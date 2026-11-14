Una por una, todas las irregularidades que cometió Gendarmería en una pericia clave del caso ANDIS

La Gendarmería Nacional (GNA) volvió a quedar en el centro de la polémica por la realización de un nuevo peritaje irregular en una causa de alto impacto político. Así como durante el macrismo la fuerza de seguridad realizó un escandaloso peritaje en la causa Nisman –en el que concluyó que al fiscal lo drogaron y asesinaron dos personas en su baño- ahora dio la nota en la causa ANDIS, donde están involucrados funcionarios del gobierno libertario.

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En un informe forense sobre “factibilidad del material sonoro”, la GNA analizó a pedido del juez Ariel Lijo los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los que se le escucha describir un sistema de coimas que funcionaba en el organismo que estaba bajo su mando. La fuerza que responde a la ministra Alejandra Monteoliva concluyó en el peritaje que no se puede determinar de quién era la voz de las grabaciones ni si fue modificada por Inteligencia Artificial. También destacó que hubo ediciones. Pero los peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF) que intervinieron en el estudio manifestaron “su completa disconformidad con las conclusiones” del dictamen pericial y remarcaron que se puede entender que los audios son verdaderos.

En una dura discrepancia, que se agregó como Anexo al peritaje oficial, los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF criticaron con objeciones demoledoras el dictamen de la GNA.

Entre los puntos centrales que cuestionaron los peritos del MPF se destacan:

Que los peritos oficiales de la Gendarmería se negaron a realizar la comparación de la voz de los audios con la de Spagnuolo aduciendo que el programa con el que trabajan tenía limitaciones de calibración, lo que impedía usar sus resultados con fines identificatorios, pero el propio peritaje reconoció que 15 archivos de audio tenían calidad suficiente para hacer esa comparación. “En cada uno de esos 15 archivos, la señal vocal identificada presenta una calidad sonora suficiente para efectuar una/comparación forense con una muestra de voz indubitada”, destacaron los peritos de la DATIP en sus objeciones.





“En cada uno de esos 15 archivos, la señal vocal identificada presenta una calidad sonora suficiente para efectuar una/comparación forense con una muestra de voz indubitada”, destacaron los peritos de la DATIP en sus objeciones. Que para los peritos de la GNA no se puede determinar si la voz es humana o sintética cuando había elementos de sobra para considerar que la voz que se escuchaba era humana y no creada por IA como sostuvo la defensa de Spagnuolo. Por ejemplo, los peritos de la DATP destacaron que sus colegas de la Gendarmería dijeron que “los resultados obtenidos permitieron reconocer características habituales de la producción vocal humana, sin que se identificaran anomalías evidentes que fundamentaran una atribución de generación o modificación sintética de las emisiones" y que "no se identificaron irregularidades manifiestas en los parámetros acústico-fonéticos evaluados que permitan sustentar una atribución de generación o modificación mediante sistemas de inteligencia artificial". “Sin embargo, al formular la conclusión, no se asumen las consecuencias de los hallazgos”, reprocharon los peritos del MPF.





Por ejemplo, los peritos de la DATP destacaron que sus colegas de la Gendarmería dijeron que “los resultados obtenidos permitieron reconocer características habituales de la producción vocal humana, sin que se identificaran anomalías evidentes que fundamentaran una atribución de generación o modificación sintética de las emisiones" y que "no se identificaron irregularidades manifiestas en los parámetros acústico-fonéticos evaluados que permitan sustentar una atribución de generación o modificación mediante sistemas de inteligencia artificial". “Sin embargo, Que el informe de la GNA detectó señales compatibles con cortes o ediciones pero no analizó el contenido de los tramos que no presentaron cortes. En esa línea, los peritos del MPF resaltaron que “el estudio pericial identifica características compatibles con posibles operaciones de edición, pero no expone una evaluación del contenido de los fragmentos continuos (aquellos que no muestran en su interior indicios observables de edición) y, en consecuencia, no se examina si estos pasajes conservan enunciados completos o si presentan interrupciones sintácticas. Ese análisis resultaría útil para evaluar, dentro de los límites del material disponible, la compatibilidad de los hallazgos con operaciones de edición de distinta naturaleza”.

Las críticas de los especialistas de la DATIP fueron generalizadas. Los peritos del MPF hablaron de:

Una “severa incoherencia metodológica” en uno de los pasajes del estudio oficial.





Un análisis “metodológicamente incompleto y carente de rigor diagnóstico” en otro fragmento.





en otro fragmento. Y de un “error conceptual” como de que “el estudio carece de sustento teórico” en otro de los apartados del peritaje.

La invalidez de los audios de Spagnuolo en la causa es la carta que quiere usar el gobierno de Javier Milei para hacer caer esta causa, en la que se reveló una enorme trama de corrupción en la ANDIS, donde se investigan maniobras delictivas por cientos de miles de millones de pesos. Centralmente, a través de la defensa de Spagnuolo, se sostiene que los audios se usaron en la investigación y son ilegales, por lo que todo lo que se produjo a partir de su supuesta utilización originaria debiera invalidarse. Básicamente, se planteó la nulidad de todo lo actuado. ¿Por qué tanto interés del Ejecutivo en hacer caer este caso y especialmente en los audios atribuidos a quien fuera el titular de la ANDIS? Porque en los audios se le escucha a Spagnuolo describir una supuesta coima del 3% que habría recibido Karina Milei, la hermana del Presidente.

Lo cierto es que los audios nunca fueron tenidos como prueba en la pesquisa. Esto lo marcaron el fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación, y el primer juez que tuvo la causa, Sebastián Casanello –reemplazado luego por Lijo-. El enorme caudal probatorio que nutre el expediente proviene de los rápidos allanamientos que se realizaron apenas se inició el caso, en los que se secuestraron celulares y computadoras con información clave.

Las escandalosas conclusiones de la GNA

El peritaje de la GNA estuvo a cargo de las alféreces Johana Lugo, licenciada en Criminalística, y Stefanía Suligoy, licenciada en Fonoaudiología; y del cabo Gabriel Gaete, Técnico en Grabación y Sonido, todos pertenecientes a la División Acústica Forense, del Departamento Informática y Multimedia Forense de la Subdirección Forensia Digital. ¿Qué concluyeron estos peritos oficiales?

Que “del estudio de factibilidad realizado, resultaron catorce (14) archivos de audio aptos y cuarenta y tres (43) no aptos para ser sometidos a una comparación forense de voces”. Como explicó en redes sociales el especialista en ciberseguridad Julio López hubo una enorme cantidad de "no aptos” por una maniobra un tanto curiosa : “La Gendarmería fijó que los archivos a peritar debían tener un mínimo de 8 segundos, ya que es un requisito mínimo del software FORENSIA 2.0 para comparar voces –explicó López en X sobre el programa que usa la GNA-. Pero nunca hubo voces que comparar, ya que Spagnuolo nunca se sometió al procedimiento. Esto les permitió (a los peritos de la GNA) descartar más de la mitad de los audios, ya que no los podían comparar por tener menos de 8 segundos, pero tampoco lo podían hacer porque faltaba la voz a ser comparada. O sea, más de la mitad de los audios NO SE SOMETIERON A NINGUNA PERICIA ”.





: “La Gendarmería fijó que los archivos a peritar debían tener un mínimo de 8 segundos, ya que es un requisito mínimo del software FORENSIA 2.0 para comparar voces –explicó López en X sobre el programa que usa la GNA-. Pero nunca hubo voces que comparar, ya que Spagnuolo nunca se sometió al procedimiento. Esto les permitió (a los peritos de la GNA) descartar más de la mitad de los audios, ya que no los podían comparar por tener menos de 8 segundos, pero tampoco lo podían hacer porque faltaba la voz a ser comparada. O sea, ”. Que por cuestiones técnicas “no resulta metodológicamente procedente someter a su procesamiento los catorce (14) archivos que resultaron aptos, sin que ello modifique la condición de aptitud establecida conforme al protocolo vigente”. Por lo que “no fue posible realizar el cotejo (de voz) solicitado”.





Que “los análisis auditivo-perceptuales efectuados permitieron identificar y documentar distintas características de las señales de habla examinadas. Sin embargo, los resultados obtenidos no permiten establecer de manera concluyente si corresponden a emisiones vocales humanas de origen natural”.





Que “no fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo”.





Que “no resulta procedente establecer rangos cuantitativos de confianza respecto del origen natural o sintético de las señales ni de su atribución a la persona de referencia”.





Que “no fue posible reconstruir la secuencia cronológica de eventuales modificaciones, determinar la existencia de superposición de capas o inserciones de contenido sonoro, ni establecer el origen de las discontinuidades observadas”.

Las demoledoras objeciones de los peritos de la DATIP

En el Anexo II del peritaje oficial de los audios de Spagnuolo, los peritos del MPF manifestaron “su completa disconformidad con las conclusiones del dictamen pericial debido a que fue cercenado su derecho a manifestar disidencias" en ese apartado tan importante del informe. "De esta manera queda desnaturalizado el debate pericial para el cual han aceptado el cargo por el Ministerio Público Fiscal de la Nación”, explicaron.

Acto seguido, los peritos de la DATIP manifestaron sus severas discrepancias.

La comparación de voces que no se hizo

En lo que hace a la comparación de voces que no se hizo, tres integrantes del Laboratorio de Multimedia Forense de la DATIP, todos peritos de parte del MPF, indicaron “que la verificación de factibilidad realizada en este estudio pericial indicó que 15 archivos de audio son APTOS para la comparación forense de voces, conforme al Protocolo Único para la Comparación Forense de Voces. Esto significa que, en cada uno de esos 15 archivos, la señal vocal identificada presenta una calidad sonora suficiente para efectuar una/comparación forense con una muestra de voz indubitada (la cual nunca fue aportada por el imputado Diego Orlando Spagnuolo)”.

Resaltaron que el mentado protocolo “contempla tres tipos de análisis —perceptual, semiautomático y automático— y exige ‘realizar al menos dos tipos de análisis de los mencionados’. En ese marco, si el software Forensia v2.0 (NdR: el que usó la GNA) no resulta apto para efectuar el análisis automático debido a las limitaciones explicitadas durante el desarrollo, entendemos que este hecho no justifica, por sí mismo, la cancelación de la comparación, ya que sería posible realizar los otros dos tipos de análisis previstos: el perceptual v el semiautomático”.

“Asimismo, aun si la aplicación de estos dos métodos diera lugar a conclusiones con un menor grado de confianza, esa circunstancia tampoco justificaría prescindir del estudio, toda vez que el punto 6 (c) del Oficio Judicial de fecha 13 de julio de 2026 prevé expresamente que se indiquen ‘las limitaciones metodológicas del análisis y los rangos de confianza de las conclusiones’”, añadieron, dejando en claro uno de los tantos vacíos en que incurrió el trabajo de la fuerza de seguridad.

Roberto Leonardo, otro de los perito de parte del MPF, recordó que en la reunión del 2 de septiembre pasado que se hizo en el marco de este estudio, “se determinó que el archivo identificado como ‘Que tiene Lule Menem con Karina.mp4’ reunía ‘las condiciones previstas en el Protocolo para ser considerado APTO’, y se gestionó en consecuencia ‘la convocatoria de la persona de referencia para la obtención de muestras indubitadas de su voz’". Es decir, el audio era apto para la comparación y por eso se citó a Spagnuolo, quien finalmente esquivó la convocatoria. “Sin embargo, el 16 de septiembre, sobre el mismo archivo, los peritos oficiales concluyeron que el cotejo no resultaba técnicamente procedente a pesar de mantener la condición de aptitud. Se establece, de manera contradictoria que la muestra es APTA pero que no puede someterse a ningún método de comparación para el que se evaluó su aptitud”, destacó el perito de la DATIP.

El mismo perito también señaló “que carece de fundamentos la afirmada imposibilidad de efectuar el cotejo” de voces. El especialista recordó que de los tres tipos de análisis que menciona el Protocolo Único para la Comparación Forense de Voces (perceptual, semiautomático y automático), “el dictamen descarta el análisis automático, pero omite el método perceptual y semiautomático”. Y añadió que la División de la GNA que hizo el peritaje (la Acústica Forense) contaba con la capacidad de avanzar con el estudio para hacer la comparación de voces. “La imposibilidad de utilizar Forensia v2.0 no conduce, por sí sola, a la imposibilidad de efectuar el cotejo”, destacó.

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No hubo intervención de IA

Los Ingenieros José Pollola Barón y Nicolás Sanguineti, peritos del MPF, resaltaron “que, si bien el informe de la GNA señala que no fue posible determinar concluyentemente el origen natural o sintético de las voces examinadas, el propio análisis identificó características compatibles con el habla humana espontánea, como variaciones de entonación pausas, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones, chasquidos linguales y eventos compatibles con respiraciones audibles”. Es decir, daba cuenta de que factiblemente es una voz humana. En la misma sintonía, resaltaron que el examen espectrográfico de cinco archivos seleccionados “no evidenció anomalías manifiestas”. “Por lo tanto, consideran que estos hallazgos deberían valorarse críticamente atribuyendo el peso táctico en proporciones correctas y coherentes, destacando que se identificaron características compatibles con una producción vocal natural, sin haberse documentado anomalías especificas atribuibles a síntesis artificial en los análisis realizados”, afirmaron.

Gala Iglesias Brickies, miembro del Laboratorio Multimedia Forense de DATIP y perito de parte del MPF, señaló que “el informe pericial (de la GNA) incurre en una severa incoherencia metodológica: utiliza bibliografía científica para justificar las limitaciones de la percepción auditiva humana, pero omite deliberadamente aplicar los procedimientos instrumentales y auditables que esa misma literatura propone”.

En otro pasaje de este aspecto del peritaje, los peritos de la DATIP señalaron que “el estudio carece de sustento teórico y reproducibilidad al emplear una grilla de doce categorías sin referencias bibliográficas que acrediten su validez en el ámbito forense, sumado a una total falta de trazabilidad al omitir marcas de tiempo (timestamps) y registros gráficos de respaldo”.

“Respecto al examen de las respiraciones efectuado, resulta metodológicamente incompleto y carente de rigor diagnóstico”, se afirmó. Y se explicó: “Lo que permite discriminar una emisión humana de una sintética es la correlación temporal y aerodinámica entre la respiración, las pausas y el contexto fonético circundante. Al no analizar la duración, el espaciado ni la congruencia gramatical de las respiraciones (Layton et al., 2025; Kulangareth et al., 2024), la observación de la contraparte queda reducida a una apreciación subjetiva”.

El mencionado perito del MPF Roberto Leonardo también resaltó “una incongruencia en el punto 5 del informe entre los resultados del análisis y la conclusión”. “Se seleccionó el material, definieron los parámetros de análisis y se aplicaron a los cinco archivos los procedimientos auditivo-perceptuales y espectrográficos, lo que supone que los consideraron idóneos para responder el punto pericial”, afirmó en su análisis. Y continuó: “Sobre esa base, se afirma que ‘Los resultados obtenidos permitieron reconocer características habituales de la producción vocal humana, sin que se identificaran anomalías evidentes que fundamentaran una atribución de generación o modificación sintética de las emisiones’, y que ‘no se identificaron irregularidades manifiestas en tos parámetros acústico-fonéticos evaluados que permitan sustentar una atribución de generación o modificación mediante sistemas de inteligencia artificial’”. “Sin embargo, al formular la conclusión, no se asumen las consecuencias de los hallazgos”, remarcó.

“Si los procedimientos no eran aptos, no se explica por qué se los aplicó ni por qué se valoraron sus resultados. Si lo eran, como surge de su empleo, la conclusión debió expresar lo que esos resultados muestran: no se identificó ningún indicio de síntesis, y sí múltiples rasgos característicos de la producción vocal humana”, cerró.

En otro pasaje, los Ingenieros Nicolás Sanguineti y José Pollola Barón, y Bruno Moglia, del Laboratorio de Multimedia Forense de la DATIP, afirmaron “que pese a las limitaciones técnicas mencionadas en los ‘estudios relativos al análisis de audio sintético’ de este punto pericial se describen numerosas características vocales compatibles con voz humana real de origen no sintético y no se individualiza ningún hallazgo atribuible específicamente a generación sintética o modificación mediante inteligencia artificial. Por este motivo, entendemos que la conclusión esbozada por los peritos oficiales en este punto se encuentra descontextualizada con el desarrollo que ellos mismos llevaron a cabo, evitando realizar una valoración que se desprende de la simple lectura estructurada de su análisis”.

La edición de los audios

El perito Bruno Moglia expresó que “el estudio pericial identifica características compatibles con posibles operaciones de edición, pero no expone una evaluación del contenido de los fragmentos continuos (aquellos que no muestran en su interior indicios observables de edición) y, en consecuencia, no se examina si estos pasajes conservan enunciados completos o si presentan interrupciones sintácticas”. ¿Por qué es importante ese estudio? Porque “resultaría útil para evaluar, dentro de los límites del material disponible, la compatibilidad de los hallazgos con operaciones de edición de distinta naturaleza, a saber: la selección y compilación de fragmentos que conservan información interpretable; la supresión de intervenciones de otros hablantes; y/o la unión de pasajes con el fin de alterar el sentido aparente del discurso”. Se trata de tres tipos de edición muy diferentes. En una se manipula lo dicho por la voz que se atribuye a Spagnuolo y en otra no.

La cadena de custodia del pendrive

Los audios atribuidos a Spagnuolo estaban en un pendrive que aportó el periodista Mauro Federico, de Carnaval Stream –por donde se difundieron-. La GNA sostuvo que ese pendrive perdió su cadena de custodia. El ingeniero Nicolás Sanguineti, de la DATIP, afirmó que “resulta un error conceptual exigir a un dispositivo aportado voluntariamente la misma trazabilidad que a un elemento secuestrado en el marco de un allanamiento donde el material probatorio debe ser recolectado y resguardado inmediatamente con el objetivo de impedir accesos indebidos por parte de los allanados, presumiblemente no interesados en la producción de esa prueba”. Siguiendo esa línea, se resaltó que “no se identificaron metadatas que indiquen manipulaciones posteriores al ingreso del dispositivo aportado a la órbita del proceso penal”.

El pedido de nulidad detrás del peritaje

Diego Spagnuolo –que ingresaba habitualmente a la Quinta de Olivos y fue abogado del Presidente- planteó la nulidad de todo lo actuado en la causa ANDIS aduciendo que la pesquisa se inició por una operación ilegal, que sería la adulteración de los audios en la que se lo escucha describir un sistema de corrupción en el organismo que estaba bajo su mando. Llegó a presentar un peritaje privado diciendo que los audios tuvieron intervención de IA . Su interés en hacer caer el caso es evidente: ya fue procesado por distintos hechos. Es considerado uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la agencia de discapacidad.

En la actualidad, el caso ANDIS tiene “85 personas físicas y 40 personas jurídicas vinculadas a las maniobras delictivas”. Ya se dictaron 44 procesamientos por la enorme trama de corrupción detectada en la agencia que comandó el íntimo amigo de Milei y hay 39 indagatorias en curso. Por ejemplo, este viernes se indagó a Diego Viner –se negó a declarar-, director de Compras de la droguería Suizo Argentina, firma que quedó en el centro de la tercera etapa de esta investigación. En este marco, los investigadores nunca utilizaron los audios como prueba.

El caso ANDIS impacta de lleno en el gobierno. Por eso generó muchas suspicacias la decisión de Lijo de ordenar a la Gendarmería, fuerza de seguridad que depende del Ejecutivo, que realice el peritaje, clave para el devenir de la pesquisa. Lijo fue uno de los candidatos de Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia, a dónde no logró ingresar por falta de apoyo en el Senado. El resultado del peritaje no hizo más que multiplicar la desconfianza.