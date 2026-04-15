Zago destrozó a Milei por la inflación de marzo: "El dato es malo"

El diputado nacional Oscar Zago criticó al gobierno de Javier Milei por los números de inflación de marzo que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Aseguró que el dato "es malo" y por demás "preocupante" porque demuestra que "no hay rumbo en el Gobierno para los objetivos que se fijaron". También apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quién lo acusó de ser "parte del problema" del gobierno.

El dato que tanto se hizo esperar finalmente llegó: la inflación de marzo fue del 3,4% y coronó 10 meses seguidos al alza, además de representar el aumento más importante en un año. De acuerdo al Indec, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 9,4%, mientras que a nivel interanual marcó un incremento del 32,6%.

Previo a su presentación en AmCham, la cumbre de empresarios conservadores a la que el presidente Milei asiste todos los años, el mandatario argentino escribió en su cuenta de X: "El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente".

"Con estos números no pueden llegar a los objetivos que se plantearon. No hay inversiones, no hay desarrollo, ni tampoco hay producción. Hay un problema político. Hoy le echaron la culpa al Congreso de la Nación y eso me sorprende. Le votamos el 90% de las leyes. Ningún otro Congreso le votó tanto a un Presidente como éste", afirmó Zago al aire, cuando empezó a hablar del dato inflacionario.

Zago se descargó contra Adorni y lo acusó de ser "parte del problema" del Gobierno

El diputado nacional por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) apuntó también contra Manuel Adorni, a quien lo señaló como parte del "problema político" del Gobierno nacional: "El presidente dijo que tiene un problema político. Lo tiene, pero adentro. Adorni no puede seguir sentado en el Gobierno. Le está haciendo mal al Presidente, al Gobierno y a los argentinos. Cualquier empresario que quiere venir dice 'cómo puedo confiar en un país que tiene a su jefe de Gabinete vapuleado por toda la prensa nacional'. Si no soluciona eso el Presidente no va a poder avanzar", sumó Zago.

"Tiene que resolver los problemas resolviéndolos de la mejor manera: que deje de sostener a un jefe de Gabinete que sólo hace daño", concluyó Zago sobre este tema.