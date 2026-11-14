La reciente visita del Papa León XIV a la Argentina se consolidó como un acontecimiento de primer orden al revelar una marcada distancia entre las demandas éticas de la ciudadanía y el modelo económico de mercado y el tono confrontativo impulsado desde las altas esferas del poder político.

{{{htmlAmp}}}

Esta contradicción se puede observar en el último informe de la consultora Zuban Córdoba & Asoc, donde uno de los datos más relevantes muestra que el 91,1% de la población manifestó estar de acuerdo con el principio de que "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", contra apenas un 5,9% que expresó desacuerdo y un 3,0% que no se definió.

Desde la consultora analizan este enunciado como un claro "mensaje para… a quien le quepa el sayo", pero expone un cuestionamiento de fondo a las concepciones que supeditan las necesidades humanas a la lógica financiera o fiscal.

En la misma línea de tensión conceptual frente al discurso de libre mercado, el 69,8% de los encuestados apoyó la noción sobre la función social de los recursos y coincidió en que "Por más que la Iglesia defienda el derecho a la propiedad privada, este tiene siempre una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad", postura frente a la cual un 21,3% se manifestó en contra y un 8,9% dijo no saber.

Asimismo, según el mismo informe, el pontífice trepó al 88,2% de imagen positiva en noviembre de 2026, partiendo de un 68,5% en septiembre, mientras que su apreciación negativa cayó al 3,8%.

El relevamiento técnico, realizado entre el 11 y el 13 de noviembre sobre 1.200 casos a nivel nacional mediante un cuestionario estructurado online —con un margen de error de +/- 2,53% y 95% de confianza—, ubica al Santo Padre con un nivel de aceptación ciudadana que solo encuentra parangón histórico en figuras como Diego Maradona, Lionel Messi o el Papa Francisco.

Un contraste social frente a la crispación y el tono gubernamental

El pronunciamiento social reflejado en la encuesta también expone un severo cuestionamiento a las formas discursivas que caracterizan la confrontación política actual. Ante la máxima papal de que "la democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar", un abrumador 95,1% de los consultados se manifestó a favor, frente a tan solo un 2,7% en desacuerdo y un 2,2% que no opinó.

Los analistas del estudio remarcan que esta adhesión masiva contrasta de forma evidente con la crispación que domina el debate público conducido por la dirigencia política nacional. Adicionalmente, el 97,2% de los encuestados coincidió de forma categórica en que "la corrupción destruye la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", dejando un margen marginal del 2,7% de desacuerdo.

Los resultados reunidos por el equipo que dirigen Gustavo Córdoba y Ana Paola Zuban dejan al descubierto los severos límites de la política argentina para sintonizar con estas demandas ciudadanas o para construir consensos de semejante magnitud.

El documento concluye advirtiendo que el eje central de la discusión pública ya no reside en el acontecimiento de la visita papal en sí mismo, sino en evaluar si la clase dirigente sabrá asumir e incorporar a tiempo estos reclamos de escucha, ética e inclusión social.