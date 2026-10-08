La producción minera da cuenta de una Argentina que va en dos direcciones opuestas

El índice de producción minero tuvo una suba interanual durante agosto del 8,4% pero su descomposición da cuenta de las diferentes coyunturas económicas. No todo lo que brilla es oro. Las dos categorías que marcaron el avance de este indicador fueron la producción de crudo de Vaca Muerta y el litio, dos de los principales sectores beneficiados con el RIGI. El dato también permite configurar las características de una Argentina como una economía de enclave. Por otro lado, la producción de caliza, yeso y los compontes vinculados al hormigón armado repitieron una drástica caída, signo que confirma el continuado desplome de la actividad de la construcción.

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De acuerdo al último informe del Indec, el índice de producción industrial minero (IPI minero) acumuló entre enero y agosto de este año un alza del 7,9% respecto a igual acumulado del año anterior. El alza se debió casi exclusivamente al petróleo de Vaca Muerta, al litio y al cobre, las estrellas del RIGI.

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La categoría “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural” dio cuenta de una suba interanual del 9,2%. El desagregado se compuso de la siguiente manera: mientras que el petróleo avanzó un 14%, la producción de gas cayó un 4,6%. En el acumulado del año, la producción de crudo avanzó un 16,4% mientras que el gas apenas un 0,4%.

En el caso de los Minerales metalíferos como el oro y la plata, la caída en su producción fue del 25,2%. Sin embargo, en la categoría resto, que incluye al hierro, cobre, plomo, cinc, molibdeno y otros minerales metalíferos no ferrosos y sus concentrados, el avance fue del 65%. De acuerdo a un informe de la Secretaría de Minería, las exportaciones de oro y plata durante agosto totalizaron los 480 millones de dólares.

Para el litio, comprendido en el rubro “Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos” el avance fue del 12,2%. “En agosto de 2026 se beneficiaron 8.582,6 toneladas de Carbonato de litio, que registra una suba de 8,8% respecto al mismo mes de 2025. El acumulado enero-agosto de 2026 presenta un aumento de 39,8% respecto a igual acumulado del año anterior”, puede leerse en el informe del Indec. Las exportaciones de este mineral totalizaron los 157 millones de dólares durante el octavo mes del año, un incremento interanual del 134,2%.

No todo lo que brilla es oro. La extracción de minerales clave para la industria de la construcción sigue en franca decaída. El índice de “Extracción de piedra caliza y yeso” dio cuenta de una baja de 41,9% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-agosto de 2026 presentó una disminución de 9,3% respecto a igual acumulado del año anterior.

En el desagregado se observó que los minerales como la piedra caliza, conchilla y piedras o rocas calcáreas para la producción de cal y cemento presentaron una caída acumulada del 19,5%. El clínker, que es el principal componente y materia prima intermedia para la fabricación del cemento Portland y del hormigón, registró una caída interanual del 72% y en el acumulado del año, un rojo del 22,3%.

Los dividendos del petróleo

De acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el sector de petróleo y gas ya envió al exterior 1092 millones de dólares en concepto de pago de utilidades y dividendos. Las empresas mineras remitieron al exterior 492 millones de dólares.

“Como ejemplo de la magnitud, los USD 1.091,5 millones enviados al exterior por el sector de petróleo y gas en remisión de utilidades y dividendos es incluso mayor que el ingreso de USD 800 millones que se proyecta por la privatización de las 3 centrales termoeléctricas con las que el gobierno avanzó esta semana”, puede leerse en el último informe de coyuntura del IAG.

La producción de crudo aumenta y eso se traduce en mayores exportaciones (más rentabilidad para que las compañías del sector) mientras que el consumo de naftas cae. En el acumulado de enero a agosto se consumieron 6.477,5 millones de litros de nafta, 5,36% menos que los 6.845,2 millones consumidos en el mismo periodo de 2023.

“Al mismo tiempo, desde noviembre de 2023 el impuesto a los combustibles aumentó en términos reales 240% más que triplicándose. Esto implica que el peso del ICL en el precio final pasó de 8,9% en noviembre de 2023 a 19,8% en septiembre de 2026”, concluyó el informe del IAG.