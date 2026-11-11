La inercia inflacionaria no se detiene y terminaría a fin de año en torno al 31%

La inflación evoluciona a una velocidad crucero promedio de 1,9% mensual, sin señales claras de una nueva desaceleración. Para la Fundación Capital, la variación de precios de octubre – dato que se conocerá este jueves- se ubicará en torno a este valor por sexto mes consecutivo y sin modificaciones relevantes hacia el último bimestre del año.

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“La inercia inflacionaria, con expectativas más altas y ajuste de precios relativos pendientes, dificulta la continuidad del proceso de desinflación, que las autoridades parecen seguir buscando a través del anclaje cambiario. En este contexto, el 2026 cerraría con una inflación cercana al 31% en la comparación diciembre/diciembre, prácticamente en línea con el 31,5% de 2025”, puede leerse en un reciente trabajo de la Fundación Capital.

De confirmarse estos datos, el proceso económico de La Libertad Avanza ingresaría al año electoral de 2027 “con una dinámica inflacionaria sólo levemente menor, demostrando que la convergencia hacia registros más bajos continuará siendo gradual”.

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El desagregado inflacionario en la previa del IPC

Para la Fundación Capital, la inflación de octubre se ubicará en el 1,9% en línea con el registro de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) y con la dinámica observada desde mayo.

“Si bien la inflación se consolidó un escalón por debajo del primer cuatrimestre, cuando promedió un 2,9% mensual, persiste la resistencia a bajar un escalón adicional. En detalle, la inflación núcleo se habría sostenido entre el 1,7% y 1,8% mensual en el décimo mes, manteniéndose ligeramente por debajo del nivel general, pero sin señales claras de una mayor desaceleración”, indicaron desde el Think Tank de Martín Redrado.

En el análisis desagregado, los precios regulados continúan marcándole un piso al IPC, con subas promedio del 2,3% mensual.

“Según nuestro relevamiento, octubre se ubicaría también por encima del 2%, aportando medio punto a la inflación. En detalle, la tarifa de agua y gas registraron incrementos del 2,2%, mientras que la electricidad subió un 1,6%. Además, en el AMBA, los boletos de colectivos aumentaron un 2,9%, mientras que el subte ajustó un 3,7%. A ello se sumaron incrementos del 1,5% en las naftas y del 2,5% en las cuotas de medicina prepaga y servicios de internet, telefonía y cable”, explicaron.

Los precios estacionales también aportarán lo suyo, impulsados por las subas en los precios de las verduras (+12,9% según IPCBA), junto con los primeros aumentos ligados al turismo previo a las vacaciones de verano (2,8% recreación y cultura y 2,6% servicios de alojamiento, según IPCBA).

“Los regulados seguirían evolucionando por encima del nivel general (2,3% promedio estimado noviembre-diciembre). Para noviembre, las empresas de medicina prepaga y telecomunicaciones ya comunicaron aumentos de entre el 2,5% y el 3%. La factura de electricidad subiría un 3,6% en promedio, mientras que los aumentos en gas y agua rondarían el 2,3%. En el AMBA, el boleto de colectivo aumentaría un 3,4% en promedio: las subas superarían el 4% en las líneas de CABA y de la provincia de Buenos Aires, mientras que las de jurisdicción nacional seguirían sin cambios”, agregaron desde la Fundación Capital.

Esto quiere decir que si el IPC se midiese con la canasta actualizada en donde se ponderan de manera más precisa el peso de los servicios en el total de precios, la inflación sería mayor a la difundida por el INDEC.

El sostenimiento ficticio del ancla cambiaria

El ministro de Economía, Luis Caputo, sigue utilizando al Banco Central como instrumento para el ancla cambiaria. Y esto se ve en las intervenciones del BCRA en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Por ejemplo, la autoridad monetaria se abstuvo de realizar compras de divisas los días donde hubo mayor presión sobre el tipo de cambio, retomándolas cuando el valor de la divisa se mantuvo sin mayores fluctuaciones.

“El Tesoro habría vendido unos u$s 100 millones el lunes 26 de octubre, el día posterior a la victoria de Lula da Silva en Brasil. Utilizar un ancla artificial de tipo de cambio, no obstante, resulta una frazada corta. Baja la presión sobre el MLC en jornadas puntuales, pero reduce el margen para acumular reservas, cuestión más que relevante de cara a un 2027 electoral”, puede leerse en el informe de la consultora de Martín Redrado.

Tampoco hubo una actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos, medida que es interpretada por la Fundación Capital como una no corrección de los precios relativos. “El incremento pendiente es del 64% y que, de aplicarse íntegramente, tendría un impacto del 11% sobre el precio de la nafta y de unos 0,4 puntos porcentuales sobre el IPC. Algo similar ocurre con los colectivos de jurisdicción nacional en el AMBA, que acumulan cinco meses sin aumentos”, agregaron.

La persistencia de la inercia inflacionaria y el proceso aún inconcluso de recomposición de precios relativos dificultan una desaceleración sostenida del IPC, que terminaría este 2026 en torno a una suba del 31% anual.