estafa cripto: una encuesta muestra el hundimiento de la imagen de Javier Milei y más de la mitad de los argentinos cree que fue cómplice

Más de la mitad de los argentinos rechazan el mundo de las criptomonedas y consideraN que el presidente Javier Milei fue cómplice de la estafa $LIBRA, además de caracterizar al hecho como algo "grave". Así lo afirmó una encuesta realizada por la consultora Sentimientos Públicos, que además relevó un marcado deterioro en la imagen del jefe de Estado, incluso entre sus votantes fieles.

Según el documento, las criptomonedas concentran un 57% de rechazo social. Dentro de este contexto, sólo un 44% cree que deberían convivir con los Bancos Centrales y apenas un 18% cree que podrían reemplazarlos. Al 72% de la población le parece que son algo "demasiado complicado".

Sólo un tercio de la población considera intrascendente al "criptogate". El 52% lo considera grave y el 17,1% como un tema importante. Las mujeres le asignan seis puntos más de gravedad al asunto que los hombres. Y en la Ciudad de Buenos Aires le dan cinco puntos más de gravedad.

En lo referente al voto, un 53% piensa que Milei fue cómplice y un 47% que fue víctima. Un 22% de los votantes de La Libertad Avanza en la primera vuelta piensan que fue cómplice. En tanto, un 85% de los votantes de Cambiemos en primera vuelta piensan que fue víctima de una estafa.

De aquellos que votaron a Milei en el balotaje solo un 20% considera grave a la denuncia, y un 25% lo considera importante, pero no grave. Mientras tanto, un 55% lo considera intrascendente.

En ese sentido, menos de la mitad -un 44%- de los votantes de Milei en el balotaje creen que el criptogate no tendrá grandes consecuencias para el gobierno y un 23% cree que tendrá consecuencias para el prestigio de Milei. Por el contrario, sólo un 5% de aquellos que votaron en blanco o no votaron cree que el escándalo no traerá consecuencias.

Por otra parte, un 55% de los votantes de Sergio Massa en el balotaje creen que afectará para mal la confianza de los inversores internacionales. Pero sólo el 10% del resto de los votantes cree esto. Entre quienes en la primera vuelta de 2023 no votaron a Milei, a Bullrich ni a Massa, la opción más elegida es que el escándalo afectará a la imagen de Milei.

"Menos del 50% cree que Milei estafó para beneficiarse. Pero de los que lo creen víctima, la mitad piensa que de todas maneras se comportó de manera irresponsable. Los que lo apoyaban sintieron el impacto, pero lo siguen apoyando. Para los que tienen más proclividad a votar en blanco o no votar, el asunto deteriorara su reputación", señaló el reporte.

Desconfianza en el mundo financiero y falta de ahorros

En otro aspecto, el informe apuntó que el 52% de los argentinos realiza inversiones online, cifra que asciende al 61% en los niveles socioeconómicos medios y desciende a un 40% en los bajos. Las opciones más elegidas son: billetera virtual (26% de las personas encuestadas), banca online de un banco tradicional (23%), portal de inversiones (11%) y criptomonedas (5%).

Entre quienes no realizan inversiones online, la principal causa es la falta de ahorros (46%). La desconfianza en estas herramientas (29%) supera a la dificultad técnica (14%) o al estrés que puede generar utilizarlas (11%). Por su parte, solo un 24% responde que ha operado alguna vez con Dólar MEP. Y las criptomonedas concentran un 57% de rechazo social, porcentaje que escala al 70% entre los adultos mayores de 55 años.

Finalmente, el estudio muestra que, si bien siete de cada 10 encuestados creen que el sistema financiero “está descontrolado” y que “atenta contra las personas”, el apoyo a una regulación estatal de este sistema se reduce al 55% (entre votantes de Milei en el balotaje, el apoyo es del 34%).

“Se dice que, como resultado de las crisis y la incertidumbre constante, los argentinos somos expertos en variables económicas. Sin embargo, sólo un cuarto ha comprado alguna vez dólar financiero. Si a esto le sumamos que casi la mitad no llega a ahorrar, el volumen de las finanzas digitales está subejecutado”, analizó el director de la consultora, Hernán Vanoli.

La Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Patagonia son las regiones donde el porcentaje de inversores online es más elevado. Los millennials y los votantes de izquierda son los que más se estresan al vincularse con estas operaciones. Las mujeres son las que más declaran no hacer inversiones online por no tener ahorros.

Siete de cada 10 argentinos creen que el sistema financiero atenta contra las personas. Entre los votantes de Milei en el balotaje, el acuerdo llega a un 55%. Entre las personas con nivel educativo de secundario completo, el número se eleva a un 80%. Por último, un 34% de los votantes de Milei en el balotaje están de acuerdo con la regulación estatal del sistema financiero. Sin embargo, a menor edad, menor nivel de acuerdo con esta condición.