El consumo cae porque las familias y los hogares atraviesan una crisis de ingresos marca Milei. Durante el noveno mes del año, la consultora Scentia detectó una merma interanual en el consumo masivo del 1,2%. Son nueve meses de caída de corrido. En el acumulado del año, el derrumbe marca un rojo del 2,7%. En el mes, los principales descensos fueron en alimentos perecederos, artículos de limpieza y hogar y alimentos vinculados al desayuno y merienda. El dato coincide con el avance de la precarización laboral y cuentapropismo con salarios más bajos que los trabajadores en relación de dependencia.

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La consultora Scentia elabora sus informes de consumo masivo a partir de los datos recogidos a través de 9000 puntos de venta distribuidos en supermercados, autoservicios, mayoristas, farmacias, comercios tradicionales y plataformas digitales. Los autoservicios independientes presentaron los principales resultados negativos, con una merma interanual del 3,7%, seguido por los mayoristas (-3,4%) y los supermercados (-2,6%). Los canales de comercio electrónico representaron un avance positivo del 30,5% que no compensó el resultado general de un rojo del 1,2%.

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En un escenario de subsistencia, comer solo cuesta vida

Las familias no llegan a fin de mes y eso se aprecia en los niveles de endeudamiento de las familias, cada vez más comprometidas con las billeteras virtuales. De acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la cantidad de morosos asciende a los 5,7 millones de personas, el 12% de la población total. Los más jóvenes son el único grupo donde hay más deudores morosos con fintechs que con bancos: el 19,4% de los deudores jóvenes tiene por lo menos una línea de deuda morosa con una fintech, y solo el 7,9% tiene una deuda morosa con bancos.

En este escenario de pauperización, el único indicador que mostró un resultado positivo fue el de alimentación, con un avance del 1,7% interanual y un acumulado del 1,2%. Los impulsivos también tuvieron un avance. El resto, a la baja.

En el caso de los alimentos perecederos, el resultado negativo fue del 10,2% interanual; el consumo de los productos de higiene personal tuvo una caída del 3,1, seguido por productos de limpieza (-1,6%), bebidas con alcohol (-4,2), bebidas sin alcohol (-8%) y alimentos vinculados al desayuno y merienda, con una caída del 5,2%.

El acumulado de los primeros nueve meses del año presenta un panorama más adverso. Los productos perecederos encabezan las caídas, con una contracción del 10,5%, seguidos por las bebidas sin alcohol (7,7%), los productos de desayuno y merienda (5,2%), los artículos de limpieza de ropa y hogar (2,6%), los impulsivos (2,4%), los de higiene y cosmética (2,1%) y las bebidas con alcohol (0,4%). La única categoría que mostró crecimiento fue alimentación, con una suba del 1,2%.

Los datos de Scentia dan cuenta de un escenario de pura subsistencia. En la comparación con agosto, la caída del 1% estuvo impulsada por los mayoristas, que retrocedieron 6,7%; los supermercados, con una baja del 5,3%; el comercio electrónico, con una disminución del 3,9%; y los autoservicios independientes, que cayeron 1,8%.

Los ingresos no alcanzan y Milei lo sabe

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de septiembre muestra que el ingreso de los argentinos dura menos que el mes: dos de cada tres se quedan sin dinero a más tardar el día 20, con picos del 72% entre los menores de 40 años y del 83,3% en la clase baja. Así, el crédito aparece como el puente.

“El mes se acorta para buena parte de los hogares. Casi cuatro de cada diez no pasan de la primera quincena con sus ingresos, y solo el 34% llega a fin de mes, con apenas un 9,8% que logra ahorrar. En ese contexto, el crédito funciona menos como una decisión de consumo que como una extensión del ingreso: entre quienes se endeudaron, el 55,1% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 21,3% para pagar tarifas y servicios, mientras que solo el 11,8% compró bienes durables”, puede leerse en el último informe de Zentrix Consultora.

De acuerdo a los datos analizados por Zentrix, en los sectores populares, el 59,6% no pasa del día 15 y el 83,3% no supera el 20; solo el 0,9% ahorra. En la clase alta, apenas el 20% se queda sin ingresos antes de fin de mes y el 61,9% ahorra. El crédito acompaña esa distancia con funciones opuestas.

“Se endeudó el 68,1% de la clase baja contra el 36,5% de la alta, y mientras el 65,5% de los primeros lo hizo para gastos básicos, el 63,4% de los segundos compró bienes durables. Son, en rigor, dos deudas distintas. En los hogares de mayores ingresos es una decisión de consumo; en los de menores ingresos, una necesidad de subsistencia”, concluyó la consultora.