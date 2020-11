Kicillof detalló qué deben hacer los veraneantes que vayan a la costa

El martes 1 de diciembre la temporada de verano quedará formalmente inaugurada en todo el territorio bonaerense. Los y las turistas que elijan la provincia de Buenos Aires para vacacionar deberán presentar un certificado para circular en los distintos turísticos que podrán descargar dentro de la ya existente aplicación Cuidar.

Dentro de la misma habrá una pestaña que se llamará “Cuidar Verano” y dentro de ella se deberá elegir como destino la provincia de Buenos Aires. A partir de ese momento, los y las vereneantes llenarán un formulario con la reserva del lugar donde realizarán su estadía, la cantidad de personas que viajarán y los días que estarán.

Consultado por El Destape en la conferencia de prensa que brindó el sábado a la mañana en casa de Gobierno en La Plata, Axel Kicillof afirmó que “la aplicación va a ser la misma que conocemos. Los propietarios no residentes van a tener los permisos expedidos por el municipio como se hace desde el 1 de noviembre”.

A partir del 1 de diciembre, “van a tener que mostrar el formulario estará dentro de la aplicación Cuidar y que hemos desarrollado con Jefatura de Gabinete de Nación”. En ese sentido aclaró que, si bien actualmente no está disponible la app “van a tener las autorizaciones en tiempo y forma, nadie se va a quedar sin su autorización. Tomaremos medidas transitorias para que nadie se quede sin ir. Vamos a ir manejando el flujo, que será más complicado los primeros días pero más sencillo después, además la carga fuerte no se va a producir los primeros días de diciembre”. Actualmente, “estamos haciendo la capacitación a los municipios, así que dentro de los próximos días la vamos a lanzar”.

Por otra parte, de cara al Operativo Sol que también comenzará a funcionar a partir del 1 de diciembre, detalló a El Destape que “en los próximos días vamos a hacer el operativo sol en un verano muy peculiar, porque ese Operativo siempre se hace con los agentes egresados y este año no se pudo hacer eso, así que el operativo Sol va a ser distinto, pero también la temporada”. Kicillof explicó que “mucha gente alquiló quintas o casas con piletas en zonas no turísticas, creo que va a haber muchos destinos no convencionales donde se van a llevar actividades turísticas, por ejemplo el delta del rio Paraná, que son lugares que siempre tuvieron una temporada estival pero que este año va a estar recargada”.