Bianco cruzó a Iguacel: "Es un delito federal"

El jefe de Gabinete cruzó al intendente macrista que pidió cortes de ruta por las clases.

El jefe de Gabinete de Buenos Aires, Carlos Bianco, salió al cruce del intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, quien llamó a cortar las rutas para reclamar la vuelta a clases presenciales en su distrito, y le recomendó "que haga cumplir los protocolos" sanitarios "en vez de instigar" a un delito.

"Es un delito federal, no sé si está al tanto Iguacel", remarcó el funcionario del gobernador Axel Kicillof.

Al cuestionar los dichos del intendente de Juntos por el Cambio, Bianco sostuvo: "Lo extraño, más allá de lo grave, es que muchísimas veces le escribí directamente cuando me llegaba información de que no se cumplían los protocolos, que había actividades habilitadas o partidos de fútbol".

"En vez de instigar a que se cometan delitos, le recomiendo que dedique su tiempo a hacer cumplir los protocolos. Porque si lo hace van a bajar los casos como pasó en Salto y Carmen de Areco y vamos a pasar a Fase 3 y va a volver la presencialidad", enfatizó el jefe de Gabinete provincial.

A la vez, lanzó críticas al procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, por no actuar de oficio ante la propuesta que lanzó Iguacel. "Me extraña profundamente que un intendente esté instigando a que se cometa un delito y no haya ningún fiscal que actúe de oficio denunciándolo por apología del delito. Será porque el titular del Ministerio Público Fiscal e Iguacel forman parte del mismo partido político. Capaz no es extraño", cuestionó Bianco.

El jefe de Gabinete indicó que el regreso a la presencialidad en algunos municipios tiene que ver con "la incidencia de casos es mayor a 500". "Es lo que dice la normativa nacional y provincial. No discriminamos a nadie. Lo explicamos muchas veces y sigue funcionando de la misma manera esta epidemia", destacó Bianco.

Este lunes, Iguacel afirmó: "Si (Kicillof) no revisa la decisión de que no podamos dar clases presenciales, habrá que salir a cortar las rutas". "Si hemos salido a la ruta por otras cuestiones más sencillas por esto también. Invito a que si esto no pasa (la vuelta a las aulas), que lo hagan todos los ciudadanos del interior bonaerenses. Tenemos que empezar la rebelión educativa en el país en algún momento para salir de este pozo", lanzó el ex ministro de Energía de Mauricio Macri.