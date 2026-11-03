ANDIS: comenzó la nueva tanda de 39 indagatorias por hechos de corrupción en discapacidad con el número 2 de los Kovalivker

El Coimagate ingresó en una nueva etapa, que pone el foco en el rol que cumplió la firma Suizo Argentina en la enorme trama de corrupción que la Justicia descubrió en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este martes, con la citación de Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de la mentada empresa, comenzó una tanda de 39 indagatorias que continuará este miércoles con la esperada presencia en tribunales de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, los dueños de la principal droguería investigada.

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Según se desprende de la investigación a cargo del fiscal Franco Picardi, la Suizo Argentina cooptó la ANDIS y “tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas identificadas hasta el momento”. La acusan de “vender medicamentos más caros y con sobreprecios”, que llegaron a un 4.000 %. En apenas 15 meses, Suizo Argentina “fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia”: casi $140.000 millones, lo que implicó alrededor del 30% de las erogaciones de la ANDIS.

En este contexto, Nuner Uner desfiló por los tribunales federales de Comodoro Py. Según pudo reconstruir El Destape, se negó a declarar –es una estrategia de defensa-, presentó un escrito y no respondió preguntas. Sindicado como el Número 2 de los Kovalivker, está acusado de haber integrado “en calidad de jefe -al menos entre mayo de 2024 y agosto de 2025-, la asociación ilícita que desplegó sus actividades delictivas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esto es, por haber ejecutado como director de Asuntos Corporativos de la Suizo Argentina S.A., de manera organizada con funcionarios de ANDIS y con directivos de las firmas cartelizadas, maniobras defraudatorias contra el erario público nacional y negociaciones incompatibles”.

Nuner Uner se convirtió en el primer acusado de la tanda de 39 citados en concurrir a la Justicia porque quienes estaban convocados el pasado 29 de octubre –cuando debieron comenzar las indagatorias- lograron posponer su visita al edificio de Retiro. Dos de los que pudieron retrasar su primer acto de defensa en esta causa fueron los hermanos Kovalviker: lograron pasar su citación del jueves pasado a este miércoles. Según indicaron desde el entorno de los dueños de la Suizo Argentino a El Destape, no está confirmada su presencia en los tribunales de Comodoro Py este miércoles.

No debiera sorprender su ausencia. Este martes no fueron a la citación dos de los tres convocados: Gonzalo Zarbo y Fernando Domínguez, ambos con cargos ejecutivos en la Suizo. El primero, Gerente de la División Tratamientos Especiales; y el segundo, Coordinador de Tratamientos Especiales de la empresa.

¿Qué les achaca a los Kovalivker el fiscal Picardi –que realizó la investigación junto a la Fiscalía Anticorrupción comandada por Sergio Rodríguez-?

A Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, ser uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS, al menos entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Le adjudica “haber ejecutado como presidente de la Suizo Argentina S.A., de manera organizada con funcionarios de ANDIS y con directivos de las firmas cartelizadas, maniobras defraudatorias contra el erario público nacional y negociaciones incompatibles”. A Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de Suizo Argentina, ser miembro de la asociación ilícita –no jefe-.

Apenas comenzó la causa, la Justicia allanó la vivienda de Jonathan Kovalivker pero el empresario logró evadir a los uniformados. Pudo irse del barrio cerrado antes de que los agentes de la policía de la Ciudad llegaran a su domicilio. Por este hecho, el juez Sebastián Casanello dictó a mediados de 2025 el procesamiento del jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, por obstruir el accionar de la Justicia el 22 de agosto del año pasado cuando se realizó el procedimiento en el barrio privado “La Isla”. La situación de De Vincentis hoy está a manos de los tribunales orales de San Martín, ya que la última jueza que tuvo el caso, la magistrada federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se declaró incompetente. El tribunal deberá resolver si envía a juicio al jefe de Seguridad de Nordelta, si hay juicio abreviado o si puede haber probation. Respecto a Jonathan, pasaron tres días del operativo y se presentó en tribunales para acercar su celular, que tenía pedido de secuestro. A diferencia de su hermano, Emmanuel sí logró ser ubicado en aquel operativo judicial de agosto de 2025 en su vivienda. Pero porque no pudo escaparse a tiempo. Tenía en su poder 266 mil dólares distribuidos en distintos sobres. Más de un año después de aquel episodio se espera que ambos sean indagados este miércoles. Otro de los citados para la misma jornada es Horacio Encino.

La tanda de 39 indagatorias que comenzó este martes se da en un caso que hasta el momento tiene “85 personas físicas y 40 personas jurídicas vinculadas a las maniobras delictivas”. En total ya se dictaron 44 procesamientos por la enorme trama de corrupción detectada en la agencia que comandó un íntimo amigo de Javier Milei: Diego Spagnuolo. El también exabogado del Presidente ya fue procesado por diversos hechos en el marco de esta causa y es considerado uno de los jefes de la asociación ilícita. Su indagatoria por los hechos que involucran a la Suizo Argentina fue pedida por los fiscales Picardi y Rodríguez en un dictamen del 16 de octubre pasado pero Lijo no la ordenó aún. El magistrado hizo trascender que indagará a los 4 exfuncionarios imputados por esos hechos luego de que termine con la secuencia de declaraciones que se inició este martes.

El rol de Nuner Uner y la Suizo en la maniobra investigada

Según la acusación de los fiscales Picardi y Rodríguez, la Suizo Argentina S.A. desplegó sus acciones ilegales en la ANDIS “a través de sus directivos: Jonathan Kovalivker, Emmanuel Kovalivker, Diego Viner y Sebastián Nuner Uner”. “Esto más allá del doble rol que se ha logrado descubrir en esta instancia respecto de Pablo Atchabahian”, agregaron, en referencia al exintegrante de la ANDIS al que definieron como un lobista de Suizo Argentina.

“Estas personas, cumpliendo diversos roles y en coordinación con los funcionarios públicos de la ANDIS, lograron que la Suizo Argentina S.A. se transforme en la principal proveedora de la agencia desde el año 2024 y que obtuviera adjudicaciones cuya suma total ascendió a $137.118.708.357, entre mayo 2024 y agosto 2025. Esto es, en el plazo de 15 meses. Montos que se encuentran atravesados por sobreprecios y valores antojadizos puestos por la firma, desde la cual se administraron y controlaron competencias simuladas, en las compras”, señalaron los fiscales.

Los directivos de la Suizo Argentina “aprovecharon las cualidades de la ANDIS, ya que era la agencia encargada de comprar medicamentos e insumos de alto costo en un periodo de tiempo reducido por el tipo de población destinataria, para desplegar acciones ilícitas en perjuicio del erario público”, remarcaron los fiscales. “Existió por parte de los directivos una cooptación de ANDIS”, añadieron, dejando en claro cómo esa droguería capturó todos los resortes de la agencia que dirigía Spagnuolo.

Muchas de las maniobras fueron ejecutadas por Daniel Garbellini, director de Incluir Salud en la ANDIS, quien respondía a Atrchabahian. “Las órdenes que daba Pablo Atchabahian eran consensuadas con los directivos (de la Suizo Argentina). Es por ello que, en la mayoría de las oportunidades lo hacía por disposición del helvético (Kovalivker), o en consulta con Seba, quien como señalamos se trata de Sebastián Nuner Uner, pieza clave del engranaje ilegal, el número 2 de Jonathan Kovalivker, quien hablaba directamente con Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y con Daniel María Garbellini. Todos los nombrados -junto a Pablo Viner y Matías Morosi (también de la Suizo) - formaban parte del grupo de WhatsApp denominado “Directorio”, en el cual Diego Viner le indicó a Sebastián Nuner Uner: llamen a MAC -Miguel Ángel Calvete- al momento del allanamiento de la Suizo Argentina S.A. Todos ellos conocían a ‘MAC’, como lo llamaban sin mayores explicaciones, porque de hecho el nombrado habría recibido honorarios millonarios -no registrados en ARCA- por parte de la firma”, sintetizaron los fiscales.

Los hechos adjudicados al N° 2 de Kovalivker

Para los fiscales Picardi y Rodríguez, Nuner Uner tiene un “rol destacado” en las maniobras investigadas. Por ejemplo, citaron la declaración testimonial de Luis Cella del 9 de octubre de 2025 en la que afirmó: “Nuner maneja muchas cuestiones y es también muy poderoso en la empresa y es conocida e impresionante la carrera que tiene, es el nexo con el Estado de la droguería.” Entre otras cosas, Cella mencionó que había dialogado con él para que su firma Prevent S.A entrara como proveedora en ANDIS.

Tal como se desprende del dictamen del 16 de octubre pasado, Nuner Uner también definía quiénes ingresaban a determinados puestos claves de la ANDIS relacionados a las maniobras investigadas. Picardi y Rodríguez indicaron que “el ingreso de Matías Palotti, como la persona más importante en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, luego de Daniel María Garbellini, dependía de la anuencia de aquel”, es decir, del N° 2 de los Kovalivker. “De Seba” también habría sido la orden de echar a Mercedes Capandegui a través de Pablo Atchabahian.

Los fiscales expusieron que “Suizo Argentina S.A. utilizó a la firma Génesis S.A. para canalizar parte de sus ventas a la ANDIS, diversificando ganancias y afectando al erario nacional”. En los teléfonos analizados surge que Andrés Horacio Arnaudo, presidente de la Droguería Génesis S.A, “debía consultar a la Suizo Argentina S.A., en particular a Sebastián Nuner Uner -director de Asuntos Corporativos- y a Fernando Domínguez- Coordinador de Tratamientos Especiales-, los precios para cotizar ante ANDIS”.

Picardi y Rodríguez también destacan que Miguel Ángel Calvete, otro de los jefes de esta asociación ilícita para los fiscales, tenía agendado a Nuner Uner como “Seba Laboratori Droguería Suizo. Numero 2 de Kovalik”. El dato no es menor. Cuando se allanó la sede de la Suizo en el marco de este expediente, Nuner Uner ordenó que se llame a MAC, es decir, a Calvete.

A su vez, “el día 22 de agosto de 2025 -dos días después del inicio de estas actuaciones- y mismo día en que la Suizo Argentina S.A. fue allanada, Sebastián Nuner Uner envió un mensaje al grupo informando cómo proceder en el caso de ser contactados por algún medio”.

Su accionar no es azaroso. “De la compulsa del teléfono celular secuestrado a Emmanuel Kovalivker se encontraron varios grupos de WhatsApp en los que participa Sebastián Nuner Uner, que da cuenta del rol de relevancia que jugaba dentro de Suizo Argentina S.A y porqué tanto Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabahian como Daniel María Garbellini lo referenciaban siempre frente a situaciones que requerían toma de decisión rápida”, explicaron los investigadores del caso.

Las próximas indagatorias

Las indagatorias de los Kovalivker y Encino pautadas para este miércoles son las últimas de esta semana. La siguiente se esperan las indagatorias de Yair Hendler y Delia Navarro ( 11 de noviembre), Joel Hendler (12 de noviembre) y Facundo María Giudici, Juan Giudici, Fernando Oris de Roa y Diego Viner (el 13 de noviembre). Luego siguen las declaraciones el 17, 18 y 19 de noviembre con las convocatorias de María Luisa Macchiavello, Lucila Macchiavello, Silvia Macchiavello, Leandro López, Juan Francisco Cereijo, Santiago De Angelis, Marcela Macchiavello, Hernán Jorge Bagliero, Laura Elena Palisa Mujica, Matías itmanovich, María Eugenia Luraschi, Mario Roberto Litmanovich, Alfredo Oscar Gómez, José Emilio Sabella y Roberto Omar Campano.

José Reboratti, Eduardo Roqueta, Ezequiel Masjuan y Guillermo Fernández Funes fueron convocados para el 24 de noviembre. También está agendada para esa fecha la de Atchabahian. Juan Ignacio Sabio para el 25 y Luis Segura, Diego Torre y Patricia Calderón para el 26 de noviembre.

A juzgar por la cantidad de indagatorias que se avecinan, aún quedan por escribirse varios capítulos más del caso ANDIS, que se hizo mediáticamente conocido por los audios filtrados de Spagnuolo –difundidos por Carnaval Stream-. El fiscal Picardi tomó esos audios como disparador del caso pero no como prueba en el expediente. No obstante, Spagnuolo intenta que se decrete la nulidad de todo lo actuado en esta causa cuestionando la supuesta ilegalidad de esas grabaciones (que se están peritando). Es la carta del íntimo amigo de Milei para intentar derribar un expediente repleto de pruebas que compromete cada día más a la cúpula de la Casa Rosada. Por eso, en los últimos días el gobierno hizo trascender que el mentado peritaje había arrojado que los audios de Spagnuolo no eran auténticos. Lo cierto es que aún ese estudio sigue en manos de Gendarmería.

Y si bien la Casa Rosada busca darle entidad a ese estudio, la Justicia debiera darle poca relevancia (salvo que busque blindar al gobierno como lo hizo en $LIBRA). Porque no fueron tenidos como prueba en la causa. El material que compromete a todos los acusados surgió de teléfonos secuestrados y de allanamientos (a empresas y a viviendas), que arrojaron mucha información a los investigadores. De allí la preocupación de Milei y su entorno.