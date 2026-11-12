Con el aumento del 3,5% de la canasta básica, se acelera la suba de la pobreza

La variación de los precios de la canasta básica total, utilizada para medir el umbral de pobreza, se aceleró más que la inflación general, según el último informe del Indec. La suba del 3,5% frente al 2,2% marca un nuevo piso de pauperización social. Comer y vivir es más caro para los sectores de menores ingresos en un universo laboral con salarios ya de por sí depreciados. La canasta básica alimentaria, utilizada para medir el umbral de indigencia, registró una suba del 3,1% durante octubre.

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De esta manera, una familia tipo de cuatro personas – dos adultos y dos menores- necesitó reunir ingresos por 1.690.000 pesos para no caer bajo la línea de pobreza; en el caso de la indigencia, el umbral fue de 761.261 pesos.

El Papa Leon XIV dejó la Argentina pero quedó la pobreza. De acuerdo a un informe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Torcuato Di Tella, ya son 10 millones de personas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas.

El aumento de la canasta básica da cuenta de un aumento de la pobreza

El último dato de la Canasta Básica Total y Alimentaria dio cuenta que, a nivel anualizado, el costo de vida para los sectores más vulnerables registró un aumento interanual de casi un 40%. Esta es la “inflación” real para millones de personas con ingresos que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. A esto se le suma el deterioro de otras condiciones materiales de vida, como la falta de acceso a cloacas o vivir en hogares con una deficiente calidad de sus materiales.

La canasta básica alimentaria se utiliza para dar cuenta del umbral de indigencia. El hambre. De acuerdo al último informe del Indec, sus componentes tuvieron una variación promedio del 3,1% durante octubre cuando la inflación del rubro alimentos del IPC tuvo una variación del 2% a nivel general. La comida estaría resultando más cara para los sectores más vulnerables, que también tienen que pagar los servicios públicos desregulados por esta administración.

Todo esto impacta en los niveles de pobreza. “La CBT promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el semestre abril- septiembre se estimó en 501.764 pesos por adulto equivalente. Esto es un aumento interanual de 36,1 por ciento. Esta proyección sugiere que alrededor del 33 por ciento de las personas viven en hogares urbanos pobres. La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 30.0 millones de personas, lo que implica que alrededor de 9.8 millones viven en hogares urbanos pobres”, puede leerse en el último informe del Departamento de Economía de la UNTDT.

La pauperización estructural

El Indec publicó la semana pasada su informe sobre condiciones de vida para el segundo semestre del año. La pauperización no solo es por los ingresos magros sino también material y estructural. Uno de los aspectos evaluados por el organismo oficial corresponde a la calidad de los materiales de las viviendas.

El universo que toma la Encuesta Permanente de Hogares es de 30,1 millones de personas. Sobre este número, el organismo público sostuvo que en el caso de las personas que no se encuentran ni en la pobreza ni en la indigencia, un 4,6% vive en hogares con una calidad “insuficiente” en cuanto a los materiales de construcción, cuando un año atrás eran el 4,3%.

En el caso de las familias que sí están bajo condiciones de pobreza (medida por ingresos según la variación de la canasta básica total), un 14% habita hogares con una calidad de los materiales “insuficiente”, cuando un año atrás era del 12,4%.

Las personas bajo la línea de indigencia son los más golpeados. “Solamente un 51,5% de este universo tiene una calidad de materiales de sus hogares calificada de “suficiente” cuando un año atrás este indicador llegaba al 56,4%; los que tienen una calidad de los materiales “insuficiente” representaron el 26,2% de este sector, cuando un año atrás habían sido del 20%”, puede leerse en el informe sobre condiciones materiales de vida del Indec.

Otro dato clave tiene que ver con las cloacas. Al primer semestre de 2026, el 26,9% de los hogares no contaba con acceso a cloacas, cuando para el primer semestre de 2024 este guarismo se ubicaba en el 25,2%. En cantidad de personas, el 30,7% de la población carecía de acceso a cloacas, cuando un año atrás era del 30,6%. Esa leve variación porcentual abarcó a 118.000 personas más que de un año al otro pasaron a vivir en hogares sin cloacas.