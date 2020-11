Kicillof: “Vamos a vacunar a razón de 2 millones de bonaerenses por mes” 

“Vamos a lanzar el Plan Provincial de Vacunación público y gratuito más grande del que se tenga memoria; va a ser una política pública la vacunación que requiere de una logística complejísima”, afirmó el gobernador Axel Kicillof en la conferencia de prensa en casa de Gobierno, en donde detalló cómo seguirá el Distanciamiento Social en territorio provincial. “Estamos diseñando el plan y ni bien tengamos la vacuna esperamos vacunar a razón de 2 millones de bonaerenses por mes”, detalló.

Kicillof explicó que “va a ser un proceso paulatino de vacunación, vamos a vacunar a 6 millones de personas que incluye y los y las trabajadoras de la salud, de la seguridad, de la educación, a los mayores de 60 años y aquellas personas con enfermedades preexistentes”. A continuación “para alcanzar la inmunidad de rebaño habrá que alcanzar a 12 millones personas. La vacuna será optativa”

El mandatario explicó que “mientras estemos vacunando todavía hay riesgo, la vacuna no es un remedio, la vacuna previene la enfermedad. Por eso, para llegar a vacunarse hay que llegar sano”. Respecto de las dosis y su diseño, señaló que “para conseguir la vacuna se avanzó con todos los laboratorios que están homologados y cumplen con los requisitos más exigentes del mundo”. Agregó que “las vacunas se hicieron sobre la base de vacunas existente, por eso se avanzó tan rápido, y además porque se consiguieron muchísimos voluntarios”.

"Ni bien tengamos la vacuna esperamos vacunar a razón de 2 millones de bonaerenses por mes”, dijo Kicillof COMPARTIR:

Aplastar la curva

El Gobernador se refirió a la baja sistemática de contagios y a las nuevas medidas políticas para “aplastar la curva de casos”. Al respecto señaló: “Se sigue observando una baja sistemática permanente pero lenta. Esto permite diferenciar el Amba y el interior de la provincia de Buenos Aires. En agosto tuvimos 5.300 casos y a partir de ahí se empezó a observar una caída, y en la última semana tuvimos 1.300 casos; es una baja muy significativa”. En el interior ocurrió lo mismo.

“Las unidades de Terapia Intensiva habían llegado a 1.284 camas el 10 de septiembre y hoy tenemos 551 camas, menos de la mitad. Esto nos permite sacar algunas conclusiones: Nunca en todo este tiempo, habiendo pasado un invierno, con una circulación muy intensa, en las zonas más vulnerables nunca faltó una cama en un hospital para el que la necesitara. Tampoco un médico, ni insumos”, confirmó.

Además se refirió que “hoy bajan los casos por las decisiones que se tomaron desde el estado nacional, provincial y en los 135 municipios, y sobre todo por las decisiones individuales y colectivas de cuidado que tomó el pueblo de provincia de Buenos Aires”.

Debido a los bajos números, el mandatario avizoró que “probablemente esta semana estemos cerca de los 1.000 casos en el conurbano, que era algo impensado. Pero nosotros queremos que sigan bajando y lo hagan más rápidamente, no me conformo porque 1.000 casos significan 30 muertos, si podemos evitar que los contagios continúen podemos evitar las muertes; así que hay que ponerse las pilas y hay que aplastar la curva”.

“Es mejor ser antipático que ser irresponsable, así que sigo llamando a los y las bonaerenses a seguir cuidándonos”, indicó.

Los testeos e hisopados serán más específicos y directos. “Con la baja de casos, ahora tenemos una capacidad de testeo ampliada que antes no teníamos, por eso vamos a profundizar, mejorar y controlar los protocolos”, explicó el Gobernador y agregó que: “Si un contacto estrecho presenta síntomas sin hisopar, lo consideramos un caso positivo. Y además le vamos a preguntar qué contacto estrecho tuvo. Ahora se agrega que los contactos estrechos, entre el día 5 y 7, le vamos a pedir que se hisope, para saber si dio positivo y así buscar los contactos estrechos de ese nuevo caso. Si no da positivo igual tendrá que seguro aislado los 14 días. Hacemos esto porque queremos cortar la cadena de contagios”.

“Es mejor ser antipático que ser irresponsable, así que sigo llamando a los y las bonaerenses a seguir cuidándonos”, afirmó Kicillof COMPARTIR:

App Cuidar Verano

Respecto de los permisos para poder vacacionar a partir del 1 de diciembre, fecha en que quedará habilitada la temporada de verano, Kicillof aclaró que “dentro de la aplicación Cuidar habrá una pestaña de ‘Cuidar Verano’ y ahí estará el permiso para sacar y circular dentro de la provincia de Buenos Aires, se tendrá que especificar el lugar donde se va a vacacionar, el lugar, la cantidad de personas y demás especificaciones”.

“Estamos haciendo la capacitación a los municipios, así que dentro de los próximos días la vamos a lanzar”, señaló el dirigente y explicó que “para los primeros días de diciembre si la aplicación no está o se sufre alguna discordancia con los días de antelación, el permiso será automático. Los primeros días de diciembre no van a ser intensos, la carga fuerte no se va a producir esos días, y además nadie se va a quedar sin poder veranear por la aplicación”.