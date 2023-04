La oposición denuncia al IOMA pero la sigue eligiendo para los empleados municipales

Patricia Bullrich Luro denunció el mal funcionamiento de la obra social. Sin embargo en los distritos opositores siguen teniendo a IOMA de cabecera. La respuesta del gobierno bonaerense.

Nuevamente la oposición salió a la carga de la obra social con más afiliados y afiladas en todo el país. A través de su cuenta de Twitter, la precandidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich Luro, denunció "el mal funcionamiento del IOMA", citando una supuesta nota que se titula: "La oposición en Tigre logró que la cobertura de IOMA no sea obligatoria para los empleados municipales".

Al respecto, Bullirch Luro, escribió: "Lo hicimos de nuevo y en este caso en un municipio gobernado por el Frente de Todos. Como sucedió también en San Nicolás, Capitán Sarmiento, Pergamino y en otros municipios, en Tigre nuestros concejales lograron romper con IOMA y dar libertad de elección de su obra social a los empleados municipales".

A pesar de la denuncia mediática, en la realidad, 129 de los 135 distritos bonaerenses se rigen con IOMA. Fuentes del ministerio de Salud confirmaron a El Destape que "el único distrito que no tiene cobertura con IOMA es Capitán Sarmiento".

Además explicaron que, desde hace varios años, "cinco ciudades tienen obra social propia por lo que la cobertura de IOMA no rige". Sobre dichas localidades remarcaron que "no es algo de ahora, sino que hace año que pasa así". Uno de los distritos con obra social propia es La Matanza.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió a cruzar a Bullrich Luro y le detalló que "IOMA hoy está desendeudada, paga a 30 días, está digitalizada, tiene cobertura al 100% en medicamentos esenciales, cuenta una red de casi 100 policonsultorios, redujo los tiempos de autorización un 92%". "Los que la usamos sabemos que contamos con una gran obra social", destacó.

Además el titular de la cartera de Salud criticó el posteo ya que, "le hablan a quienes no tienen ni usan IOMA. Es un modo de accionar. Con todo igual". "Buscan bajar impuestos y desfinanciar el sistema público. Luego se 'indignan' del mal funcionamiento y privatizan. La historia de la derecha una vez más", cerró.

El curioso caso de San Nicolás

El 4 de marzo pasado, el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, denunció a través de sus redes sociales el “mal funcionamiento del IOMA”, y anunció que “a partir del 1 de abril, los empleados municipales pasarán a tener otra obra social”. Este medio se contactó nuevamente con autoridades del distrito quienes confirmaron que, "el viernes 28 firmaremos el contrato y en unos días empezamos con los trámites de traspaso".

De esta manera el distrito de San Nicolás será el segundo en el año en desvincularse de IOMA. Consultado sobre cuál será la nueva obra social que realice la cobertura a los y las empleados, desde la comuna informaron que "vamos a anunciarlo después de haber firmado el contrato". Si bien no hay una fecha exacta, durante el mes de mayo se realizaría el traspaso definitivo.