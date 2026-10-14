El modelo exportador de Milei solo cierra con fuga de divisas

El programa de Milei se sostiene sobre un pleno exportador de hidrocarburos, minerales y materias primas agropecuarias. Sin embargo, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) detectó que la inversión real de las empresas de estos sectores cayó en la comparación con otros períodos, a pesar de la vigencia del RIGI, la Ley de Bases y el DNU 70/2023.

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La inversión promedio anual durante el gobierno libertario (2024-2025) en estos sectores (agropecuario, minería, petróleo y gas) fue un 11,3% más baja que el promedio durante la administración del Frente de Todos. Y las inversiones promedio mensuales en upstream de gas y petróleo cayeron un 20% interanual en el acumulado de lo que va del 2026 respecto al 2025.

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¿Entonces para que se creó un nuevo régimen de beneficios y estabilidad normativa por 30 años? La conclusión del CESO apunta a la fuga de divisas. “Entre 2025 y 2026, el sector de hidrocarburos generó una demanda por motivos financieros de 4832 millones de dólares. Lejos de atraer capitales, el modelo liberal permite que se vayan”, puede leerse en el informe “Hacia un modelo de enclave exportador”.

Lluvia de inversiones a la inversa

Los datos oficiales siguen arrojando la imagen de una economía a dos velocidades, destacándose los sectores primarios frente a la industria y a los vinculados al mercado interno. El sector minero y de hidrocarburos expresó un crecimiento del 8,4% interanual y el agropecuario con 0,7%, aunque con una caída en la inversión y en la generación de puestos de trabajo. Por otro lado, los rubros vinculados al mercado interno siguen en rojo.

“Se evidencia un creciente perfil de economías de enclave: pequeñas economías dentro de nuestra economía, autónomas y sin encadenamientos productivos. Se trata de un funcionamiento similar al de los sistemas coloniales, explotaciones de recursos naturales, destinados a los mercados globales y sin encadenamientos con la actividad local ni beneficios concretos para las naciones originarias del producto”, destacaron desde el CESO.

El frente financiero también es adverso. El excedente comercial de agosto (2464 millones), aún en una economía estancada, se destinó a cubrir una salida de divisas en concepto de pago de intereses y dividendos por 1651 millones de dólares, mientras la compra de dólares para atesoramiento se mantuvo firme en torno a los 2677 millones. En paralelo, el Riesgo País volvió a ubicarse por encima de los 600 puntos.

En vez de ingresar dólares en concepto de inversión extranjera directa, hay salida de divisas: en upstream de gas y petróleo hubo una caída de la inversión del 6,9% en 2025-2026 respecto a 2023-2024, según la secretaría de energía, y un 20% interanual en el acumulado de lo que va del 2026 respecto al 2025.

¿Para qué se dictaron los decretos y leyes de excepción como el RIGI, el DNU 70/23 y la Ley de Bases? La respuesta está en la desregulación total de la cuenta capital. La fuga de divisas. Entre 2025 y 2026, el sector de hidrocarburos generó una demanda por motivos financieros de 4.832 millones de dólares.

“En los últimos dos meses, el riesgo país argentino (medida aproximada de la posibilidad de emitir deuda en el exterior) ha mostrado una tendencia alcista, acentuada en septiembre por el aumento de la tasa de referencia de la Reserva Federal Estadounidense. Ingresando al año electoral, el gobierno presenta caída de reservas, aumento del riesgo país y constante dolarización de activos por parte del sector privado. Está por verse si el respaldo político de Donald Trump alcanza para sostener el frágil esquema económico libertario”, concluyó el informe del CESO.

Las actividades de enclave también destruyen empleo

Un informe del Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (CentroRA – Universidad de Buenos Aires) estimó que “de los 10 sectores económicos que tuvieron avances en los últimos tres años, 8 arrojaron índices negativos en la generación de empleo”. En el caso del rubro explotación de minas y canteras (la rama de mayor expansión relativa que incluye hidrocarburos y minería) perdió 5.200 empleos registrados en el último año, de 92.000 a 86.800 trabajadores a marzo de 2026.

Por su parte, el sector agropecuario sumó apenas 1700 puestos interanuales y sigue representando solo el 5,2% del empleo privado registrado, con un altísimo componente de trabajadores informales. Y la intermediación financiera redujo su dotación 3,7% en el mismo período.

“La industria manufacturera, con una caída acumulada del 8% desde el inicio de la gestión, perdió más de 80.000 puestos registrados desde noviembre de 2023, dieciocho meses consecutivos de caídas, y concentra casi la mitad de la destrucción total de empleo asalariado registrado del país”, concluyó el trabajo del CentroRA-UBA.