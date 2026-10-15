Los puestos no asalariados avanzaron un 3,2% frente a un retroceso del 0,8% de los asalariados, según el último informe del Indec.

Durante el segundo trimestre de 2026, la participación de los asalariados en el valor agregado cayó al 42,9%, mientras que la rentabilidad empresarial subió al 44,7%, impulsada por sectores exportadores como minería y agro. Según el INDEC, el empleo total creció 0,5%, sustentado exclusivamente por el avance de puestos precarios y no registrados.

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El modelo de pauperización de La Libertad Avanza funciona a la perfección (para desgracia de los trabajadores y trabajadoras). Durante el segundo trimestre del año, el sector privado, impulsado por las exportaciones agropecuarias, los hidrocarburos y la minería, concentró un incremento de su rentabilidad en detrimento de la remuneración de los trabajadores y trabajadoras que perdieron participación en la generación de valor en la economía. Con el incremento de la informalidad laboral y el avance de los cuentapropistas, los salarios se pauperizan cada vez más. Los puestos no asalariados avanzaron un 3,2% frente a un retroceso del 0,8% de los asalariados, según el último informe del Indec.

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¿Qué es el excedente de explotación bruto y cómo creció la rentabilidad empresarial?

El excedente de explotación bruto es el saldo contable de las empresas constituidas en sociedad una vez descontada la remuneración de los asalariados y los impuestos. Durante el segundo trimestre del año se produjo un fuerte avance de la rentabilidad del sector privado –concentrada en los sectores exportadores de enclave– en detrimento de las remuneraciones.

La participación del excedente de explotación bruto fue de 44,7%, un incremento de 2,83 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2025. “La diferencia se explica por las contribuciones de los sectores Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y Explotación de minas y canteras con un avance de 1,24 puntos porcentuales cada uno. Tienen una incidencia negativa en ‘Comercio mayorista, minorista y reparaciones' (-0,94 p.p.) y la ‘Industria manufacturera' (-0,25 p.p.)”, puede leerse en el informe del Indec.

Es un incremento de la rentabilidad para los sectores exportadores beneficiados por el RIGI que no drena hacia el conjunto de la población. Drena pero hacia el exterior. De acuerdo a un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), entre 2025 y 2026, el sector de hidrocarburos generó una demanda por motivos financieros de 4832 millones de dólares. Fuga de divisas neta.

La pérdida histórica de los trabajadores en la distribución del valor agregado

Por su parte, la participación de la remuneración al trabajo en el valor agregado bruto pasó del 45,4% en el segundo trimestre de 2025 al 42,9% para el mismo período de este año. Este descenso de 2,43 puntos porcentuales se explicó –según el Indec– por la caída de 0,62 puntos de la remuneración en el sector público y de 1,81 puntos en el sector privado.

“Por sector de actividad económica se destacan las caídas en Industria manufacturera (-0,54 p.p.), Administración pública y defensa” (-0,41 p.p.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-0,38 p.p.)”, puede leerse en el trabajo del Indec. El mercado interno por el piso.

Trabajar más horas para sobrevivir

Los datos generales del Indec dirán que la generación total de empleo avanzó un 0,5% durante el segundo trimestre del año. Pero fue todo trabajo precario y, por ende, de menor remuneración que los existentes empleos privados registrados. Se destruye trabajo con beneficios sociales y se generan puestos pauperizados. Esa es la verdadera reforma laboral de la época.

“En el segundo trimestre de 2026, los puestos de trabajo totales registran un incremento de 0,5% respecto al mismo trimestre del año anterior, debido a una variación negativa de los puestos de trabajo asalariados de 0,8% y de un aumento de los puestos de trabajo no asalariados de 3,9%”, puede leerse en el informe del Indec.

Dentro de la categoría asalariados, los puestos registrados volvieron a experimentar una caída interanual del 1,4, mientras que los no registrados avanzaron un 0,5.

La categoría es “No asalariados o trabajadores por cuenta propia”. En el segundo trimestre del año hubo un avance del 3,9%. Hace dos años, la participación de los no asalariados en el empleo total era del 25%. Para el segundo trimestre del 2026 se ubicó en el 27%. Esos dos puntos son los que perdió la categoría asalariados registrados dentro del total de la (no) generación de trabajo. La pauperización social no es ningún beneficio.

No solo se crea trabajo precario, sino que hay que trabajar más horas para subsistir. En este trimestre se registró un incremento de 1,2% en las horas trabajadas respecto al mismo trimestre de 2025.

“Las horas de los asalariados tienen una variación negativa de 0,6% y las de los no asalariados crecieron 6,3%. En el caso de los registrados, el descenso de las horas trabajadas es de 0,5%, mientras que las horas correspondientes a los no registrados tuvieron un descenso de 0,7%”, concluyó el Indec.