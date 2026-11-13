Causa ANDIS: la DATIP demolió el peritaje de Gendarmería y confirmó que se puede corroborar si los audios son de Spagnuolo

Cinco peritos especializados del Ministerio Público Fiscal (MPF) cuestionaron en duros términos el peritaje que realizó la Gendarmería Nacional sobre los audios que se adjudican a Diego Spagnuolo en el caso ANDIS y señaló, a diferencia de la fuerza de seguridad que depende del gobierno, que sí se puede entender que son verdaderos.

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En un peritaje realizado a pedido del juez Ariel Lijo, la Gendarmería consideró que no había posibilidad de determinar la autenticidad de las grabaciones en las que se escucha al íntimo amigo del presidente Javier Milei describir un sistema de coimas que funcionó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) –el organismo que comandaba Spagnuolo-. Pero la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF criticó esa postura con objeciones demoledoras al dictamen pericial de la GNA. Para la DATIP sí se puede determinar que son verdaderos.

Entre los puntos centrales de las objeciones realizadas por los peritos del MPF, que se conocieron este jueves junto al peritaje de la GNA, se destacan:

Que los peritos oficiales de la Gendarmería se negaron a realizar la comparación de la voz de los audios con la de Spagnuolo aduciendo que el programa con el que trabajan tenía limitaciones de calibración, lo que impedía usar sus resultados con fines identificatorios, pero el propio peritaje reconoció que 15 archivos de audio tenían calidad suficiente para hacer esa comparación.





Que para los peritos de la DATIP había elementos para considerar que la voz que escuchaba era humana y no creada por IA como sostuvo la defensa de Spagnuolo. Por ejemplo, la DATIP destacó que en su análisis detectó numerosos rasgos típicos del habla humana espontánea, tales como variaciones de entonación, pausas, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones, chasquidos linguales y eventos compatibles con respiraciones audibles. A eso sumaron “que los gráficos de la señal no mostraron anomalías manifiestas y que no se identificó ningún indicio concreto de manipulación artificial”. Básicamente, no se documentaron anomalías específicas atribuibles a síntesis artificial en los análisis que realizaron.





Por ejemplo, la DATIP destacó que en su análisis detectó numerosos rasgos típicos del habla humana espontánea, tales como variaciones de entonación, pausas, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones, chasquidos linguales y eventos compatibles con respiraciones audibles. A eso sumaron “que los gráficos de la señal no mostraron anomalías manifiestas y que no se identificó ningún indicio concreto de manipulación artificial”. Básicamente, no se documentaron anomalías específicas atribuibles a síntesis artificial en los análisis que realizaron. Que el informe de la GNA detectó señales compatibles con cortes o ediciones pero no analizó el contenido de los tramos que no presentaron cortes. De acuerdo a los peritos de la DATIP, ese análisis habría permitido distinguir si la edición consistió en seleccionar fragmentos, en quitar las intervenciones de otras personas o en unir pasajes para cambiar el sentido de lo dicho. Se trata de criterios de edición muy diferentes. En unos cambia el sentido de lo que dice Spagnuolo y en otros no.





De acuerdo a los peritos de la DATIP, ese análisis habría permitido distinguir si la edición consistió en seleccionar fragmentos, en quitar las intervenciones de otras personas o en unir pasajes para cambiar el sentido de lo dicho. Se trata de criterios de edición muy diferentes. En unos cambia el sentido de lo que dice Spagnuolo y en otros no. Los peritos del Ministerio Público Fiscal objetaron lo relativo a la cadena de custodia: consideraron un error exigir a un dispositivo entregado voluntariamente la misma trazabilidad que a uno secuestrado en un allanamiento.

Detrás de la polémica en torno a los audios de Spagnuolo se juega la carta del gobierno de Milei para hacer caer esta causa, en la que se reveló una enorme trama de corrupción en la ANDIS, donde se investigan maniobras delictivas por cientos de miles de millones de pesos.

Spagnuolo –que ingresaba habitualmente a la Quinta de Olivos y fue abogado del Presidente- planteó la nulidad de toda la causa aduciendo que la pesquisa se inició por una operación ilegal, que sería la adulteración de los audios, en los que se escucha al titular de la ANDIS describir un sistema de corrupción en el organismo que estaba bajo su mando y donde menciona a Karina Milei como destinataria final de al menos un 3% de las coimas que, presuntamente, circulaban por la agencia.

Para Franco Picardi, el fiscal a cargo de la investigación, y para el primer juez del caso, Sebastián Casanello, no era necesario realizar este peritaje porque los audios –que filtró Carnaval Stream- no fueron tenidos como prueba en la causa. El enorme caudal probatorio con que cuenta la pesquisa surgió de decenas de allanamientos y análisis de celulares y documentos secuestrados a los acusados. En la actualidad, el caso ANDIS tiene “85 personas físicas y 40 personas jurídicas vinculadas a las maniobras delictivas”. En total ya se dictaron 44 procesamientos por la enorme trama de corrupción detectada en la agencia que comandó un íntimo amigo de Javier Milei y hay 39 indagatorias en curso.

No obstante, tras reemplazar a Casanello, el juez Lijo –quien fuera uno de los candidatos fallidos del gobierno para la Corte- terminó haciendo lugar a un planteo de Spagnuolo y ordenó este peritaje. Y determinó que sea la Gendarmería –fuerza que depende del gobierno investigado- la que realice el análisis.

Ahora se conocen objeciones demoledoras al trabajo que realizó la fuerza de seguridad que depende de la ministra Alejandra Monteoliva.

Objeciones demoledoras

Los cinco peritos de la DATIP que intervinieron en el peritaje que realizó la GNA sobre los audios de Spagnuolo dejaron asentada su disconformidad con la forma en que se cerró el dictamen oficial. Señalaron que no se les permitió volcar sus disidencias en las conclusiones y que tuvieron que manifestar sus discrepancias en un anexo separado, lo que a su entender desnaturalizó el debate pericial.

Las principales objeciones que realizaron los peritos de la DATIP fueron las siguentes

La comparación de voces que no se hizo

La crítica central de DATIP apuntó a que los peritos oficiales de la GNA se negaron a realizar la comparación de la voz de los audios con la de Spagnuolo. “Los peritos oficiales descartaron ese cotejo aduciendo que el programa Forensia v2.0 tenía limitaciones de calibración que impedían usar sus resultados con fines identificatorios”, se explicó. Sin embargo, los expertos de la DATIP sostuvieron que el propio peritaje reconoció que quince archivos tenían calidad suficiente para hacer la comparación, según el Protocolo Único para la Comparación Forense de Voces del Ministerio de Seguridad (Resolución 526/2024).

¿Qué dijeron los peritos del MPF? Que en “cada uno de esos 15 archivos, la señal vocal identificada presenta una calidad sonora suficiente para efectuar una comparación forense con una muestra de voz indubitada”.

Luego profundizaron en los aspectos técnicos. Indicaron que en el mentado protocolo se establecen tres tipos de análisis: uno perceptual - auditivo-, a cargo del perito; otro semiautomático, basado en mediciones de la señal; y otro automático, hecho por un programa; y que se exige aplicar al menos dos. Los peritos de la DATIP explicaron que “si el programa que iba a utilizarse (Forensia v2.0) no servía para el análisis automático de los registros, ello no impedía hacer los otros dos -perceptivo y semiautomático-”. En esa línea, añadieron que las limitaciones del programa no alcanzaban para descartar otras técnicas reconocidas. O, de mínima, obligaban a explicar por qué no eran aplicables.

Como si todo esto fuera poco, agregaron una contradicción grosera en la que incurrieron los peritos de la GNA. Desde la DATIP recordaron que el 2 de septiembre pasado, los peritos oficiales consideraron apto uno de los archivos y que incluso se gestionó “la convocatoria de la persona de referencia para la obtención demuestras indubitadas de su voz”. Es decir, la convocatoria de Spagnuolo, quien pedía el peritaje pero que cuando fue citado por la Justicia para aportar su voz cambió de estrategia y pidió que el estudio no se hiciera. Casualmente, “dos semanas después los mismos peritos oficiales concluyeron que el cotejo no resultaba técnicamente procedente a pesar de mantener la aptitud”.

La voz de Spagnuolo sin IA

La segunda gran objeción de la DATIP apunta a si las voces que se escuchan en los audios fueron fabricadas con inteligencia artificial, como adujo la defensa de Spagnuolo. Los peritos oficiales de la GNA concluyeron que no podían descartarlo. Pero para los peritos del Ministerio Público esa conclusión no se corresponde con lo que el propio informe encontró.

Es que la DATIP destacó que el análisis detectó “numerosos rasgos típicos del habla humana espontánea, tales como variaciones de entonación, pausas, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones, chasquidos linguales y eventos compatibles con respiraciones audibles; además, que los gráficos de la señal no mostraron anomalías manifiestas y que no se identificó ningún indicio concreto de manipulación artificial”.

En otro pasaje, resaltaron “que se identificaron características compatibles con una producción vocal natural y no se documentaron anomalías específicas atribuibles a síntesis artificial en los análisis realizados”.

Los peritos de la DATIP también cuestionaron que el peritaje citó trabajos científicos recientes “para justificar los límites del oído humano pero no aplicó los procedimientos de medición que esos mismos trabajos recomiendan”.

Y señalaron que “la falta de herramientas para detectar voces sintéticas en la División Acústica Forense de la Gendarmería Nacional es una limitación de ese laboratorio y no una imposibilidad técnica general, por lo que debió evaluarse si podían aplicarse otras metodologías disponibles en el ámbito científico”.

Posibles ediciones del audio

Por otro lado, la DATIP formuló objeciones a que el informe detectara señales compatibles con cortes o ediciones pero no analizara el contenido de los tramos que no presentaban cortes. “Ese análisis habría permitido distinguir si la edición consistió en seleccionar fragmentos, en quitar las intervenciones de otras personas o en unir pasajes para cambiar el sentido de lo dicho”, se subrayó. Se trata de ediciones absolutamente diferentes. Unas cambian el sentido de lo que se escucha y otras no.

La cadena de custodia del pendrive

Finalmente, la DATIP consideró un error exigir a un dispositivo entregado voluntariamente la misma trazabilidad que a uno secuestrado en un allanamiento. “En este caso, el resguardo puede seguirse desde que el pendrive fue entregado en la Fiscalía Federal Nro. 5, donde se labró el formulario de cadena de custodia firmado por los funcionarios intervinientes, y no se encontraron rastros de manipulaciones posteriores a ese momento. Por eso, concluyó que no hay elementos para poner en duda la integridad de esa prueba”, se señaló.

Tras estas objeciones de peritos especializados del Ministerio Público Fiscal, el trabajo que realizó la Gendarmería quedó muy cuestionado y su utilización en la causa será materia de un arduo debate. No es para menos: se trata de la carta del gobierno para intentar hacer caer una causa repleta de pruebas que revela una gran trama la corrupción de la gestión libertaria en el área de Discapacidad y sigue avanzando a paso firme. Sin ir más lejos, este viernes está citado a indagatoria Diego Viner, director de Compras de la droguería Suizo Argentina.