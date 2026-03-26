Adorni y Bullrich firmaron la paz tras el silencio de la senadora en medio del escándalo del jefe de Gabinete

Luego de silencios y desencuentros, finalmente se juntaron Manuel Adorni y Patricia Bullrich. Sellaron la paz en medio del terremoto político y judicial que vive el Jefe de Gabinete. Ambos estaban en un frío momento hace días luego de algunas decisiones que tomó Karina Milei que perjudicaron a Bullrich, como por ejemplo dejar afuera del gobierno a Diego Valenzuela, hombre de Pato, quien tenía intenciones de asumir en la Dirección de Migraciones que está bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que comanda Alejandra Monteoliva.

En ese contexto hubo episodios que perjudicaron la relación. Primero, el nulo apoyo de Bullrich a Adorni en medio del escándalo. Desde su riñón argumentan que no recibieron el mensaje que les llegó a los ministros para tuitear a favor de Adorni.

Pato apenas respaldó con un retuit y nada más. No hubo ni palabras en X ni tampoco en la TV. Silencio total. El gesto cayó muy mal en el karinismo. De hecho, cayó peor cómo Bullrich se mostró jocosa en una serie de fotos en el Loolapalloza hace días. Un posteo en Twitter que generó mala vibra interna en el Gobierno. Y un llamado de atención.

La semana pasada, Bullrich fue a la Rosada pero la plantaron. Adorni la iba a recibir pero se fue de urgencia a la quinta presidencial de Olivos. La jefa del bloque libertario en el Senado llegó. Y a los 5 minutos se fue. Papelón.

Hoy se juntaron e intentaron una suerte de deshielo. Se reunieron al mediodía durante más de una hora. Desde ambas tribus calificaron el encuentro como muy positivo y de cariño. De hecho la foto que compartieron ambos es de un fuerte abrazo. “Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total”, tuiteó Adorni.

Esta foto llega mientras se debate qué pasará en 2027 con CABA. Adorni era una fija para ser el candidato a alcalde violeta. Pero sus acciones cayeron a un piso histórico. Falta un año pero podría ser partido terminado. Aunque en Argentina nadie puede predecir nada.

Bullrich tiene que decidir su futuro. Si quiere ir por CABA o si se desprende y va por la Nación. Hoy es la dirigente de la derecha que mejor mide, incluso por arriba de Javier Milei.

Si va por CABA deberá enfrentarse al macrismo y tendrá otra batalla, la más dura: enfrentarse internamente al karinismo y ganar la pulseada para lograr la confianza definitiva de la hermana presidencial. El desafío más difícil. Hoy el partido está abierto.