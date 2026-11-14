León XIV recibió un informe sobre la violencia estatal contra las niñeces en la era Milei

El Papa León XIV se llevó mucho más que el fervor popular de millones de fieles; escuchó de primera mano el drama social de otros tantos millones de personas golpeados por las políticas de miseria de la extrema derecha vernácula, representada en esta coyuntura por Javier Milei y su séquito de libertarios.

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El Foro por la Niñez le presentó al sumo pontífice un informe titulado “La situación de las infancias y adolescencias en la Argentina” en el que se describen las diferentes vulnerabilidades vinculadas a la pauperización de las condiciones de vida en los hogares; problemáticas vinculadas al desfinanciamiento de la salud y la educación y los impactos de la violencia de género sobre las infancias.

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El documento se elaboró con la colaboración del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), las dos CTA, CTERA, el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes y fue entregado en mano por el Obispo de Chascomús, Juan Ignacio Liébana.

“Desde el Foro por la Niñez hace años que venimos haciendo anualmente informes sobre nuestras preocupaciones y también nuestras propuestas. Este año, particularmente, estamos muy preocupados por la puesta en vigencia de la Ley de Baja de Edad de Punibilidad, por todas las violencias que atraviesan a nuestras niñeces, por el aumento del suicidio, por cómo impactan en las subjetividades las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, por las nuevas modalidades de trabajo infantil y todas las problemáticas vinculadas a la salud mental, como las adicciones y el juego”, sostuvo Rosario Hasperué, coordinadora nacional del Foro.

La violencia estatal en la era Milei

En la actualidad se registran 5,2 millones de chicos y chicas viviendo en la pobreza y 1,3 millones que no acceden a los alimentos básicos. “En un país con la capacidad productora de alimentos como el nuestro, esta situación pone de manifiesto una enorme desigualdad y subraya la urgencia de bregar por un reparto de las riquezas más equitativo y justo”, le manifestaron a León XIV desde el Foro por la Niñez.

Esta situación se agrava para algunas franjas etarias, ascendiendo al 45,8% para el grupo de 12 a 17 años de edad y al 47,7% de 6 a 11 años. “Las condiciones de vulnerabilidad que atraviesan las niñas, niños y adolescentes son, en primer lugar, una forma cruel de relación del Estado con la niñez, una forma violenta de recibir a los recién llegados a la sociedad. Una sociedad que se organiza a partir de la violencia, es una sociedad donde se crean rupturas de los lazos sociales, ruptura de esa red necesaria para criar y sostener la vida de las niñas, niños y adolescentes”, destacaron desde el Foro.

Estas violencias tienen que ver con la pauperización de las condiciones de vida en los hogares, ante un trabajo que ya no alcanza para dignificar la vida de las familias; situaciones vinculadas a la salud, incluyendo la situación materno-infantil, la malnutrición, las coberturas de vacunación y la expansión de enfermedades prevenibles; problemáticas específicas que afectan a adolescentes y jóvenes, como el consumo, las apuestas, la salud mental y las infecciones de transmisión sexual.

Y también la violencia de desfinanciar sistemáticamente el sistema educativo con el incumplimiento de las normas vigentes, el deterioro de las condiciones para enseñar y para aprender, y el incremento de las desigualdades.

La pauperización social como política de Estado

El disciplinamiento social llegó en formato de pauperización por goteo de las condiciones materiales de la vida en un escenario de precarización laboral y una destrucción de puestos de trabajo que asciende a los 370.000 casos. Los más afectados son los niños, niñas y adolescentes. El poder adquisitivo de los salarios se derrumbó un 28% a nivel general, según el documento del Foro, mientras que en el sector público fue del 36%.

“Este panorama crítico económico y social deteriora las condiciones de vida de familias, de infancias y adolescencias, y genera situaciones que están afectando profundamente la salud mental de niños y niñas, con un alto crecimiento de autolesiones, depresión e intentos de suicidio, incluyendo situaciones de violencia, acoso o amenazas que vulneran la convivencia institucional escolar”, destacaron los autores del documento que lleva las firmas de Vanesa Salgado, Agustina Haimovich, Silvia Almazán, Dolores Abal Medina, Maricel López, Florencia Morelli, Mirta Ramos, Silvia Almazán, Viviana Doval.

Los recursos del Presupuesto Nacional destinados a la población infantil se redujeron un 21% respecto a 2023, recorte que se concentró en el Fondo de Incentivo Docente (que fue virtualmente eliminado); las prestaciones alimentarias perdieron un 41%; el programa Conectar Igualdad fue discontinuado; el programa de Infraestructura y Equipamiento perdió un 93%, en el marco de la cancelación de la obra pública con presupuesto nacional; y las becas estudiantiles fueron recortadas en un 80% en relación a su capacidad económica.

El ajuste en salud también es una de las formas de violencia estatal

En los hogares urbanos, el 45% de las niñas, niños y adolescentes tienen cobertura sólo a través del sistema público, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Esto supone una elevada demanda para el sistema público de salud, en un contexto en el cual los recursos destinados a financiarlo se reducen. El resultado de la destrucción de 370.000 puestos de trabajo registrado, sumado al empuje hacia la informalidad, provocó que 1.266.863 personas quedasen sin obra social ni prepaga entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de este año.

Desde el Foro por la Niñez detectaron –durante el período analizado– que las coberturas de vacunación de niños, niñas y adolescentes presentan niveles alarmantemente bajos, con brechas significativas respecto de la meta programática del 95%, establecida para alcanzar niveles adecuados de protección colectiva.

“En 2025 ninguna de las vacunas de refuerzo previstas a los 5 y 11 años alcanzó ese umbral, dejando a una proporción muy importante de la población infantil y adolescente sin la protección esperada frente a enfermedades que pueden provocar complicaciones graves. Entre las coberturas más bajas se encuentra la de la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas, aplicada a los 5 años, que alcanzó apenas al 54,8% de la población objetivo. Esto significa que casi la mitad de los niños y niñas de esa edad no recibió el refuerzo correspondiente”, puede leerse en el informe que le fue entregado en mano a León XIV.

Una situación similar se observa con la vacuna antipoliomielítica, cuya cobertura fue del 57,2%, y con la triple bacteriana celular, que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa, con una cobertura del 58,3%. En todos estos casos, las brechas respecto de la meta del 95% superan los 36 puntos porcentuales.

Durante de los tres años de gestión de La Libertad Avanza (hacia la pobreza), se aplicaron recortes en partidas presupuestarias como la del acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica; en el Fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud, y en el programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, que se ocupa de distribuir insumos a efectores de salud pública y remover barreras de acceso a los servicios de salud, incluyendo el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).

“Los niños y niñas no son peligrosos – a quienes se los criminaliza con los cambios en la ley penal juvenil-. Están en peligro. No solo se vulneran sus derechos sistemáticamente en su cotidianidad sino que se limitan fuertemente sus trayectorias futuras, cercenando finalmente su libertad de avanzar en sus proyectos de vida en igualdad de condiciones”, denunciaron desde el Foro.

La pauperización de las condiciones materiales de vida

Gran parte de las infancias experimenta privaciones de carácter estructural en sus condiciones habitacionales, según el análisis realizado por el Foro de la Niñez, en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec: