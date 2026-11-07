En la era Milei más de un millón de personas fueron expulsados de su obra social y prepaga

El disciplinamiento social llega en forma de despidos, magros salarios y una cobertura de salud a la baja producto de la destrucción de los puestos de trabajo formales y el aumento indiscriminado de las cuotas de las prepagas bajo el imperio del DNU 70/2023. Este combo (plausible de argumento para el juicio político contra Milei y la cúpula libertaria) dejó sin obra social, prepaga o mutual a 1.266.863 personas entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de este año. El análisis de estos datos corresponde al último informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

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El cuadro se completa con un empeoramiento de las condiciones materiales de vida con cada vez más familias que viven en hogares sin cloacas ni acceso a la red de gas, de acuerdo al último informe sobre condiciones de vida publicado por el Indec.

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Caída de afiliados en las obras sociales

A partir del análisis de la micro base de datos del Indec, el Instituto Argentina Grande calculó que al cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas que no contaban ni con prepaga, ni obra social, ni mutual. El guarismo se elevó 10.694.994 al segundo trimestre de 2026 por lo que pasó a ser del 32 al 35,5% de la población argentina. Podrían analizarse dos motivos para el salto en la desprotección en salud: la pérdida de puestos de trabajo registrados formales y el aumento expulsivo de las cuotas de las prepagas.

Del total de 1.266.863 personas que dejaron de tener algún tipo de cobertura, 1.159.205 correspondieron a afiliados directos de las obras sociales, según los informes de la Superintendencia de Salud. Entre el sector privado, el sector público y las trabajadoras de casas particulares, en casi tres años de gestión de La Libertad Avanza se destruyeron 375.016 puestos de trabajo, cuya repercusión se siente en todo el círculo familiar de un hogar.

“Las caídas de afiliados se produjeron en las principales obras sociales como OSECAC - Comercio (-23,7%); OSPCN – estatales (-26%); OSPeCon - Construcción (-27,4%); e incluso OSPe - trabajadores petroleros con una caída del 6,2%”, indicaron desde el IAG. La única obra social que registró un aumento de afiliados fue la de los trabajadores y trabajadoras monotributistas, con un incremento del 200% al pasar de 200.000 beneficiarios a 600.000.

La población de mujeres sin obra social, prepaga ni mutual pasó de 4.682.237 en el cuarto trimestre de 2023 a 5.291.402 en el segundo trimestre de este año. En los varones pasó de 4.745.894 a 5.403.592 en el mismo período.

Aumento de las prepagas

El otro aspecto vinculado a la pérdida de cobertura de salud tiene que ver con la postura empresarial de las empresas de medicina prepaga y el DNU 70/2023. En diciembre de 2023 se eliminó la facultad al Ministerio de salud de poner un tope al aumento de cuotas de las prepagas.

La maniobra incluyó la pantomima de pretender denunciar a las principales empresas de medicina prepaga ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por la cartelización.

A pesar de la existencia de esta denuncia, las empresas aumentaron sus cuotas un 499,7% desde noviembre de 2023 cuando la inflación acumulada fue del 344,4%.

La tensión sobre el sistema público

Las personas y familias que pierden su obra social terminan tensionando al sistema público, otro de los focos de ataque de la administración Milei y su política de desfinanciamiento. “El 48,1% de los jóvenes y el 46,4% de los menores de 14 años dependen únicamente de la salud pública En el segundo trimestre de 2026, el 48,1% de los jóvenes de 15 a 29 años no contó con obra social, prepaga ni mutual”, puede leerse en el último informe del IAG.

Desde que asumió el gobierno libertario hay 339.696 jóvenes más en esa situación (+11,8%), pero el mayor salto fue entre los adultos de 30 a 64 años: +647.225 (+17,6%).

La dependencia de la salud pública aumenta en todas las regiones. En el NEA el 45,6% no tiene obra social, prepaga o mutual. Desde el cuarto trimestre del 2023 al segundo trimestre del 2026, 1.266.863 personas pasaron a depender únicamente del sistema de salud pública, dato que coincide con la cantidad de personas expulsadas de una obra social o prepaga.

“Esto implicó que en todas las regiones aumente el peso de la población sin obra social o prepaga. En el Gran Buenos Aires pasó del 30,8% al 35,5%, en Cuyo del 34,3% al 38,3% y en la región Pampeana del 30,2% al 33,0%”, concluyeron desde el IAG.

También aumentó la atención en el PAMI, con 352.000 afiliados más, pero en dos años cayeron un 18,45% la cantidad de medicamentos vendidos con cobertura del organismo.

Empeoramiento de las condiciones materiales de vida

Una de las mayores desinversiones del período Milei fue el recorte de obras públicas de AySA, entregada en privatización a un consorcio de empresarios locales y extranjeros bajo una estructura de financiamiento offshore. El negocio de Aguas y Saneamiento Argentinos pasó a ser financiero, con la autorización para el aumento de tarifas, posibilidad de corte del servicio por falta de pago y sin el establecimiento de obligaciones de magnitud –entiéndase inversiones– a cambio.

Al primer semestre de 2026, el 26,9% de los hogares no contaba con acceso a cloacas, cuando para el primer semestre de 2024 este guarismo se ubicaba en el 25,2%. En cantidad de personas, el 30,7% de la población carecía de acceso a cloacas, cuando un año atrás era del 30,6%. Esa leve variación porcentual abarcó a 118.000 personas más que de un año al otro pasaron a vivir en hogares sin cloacas.

En el caso de la red de gas, el 35,4% de los hogares no accede a este tipo de servicios, lo que afecta al 40,5% de la población. Un año atrás, el porcentaje de hogares sin red de gas era del 34,3%, afectando al 39,2% de la población.

Es decir, al primer semestre de este año había 3,6 millones de hogares sin red de gas (138.000 más que al primer semestre de 2025) con una afectación directa sobre 12.219.000 personas (513.000 más que un año atrás).