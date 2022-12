Carrió aniquiló a Ritondo: "Es un barrabrava, me da vergüenza"

La líder de la Coalición Cívica apuntó contra el diputado nacional que la semana pasada le hizo un gesto obsceno a Cecilia Moreau.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, atacó al presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, a quien acusó de ser un barrabrava. La semana pasada, el legislador nacional hizo un gesto obsceno y machista a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau.

"Que un barrabrava presida el bloque del PRO en la Cámara de Diputados me da vergüenza. Cuando Ritondo hace ese gesto es un barrabrava. Cuando un partido pone de presidente de bloque a alguien que en la vida privada y pública tiene comportamientos de barrabrava, esto debe llamar a una profunda reflexión de quienes presiden el partido y principalmente de Mauricio Macri que lo avala", cruzó Carrió.

A Carrió salió a responderle la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien dijo que Ritondo "no es ningún barrabrava" y señaló que la líder de la Coalición Cívica tiene "moralidad selectiva". "Cristian Ritondo no es ningún barrabrava. Como vos sabés muy bien, es la persona que dejó el alma para cuidar a los bonaerenses durante 4 años y que ahora defiende a todos los argentinos frente a los atropellos inconstitucionales del kirchnerismo", escribió en Twitter.

El gesto obsceno de Ritondo

Ritondo hizo un gesto obsceno en la Cámara de Diputados el jueves cuando la oposición se retiraba del recinto luego de que la bancada oficialista no pudiera conseguir que se aprobaran los proyectos que habían sido incluidos en el temario de la convocatoria. En la sesión iba a votarse la reelección de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara baja y la creación de nueve universidades.

Cuando la sesión había concluido y mientras se acercaba a la salida del recinto, Ritondo alzó ambas manos e introdujo el dedo índice de una mano en un círculo formado por los dedos índices y mayor de la mano contraria; su gesto duró un instante, porque rápidamente unió las palmas, como si se despidiera de los oficialistas.

Pasadas tres horas del final de la sesión y cuando el video del gesto ya se empezaba a viralizar, Ritondo tuiteó: "Lo subo yo también: grito porque se cagan en el Congreso, en el reglamento, en las leyes, en las instituciones. Grito también porque se negaron a darme la palabra. Solo aparecen para apretar a la Justicia. Ese soy yo, el del video, gritando que no había quórum".

Además del gesto, Ritondo también le gritó "venezolana" a Moreau como si fuera un insulto. Las imágenes se vitralizaron en las redes sociales donde centenares de usuarios pidieron al diputado que pida disculpas y explique por qué lo hizo.