La visita del Papa fue histórica también en redes y la “carpa VIP” marcó el pico de negatividad

Casi 40 años después de la anterior visita papal, la estadía de León XIV en la Argentina fue histórica por la multitud que se movilizó en cada convocatoria, con un pico de 3,5 millones de asistentes a la misa en Luján. El fenómeno también se reflejó en las redes: en 96 horas se generaron 1,6 millones de publicaciones, un volumen de conversación que pocos acontecimientos lograron sostener durante tanto tiempo. A esa magnitud se sumó un rasgo infrecuente: las valoraciones sobre el Pontífice fueron ampliamente positivas y atravesaron la grieta política. El pico de negatividad se concentró en el escándalo por la “carpa VIP”, aunque la polémica perdió fuerza con el correr de las horas y los cuestionamientos se repartieron entre el gobierno nacional, el porteño y las figuras de la farándula.

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Los datos surgen de un trabajo de la consultora especializada Ad Hoc, que mostró cómo la llegada de León XIV monopolizó la conversación digital y entrelazó las redes con los medios, el territorio y la política. Con 509 mil conversaciones, el lunes 9 fue la jornada de mayor actividad: incluyó la visita al Cottolengo Don Orione, la misa en Palermo y el discurso al mundo del trabajo en la UCA. El estudio también destacó que la visita no solo representó un hito para la Argentina, sino para el propio pontificado de León XIV. Desde su elección, en abril del año pasado, su paso por el país fue uno de los tres acontecimientos que más conversación generaron, detrás del día de su designación y de la Semana Santa de 2026, cuando visitó cuatro países de África.

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Más allá de la lectura política de muchas de sus intervenciones, el relevamiento concluyó que León XIV consiguió superar la grieta: el 70% de las conversaciones fueron positivas. “La positividad registrada también lo hace un evento histórico”, afirmaron los especialistas en redes. Otro 13% tuvo un tono neutro y el 17% restante, negativo. En este último grupo, identificaron a usuarios politizados que utilizaron la figura del Papa para reforzar sus argumentos, descalificar a sus adversarios y defender a su espacio político. Como ejemplo, citaron el tuit en el que la diputada libertaria Lilia Lemoine llamó “villera sucia” a su rival, la diputada Marcela Pagano, durante una discusión sobre los costos de la visita.