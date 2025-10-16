Antes de la apertura de mercados, el Gobierno salió a anunciar acuerdo con EE.UU.

El embajador Alec Oxenford confirmó hoy que firmó un acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, al que calificó como "muy importante", e indicó que se comunicará pronto, según detalló en declaraciones a una radio porteña. También desestimó que exista un "condicionamiento" o "cláusulas secretas" detrás del salvataje financiero de Donald Trump al gobierno de Javier Milei.

"Creo que podemos tener novedades en breve. He firmado un acuerdo de confidencialidad por lo que no puedo comentar detalles, pero sí que es muy importante, que se habló en detalle de este tema en la reunión en la Sala de Gabinete y el presidente Trump participó activamente en estos temas, no solamente el resto del gabinete. Vamos a tener noticias muy buenas en poco tiempo. No puedo comentar, pero vamos a tener novedades en breve", dijo Oxenford en diálogo con Radio Mitre.

En relación a las críticas de la oposición por la pérdida de soberanía que implica el blindaje económico buscado por Milei durante su doceavo viaje a EEUU, el embajador respondió: "No siento ni sentí en ningún momento ninguna vocación de atacar nuestra soberanía ni nada que se le parezca".

En ese sentido, Oxenford remarcó que "no hay ninguna duda que no hubo ningún condicionamiento ni cláusulas secretas ni ocultas" en el acuerdo entre ambos países. "El respaldo fue total, fue explícito, fue sólido y muy alineado con una visión compartida", planteó.

No importó lo que dijo Trump

El diplomático se sumó al resto de los funcionarios de Casa Rosada que negaron que Trump haya atado su respaldo a un resultado a favor de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 26 de octubre. "Esa frase fue totalmente sacada de contexto y no fue el espíritu. Esto ya fue aclarado", señaló.

Pese a que el propio republicano indicó lo opuesto en un mensaje publicado en su red social Truth. el embajador afirmó que los periodistas "exageran un poquito" en sus supuestas interpretaciones. "Los periodistas que estaban ahí… me parece que a veces exageran un poquito con sacar de contexto una frase que sacada de contexto se puede interpretar de una manera, pero en el contexto fue muy clara", sostuvo.

Para Milei, el republicano tampoco se refirió a las legislativas

Al dar una entrevista televisiva, el Presidente insistió en que el apoyo que prometió Trump no está supeditado a que su partido gane las elecciones legislativas. Según interpretó, "eso es un plus adicional" y está "diciéndoles a los argentinos 'vayan por este lado'"

"Él (Trump) manifiesta un apoyo a mí. Mientras yo sea presidente, el apoyo lo tenemos. Cualquiera que vio la reunión completa, no le puede caber dudas. Acá al status quo quiere que a la Argentina le vaya mal", opinó en diálogo con A24.