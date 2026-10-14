LLA reafirma la ley de Tierras de CFK, para blindar el DNU 70/23 de Milei

Con escaso margen, La Libertad Avanza y sus aliados lograron dictamen para el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados, que restablecerá la ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. El oficialismo prefirió sostener la norma sancionada en 2011 durante la gestión de una de sus principales adversarias políticas, para sostener la integridad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que firmó Javier Milei.

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El dictamen de mayoría, obtuvo 34 votos de 66 integrantes. LLA obtuvo el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el diputado de Provincias Unidas José Núñez. Hay dos dictámenes de minoría; uno impulsado por Unión por la Patria, con acompañamiento de Argentina Federal, y otro de Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

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El oficialismo aceptó insertar artículos al proyecto: uno que establece eliminar el artículo 154 del mega DNU desregulador que deroga la ley de Tierras y otro que plantea la vigencia de esta norma, sancionada en 2011.

Si bien el oficialismo propone derogar un artículo del mega decreto de Milei, la intención de fondo es evitar que la oposición dura logre el quórum para bajar el mega DNU desregularizador en la sesión que pidió para mañana.

Para blindar la integridad del DNU 70/23, LLA sacó del freezer la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Este texto vino del Senado tras una media sanción, que incluyó el retiro de un artículo que vaciaba la ley de Tierras.

El ataque de LLA a esta norma despertó a sectores de la sociedad por fuera del micromundo político y la media sanción se dio con una represión de las fuerzas de seguridad en las afueras del Congreso. La consecuencia política fue que se muteó al autor del texto, el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

Fuentes parlamentarias habían adelantado a El Destape que la intención del oficialismo es llevar la nueva Inviolabilidad de la Propiedad Privada a la sesión que pidió para el miercoles 21 de octubre, en la que incluyeron la emergencia en discapacidad, el proyecto de endeudamiento familiar y otros de aliados. En caso de aprobarse el proyecto, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene que volver al Senado.

Lo que se dijo

Al inicio de la reunión, el diputado de la Unión Cívica Radical Diógenes González propuso un nuevo capitulo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el que se incorpore un artículo 38 que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 y un artículo 39 que restituye la plena vigencia a la ley 26737 de Tierras.

"La ley de Tierra recobre vigencia por ley a partir de la media sanción, sin afectar la seguridad jurídica y con un sentido de responsabilidad", señaló el correntino.

"Vuelven a la ley del peronismo", ironizó el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano, en referencia a las modificaciones impulsada por LLA y sus aliados al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en la que garantizan la vigencia de la ley de Tierras, sancionada en 2011.

El santafesino cuestionó la "venta de tierras a extranjeros" que impulsa el gobierno de Milei. En ese sentido, señaló que como "está a la venta ser argentino", en alusión a los pasaportes que la administración de LLA para multimillonarios de otros paises, "esta cuestión queda completamente abstracta".

Paula Penacca, por su parte, apuntó contra los artículos de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que habilitan los "desalojos express", y reclamó "más herramientas" para el Estado. La diputada por la Ciudad de Buenos Aires señaló que en su jurisdicción, según datos brindados por el INDEC, entre noviembre del 2023 y agosto 2026 hubo un aumento de los alquileres de entre el "750 y 869 por ciento", contra una inflación del "319 y 344 por ciento, según la zona".

Desde el peronismo, la diputada Cecilia Moreau denuncio una "irregularidad" en la comisión de Legislación General, ya que al mediodía de hoy ingresó Núñez por su compañero de bloque Jorge Capozzi. Su par de Provincias Unidas Esteban Paulón cuestionó que el plenario comenzó con una de las dos comisiones sin quórum.

El diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores Nicolás Del Caño cuestionó la maniobra del oficialismo para salvar el mega decreto desregulador. "El único objetivo es que no tengamos quórum para derogar el DNU 70/23", sintetizó.