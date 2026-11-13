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Fernando Cibeira
León XIV en Argentina

La visita del Papa fue histórica también en redes y la “carpa VIP” marcó el pico de negatividad

Un relevamiento de Ad Hoc registró 1,6 millones de publicaciones en 96 horas y un 70% de valoraciones positivas. La polémica por los invitados famosos concentró las críticas, pero perdió fuerza con el correr de las horas.

13 de noviembre, 2026 | 00.05

Casi 40 años después de la anterior visita papal, la estadía de León XIV en la Argentina fue histórica por la multitud que se movilizó en cada convocatoria, con un pico de 3,5 millones de asistentes a la misa en Luján. El fenómeno también se reflejó en las redes: en 96 horas se generaron 1,6 millones de publicaciones, un volumen de conversación que pocos acontecimientos lograron sostener durante tanto tiempo. A esa magnitud se sumó un rasgo infrecuente: las valoraciones sobre el Pontífice fueron ampliamente positivas y atravesaron la grieta política. El pico de negatividad se concentró en el escándalo por la “carpa VIP”, aunque la polémica perdió fuerza con el correr de las horas y los cuestionamientos se repartieron entre el gobierno nacional, el porteño y las figuras de la farándula.

Los datos surgen de un trabajo de la consultora especializada Ad Hoc, que mostró cómo la llegada de León XIV monopolizó la conversación digital y entrelazó las redes con los medios, el territorio y la política. Con 509 mil conversaciones, el lunes 9 fue la jornada de mayor actividad: incluyó la visita al Cottolengo Don Orione, la misa en Palermo y el discurso al mundo del trabajo en la UCA. El estudio también destacó que la visita no solo representó un hito para la Argentina, sino para el propio pontificado de León XIV. Desde su elección, en abril del año pasado, su paso por el país fue uno de los tres acontecimientos que más conversación generaron, detrás del día de su designación y de la Semana Santa de 2026, cuando visitó cuatro países de África.

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Más allá de la lectura política de muchas de sus intervenciones, el relevamiento concluyó que León XIV consiguió superar la grieta: el 70% de las conversaciones fueron positivas. “La positividad registrada también lo hace un evento histórico”, afirmaron los especialistas en redes. Otro 13% tuvo un tono neutro y el 17% restante, negativo. En este último grupo, identificaron a usuarios politizados que utilizaron la figura del Papa para reforzar sus argumentos, descalificar a sus adversarios y defender a su espacio político. Como ejemplo, citaron el tuit en el que la diputada libertaria Lilia Lemoine llamó “villera sucia” a su rival, la diputada Marcela Pagano, durante una discusión sobre los costos de la visita.

 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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