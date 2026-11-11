El impacto de la corrupción en la ANDIS en el Cottolengo que visitó el papa León XIV: fallos judiciales y deuda millonaria vigente

El gobierno de Javier Milei le adeuda la provisión de medicación, pañales y alimentación especial de los últimos cuatro meses al Cottolengo Don Orione de Claypole, el que visitó el papa León XIV este lunes, donde se emocionó al escuchar las historias de sus habitantes. Se trata de una deuda millonaria, correspondiente al período julio-octubre, que afecta a 122 personas que dependen de esos envíos, y que podría rondar los mil millones de pesos si se toma como guía lo pagado recientemente por el período previo, según denuncian desde la institución. Es que el último 30 de octubre, la Justicia dejó firme la orden de pago de $828 millones por lo adeudado por el gobierno para el período marzo-junio a esta entidad dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad. El Ejecutivo terminó pagando esa deuda por la llegada del sumo pontífice. Pero no abonó lo relativo al último cuatrimestre.

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Los problemas de provisión están directamente relacionados con la corrupción mileísta: el gobierno interrumpió los giros en noviembre de 2025, dos meses después de que estallara el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo que comandaba Diego Spagnuolo, íntimo amigo de Milei. El área encargada de las transferencias es Incluir Salud, la que estuvo en el centro de la trama de ilegalidades revelada por la Justicia. Su director era Daniel Garbellini, procesado por diversos hechos en la causa que investiga las tropelías de la asociación ilícita que cooptó la ANDIS.

Desde el Cottolengo Don Orione están preparando una nueva presentación para exigir al ministerio de Salud –del que ahora depende Incluir Salud tras el escándalo en ANDIS- que se le pague la cifra millonaria adeudada. Si el reclamo administrativo no prospera recurrirán a la vía judicial donde pedirán un amparo.

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El camino judicial ya le rindió sus frutos a este cottolengo. La Justicia ordenó al Poder Ejecutivo nacional dos pagos al Cottolengo Don Orione, uno por $753 millones y otro (reciente, rubricado a finales de octubre) por $828 millones, que el gobierno ejecutó tras el embargo de cuentas. Corresponden a los períodos noviembre 2025-febrero2026 y marzo-junio recientes. Los pagos refieren a cuatrimestres porque Incluir Salud entrega la medicación por cuatro meses, según explicaron desde la entidad de Claypole a este medio. Luego el pedido de cada institución debe repetirse. Desde el cottolengo afirmaron a El Destape que el gobierno aún adeuda lo relativo al período julio-octubre. Y no dio señales de pago.

De acuerdo a la reconstrucción que realizó este medio, la Casa Rosada decidió apurar los pagos a este cottolengo cuando se anotició que el papa lo visitaría: “Lo que nos pidieron dos semanas antes que llegue el papa es que saquemos los expedientes de Don Orione que se debían. Había entre 6 y 10 expedientes del hogar”, señalaron a este cronista fuentes vinculadas a Incluir Salud. Desde el Cottolengo Don Orione confirmaron que recibieron hace unos diez días aproximadamente el pago ordenado por la Justicia por la deuda del periodo marzo-junio.

La situación se repite –e incluso empeora mucho más- en otros cottolengos de la provincia de Buenos Aires por una decisión del Poder Ejecutivo de interrumpir las transferencias desde que estalló el escándalo de corrupción en la ANDIS.

“Nos cortaron la provisión de medicamente, pañales y alimentos especiales (líquidos, para quienes no pueden comer sólido) tras el estallido del caso Spagnuolo”, señalaron desde el Cottolengo Don Orione a El Destape. Y agregaron que la situación se replica en los cottolengos de Avellaneda y Polvorines, por poner dos ejemplos, donde aún no llegaron al reclamo judicial.

¿Qué hacen en los cottolengos ante semejante abandono? Desde la institución de Claypole que visitó el papa explicaron: “Salimos a buscar donaciones. Juntamos plata. A veces intentamos ver si los familiares pueden comprarlos. Pero como son personas que están por Incluir Salud son de bajos recursos”, afirmaron. Y para tener una dimensión de los gastos, agregaron: “Hay planes de medicación de 1 millón de pesos. Más los gastos de pañales y alimentos especiales”. En total, en el Cottolengo Don Orione hay 122 personas que viven con Incluir Salud.

¿Cuál es la razón detrás de esta decisión del gobierno de Milei de interrumpir estos pagos? Que desde el gobierno de Alberto Fernández se resolvió que la Nación se hiciera cargo de varias prestaciones de discapacidad. Cuando Milei llegó a la Casa Rosada ordenó interrumpir esa política (al menos en lo relativo a los hogares de la PBA) y adujeron que ese financiamiento le corresponde a las jurisdicciones, basándose en una decisión que se había tomado durante el macrismo. Por el momento, la Justicia no le dio la razón al Ejecutivo, que con su reticencia obstaculiza el tratamiento de personas que necesitan medicación y atención.

Obligación judicial

El 30 de octubre pasado, el juez Juan Pablo Auge, titular del juzgado federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora, rechazó el recurso de apelación presentado por el gobierno y dio curso a la orden de pago de $828.708.195,16 que debía cobrar el Cottolengo Don Orione por el período marzo-junio adeudado por Incluir Salud. Ante lo que era la inminente llegada del papa León XIV, el Ejecutivo decidió acatar y abonar la suma que había sido embargada.

¿Por qué Auge había rechazado la apelación del Ejecutivo? Según las propias palabras del juez: “Que la orden de embargo recurrida mediante el escrito en despacho, corresponde a insumos y medicamentos de los meses de MARZO A JUNIO DE 2026, en consecuencia, y concretamente, no habiendo acreditando la accionada (es decir, el gobierno) haber efectuado a la fecha, en forma fehaciente la provisión de los medicamentos e insumos reclamados mediante los canales administrativos correspondientes, habiendo sido intimados a ello en las presentes actuaciones en fecha 02/10/2026, teniendo en cuenta la inmediatez que requiere la disposición de los recursos económicos para que la parte actora ‘ASOCIACIÓN CIVIL PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA –COTTOLENGO DON ORIONE’- pueda hacer frente a la continuidad de los gastos de los tratamientos, insumos, medicamentos, alimentación, pagos de sueldos, etc., cuya falta deriva en una situación de desamparo que afecta el derecho a la salud de alrededor de 122 personas alojadas en la institución beneficiarios del Programa Incluir Salud; ante la existencia de una sentencia firme y la naturaleza de los derechos afectados -a la vida y a la integridad física- los que, como ha sostenido nuestro Máximo Tribunal, conllevan ‘la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga’” es que se vio obligado a resolver como lo hizo.

Tal como consta en la resolución del juez Auge referenciada, la reticencia del gobierno a pagarle al Cottolengo Don Orione viene de finales del año pasado. En diciembre de 2025, desde la institución de Claypole se “denunció la falta de provisión de los insumos y medicamentos, junto con la falta de pago de las prestaciones y (se) expresó la situación crítica” que atravesaba. En el escrito de finales del año pasado también se había destacado que “la ANDIS no cancela la prestación de Hogar Pupilo permanente con Centro de día de los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud RESIDENTES en la Institución, desde hace tres meses (septiembre, octubre y Noviembre), ocasionando con ello imposibilidad de pagar los haberes del personal, imposibilidad de pagar los proveedores de alimentos, y otros trastornos. Esta conducta renuente afecta la existencia misma del Cottolengo de Claypole (…)”. Es decir, el gobierno de Milei llegó a dejar al límite del cierre a la institución que este lunes visitó el papa.

Finalmente, luego de varias intimaciones, el 29 de enero de este año la Justicia embargó cuentas del gobierno por $753.371.035,51 para saldar lo adeudado al cottolengo para el período noviembre 2025-febrero 2026. Lejos de pagar, el Ejecutivo apeló esa decisión, que terminó siendo confirmada por el tribunal revisor el 5 de junio pasado. Como recordó el juez Auge en su resolución del 30 de octubre pasado, “dicho embargo no llegó a trabarse”. ¿La razón? Que el 2 de octubre pasado, la Secretaría Nacional de Discapacidad –ex ANDIS- cambió de postura y decidió pagar la deuda a la institución de Claypole. El 8 de octubre ese monto adeudado fue transferido “a la cuenta de la actora”. Para ese entonces ya se sabía de la visita de León XIV a la Argentina.

En este contexto, cobra mucho valor lo que dijo León XIV este lunes en el Cottolengo Don Orione respecto a las personas con discapacidad y el trato que reciben: “El progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, afirmó el sumo pontífice. ¿Habrá tomado nota Milei?