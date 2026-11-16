El Papa León XIV dejó la Argentina y el Congreso retoma su actividad normal, de cara al último mes de sesiones extraordinarias, con la asunción de que habrá extraordinarias en diciembre. Ambas cámaras están prestas a tener sus sesiones esta semana, pero en las comisiones se juegan otros partidos importantes. En el Senado, La Libertad Avanza (LLA) quiere tener liquidada la reforma electoral antes del 2027 y decidió hacer los cambios necesarios para obtener los votos. Por su parte, en Diputados, el oficialismo espera atar los votos aliados para cerrar noviembre con una media sanción del presupuesto para el ejercicio entrante.

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Propiedad privada, patentes y pliegos: la cargada agenda en el Senado

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El miércoles a las 15 se realizará la reunión de labor parlamentaria, con miras a una eventual sesión para el jueves. Los temas que podrían ingresar, por el lado del oficialismo, serían los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, emergencia en Discapacidad y el tratado de Patentes. Quizás se pueda sumar algún pliego judicial y, avisan desde el peronismo, los aliados buscarían hacer ingresar el Registro de Deudores Alimentarios.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada consiguió la semana pasada las dos firmas que le faltaban, las del radical Maximiliano Abad y la macrista María Victoria Huala. La Cámara baja deberá aceptar los cambios hechos en Diputados, que implican el sostenimiento de la ley de Tierras, en aras de evitar una avanzada contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de Javier Milei.

En el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, que tiene media sanción de Diputados; semanas atrás, fuentes oficialistas conjeturaban que desde la Casa Rosada habían frenado el avance de este texto. La Embajada de Estados Unidos en Argentina reconoció públicamente su apuro para que se trate.

Por su parte, el proyecto de emergencia en Discapacidad aprobado en la Cámara baja tiene origen en un dictamen del oficialismo, que copió gran parte de la propuesta de la oposición dura, más algunas modificaciones de los aliados. Aún así, desde el peronismo afirman que votarán a favor. "Vamos a acompañar manifestando nuestras diferencias, pero entendemos que el texto de Diputados es un avance", comentaron voces del interbloque Popular.

Por otra parte, el martes a las 14 y el miércoles a las 10 se realizarán dos nuevas reuniones de la comisión de Acuerdos, en la que se hará la audiencia pública para nuevos candidatos a jueces, defensores y camaristas. En total se analizarán 67 nuevas postulaciones.

¿Qué cambios negocia el Gobierno para aprobar la reforma electoral y suspender las PASO?

El martes a las 15 se reunirá la comisión de Asuntos Constitucionales, en la que se retomará el debate del proyecto de reforma electoral, que apenas había tenido dos reuniones desde el ingreso del texto en abril de este año.

"Se decidió acelerar los tiempos, porque (el jefe de Gabinete, Diego) Santilli afirmó hacia adentro del Gobierno que tiene los votos para la media sanción", revelaron a El Destape fuentes que pueden hablar en nombre del ministro coordinador. "El Colo" es el negociador designado por la Casa Rosada ante los gobernadores.

Las versiones sobre modificaciones comenzaron a circular sobre el cierre de la semana. Algunos senadores aliados dicen que les llegó el rumor, mas no así el borrador de los cambios.

"Hay chances, hay que ver los votos y la posición de cada senador", habían advertido desde las inmediaciones de la jefa de la bancada de LLA en la Cámara alta, Patricia Bullrich. La exministra tiene el rol de Santilli, aunque de la puerta para adentro del Congreso. Ya le expresó al "Colo" frente a frente que duda de su poroteo.

Desde el lado de Santilli, dan por hechas las modificaciones. "El proyecto va a tener cambios, porque los gobernadores pidieron incorporar algunas cosas, como las colectoras", afirmaron. Esto sería que, en la Boleta Única de Papel, a la columna que tendría la candidatura a presidente y vice, se le podrían agregar inmediatamente al lado más de una candidatura provincial distinta.

Javier y Karina Milei consideran clave este proyecto para otros cuatro años más de motosierra. El eje de la iniciativa es eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), vistas como una herramienta para agrupar a la principal fuerza opositora, el peronismo. La principal traba era que algunos gobernadores, en especial los de la Unión Cívica Radical, pedían la suspensión de las internas partidarias, como se hizo en las legislativas de 2025.

Sin embargo, la inminencia del año electoral, el escaso interés de los gobernadores en eliminar de un plumazo las Primarias y el apuro de la Justicia electoral para tener definido el cronograma electoral derivaron en que el proyecto no sea como lo designaron en la Casa Rosada. "La reforma no va a ser tan ambiciosa como cuando entró. El esquema por el que se va a ir es la suspensión de las PASO", se sinceraron desde el sector de Santilli.

¿Qué se vota en Diputados: ley de soberanía y reforma del Banco Central?

El oficialismo planifica una sesión para el miércoles 18, que tendría como principales temas el proyecto de "soberanía" impulsado por Milei, en una breve fase de malvinización, y su asesor Santiago Caputo, y el de reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Sobre el cierre de la semana pasada, los aliados comenzaron a deslizar su rechazo a algunos artículos del texto de "soberanía". Entre ellos, el capítulo 7", denominado "Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones", en el que se tipifica la figura del financiamiento exterior para campañas políticas, que incluye reformas del Código Penal para agravar las penas. Fuentes parlamentarias confían en la aprobación en general, no así en particular.

En el caso de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el pleno debe aceptar o rechazar el principal cambio que le hizo el Senado, que es la eliminación del artículo que entronizaba a las autoridades de la entidad monetaria. De todos modos, el texto tabica sus actividades y las restringe solo al cuidado de la moneda, en sintonía con el dogma mileísta de que la emisión monetaria es la única causa de la inflación.

El eco del Papa León XIV en el Presupuesto 2027: universidades, discapacidad y la motosierra

El martes 17, está convocada la comisión de Presupuesto y Hacienda para el tratamiento del presupuesto 2027. Fuentes parlamentarias señalaron que la intención del oficialismo es pedir una sesión el 25 de noviembre para la media sanción.

La semana pasada, LLA se encargó de buscar convencer a los bloques aliados para que les den las firmas para el cálculo de gastos e ingresos para el año entrante. El PRO hizo pública su satisfacción con la aceptación por parte del oficialismo de uno de los cambios que pidieron: la prórroga de las leyes de autopartismo 27.263 y 27.686. "Vamos a ver cómo llegamos de acá al día del dictamen. De todos modos, el espíritu general del proyecto lo acompañamos", explicaron desde la bancada amarilla.

Tanto del radicalismo como de Argentina Federal señalaron que están esperando la respuesta del Gobierno nacional a los cambios solicitados. Tanto desde el bloque boina blanca como del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) exigían garantías para los fondos para discapacidad y universidades; dos temas que fueron planteados por el Papa León XIV en su visita a Argentina. La presencia del líder de la Iglesia Católica emocionó a Milei. Habrá que ver si el pedido del sucesor del argentino Francisco se traduce en un respiro de la motosierra del Presidente a dos áreas sensibles.