La conexión de la empresa en la que voló Flavio Bolsonaro con la corrupción de ANDIS

El excandidato a presidente de Brasil por la ultraderecha, Flavio Bolsonaro, que se fugó del país vecino apenas fue derrotado por Lula Da Silva en las elecciones del último domingo, partió en la noche de este martes desde la Argentina hacia Estados Unidos en un vuelo privado de la empresa Baires Fly. Se trata de la firma que aparece involucrada en la trama de corrupción que la Justicia desveló en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo que estaba al mando de Diego Spagnuolo, íntimo amigo del presidente Javier Milei.

{{{htmlAmp}}}

Según se determinó en la causa ANDIS, Baires Fly emitió facturas por “compra de kilómetros para ser utilizados por aeronaves de la empresa” por más de $1.000 millones a las droguerías y proveedoras de insumos médicos investigadas. Por esos hechos, el 16 de octubre pasado el juez Ariel Lijo dictó el procesamiento por lavado de activos de Sergio Mastropietro, relacionado a Baires Fly y ex socio de Federico “Fred” Machado, el financista de José Luis Espert, quien fue condenado en EE.UU.

El vuelo

A las 2.01 de madrugada de este miércoles, la dirección de Migraciones confirmó vía la red social X que Flavio Bolsonaro y su familia partieron desde la Argentina rumbo al exterior en un vuelo gestionado por la empresa Baires Fly S.A. En el tuit, informaron que “a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron (a la Argentina) por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro”, es decir, el excandidato a presidente de Brasil, su esposa e hijas. “A las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”, añadió Migraciones.

De acuerdo a la declaración general del plan de vuelo, el viaje se realizó en un Gulfstream G400 matrícula LV-JQW. Y Flavio Bolsonario utilizó un pasaporte italiano. El vuelo, del que además de Bolsonaro participaron dos pilotos y una tripulante –todos de nacionalidad argentina-, terminó en Miami.

Baires Fly, Mastropietro y la corrupción en ANDIS

La empresa Baires Fly aparece mencionada 79 veces en el último procesamiento dictado por el juez Ariel Lijo en la causa ANDIS, el pasado 16 de octubre. Es que un hombre estrechamente vinculado a esta firma, Sergio Mastropietro, fue procesado por lavar parte del dinero ilegal obtenido de los hechos de corrupción en ese organismo a través de la confección de facturas de esa firma. La Justicia –sobre todo a través de lo investigado por el fiscal Franco Picardi- determinó que “la facturación emitida por Baires Fly S.A. respecto de las sociedades hasta aquí individualizadas asciende a $1.002.188.516”. Y que “al menos parte de aquella operatoria habría estado destinada a canalizar fondos provenientes del entramado investigado mediante documentación comercial apta para conferirles una apariencia de causa legítima”. Es decir, blanqueo del dinero ilegal. El que articuló esas operaciones fue Mastropietro, que cuenta con dos ingresos a la casa de Spagnuolo.

Por tal razón, el pasado 16 de octubre, el juez Lijo dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Mastropietro por considerarlo parte de la asociación ilícita que funcionó en ANDIS –de la que uno de los jefes fue Spagnuolo- y por el delito de “lavado de activos de origen ilícito”. El magistrado le trabó un embargo de $4.010.254.064.

Ese procesamiento fue parte de una resolución de 553 páginas en la que se dictaron 24 nuevos procesamientos en el marco del Coimagate. En esta nueva tanda de procesados (se sumó a otros 19 que ya tenía el caso) se apuntó por un lado a los desmanejos en la ANDIS, donde se detectaron más compras direccionadas y sobreprecios por casi $8.000 millones en la adquisición de medicamentos e insumos (la cifra es parcial y se estima que será superior); y, por otro, a maniobras de lavado posteriores para blanquear el dinero obtenido de forma ilegal.

Según Lijo, quien se apoyó en lo investigado por Picardi, Alan Pocovi y Mastropietro “habrían intervenido en la recepción, administración, circulación o canalización de fondos provenientes de las maniobras investigadas, en coordinación con Calvete y, en el caso de Mastropietro, mediante operaciones vinculadas con Baires Fly S.A”. Calvete es Miguel Ángel Calvete, otro de los apuntados como jefe de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS, quien sin tener un cargo en el organismo digitó muchas de las contrataciones que se realizaron resultando sus empresas beneficiarias de varias adjudicaciones.

Es tal el caudal probatorio sobre ese tema que Lijo, que fue candidato del gobierno a la Corte, no tuvo más remedio que avanzar.

En un capítulo de la resolución judicial destinado a analizar el “blanqueo de fondos ilícitos” de ANDIS, el magistrado explicó el rol de Mastropietro y su relación con la empresa aeronáutica, que se usó como fachada para el lavado: “Mastropietro se encuentra vinculado a la firma ´Baires Fly SA´, empresa que habría sido utilizada para la receptación y blanqueo de fondos provenientes de empresas proveedoras de la ANDIS, a cambio de la emisión de facturaciones por supuestos servicios, en operaciones intermediadas por Calvete”. “Las pruebas reunidas permitieron individualizar un circuito de transferencias y facturación entre distintas sociedades vinculadas con las contrataciones investigadas y Baires Fly S.A., en cuya operatoria aparece interviniendo personalmente Sergio Daniel Mastropietro y respecto de la cual Miguel Ángel Calvete habría cumplido una función de intermediación”, agregó el juez.

Todo indica que Mastropietro –estrechamente relacionado a la empresa que utilizó Flavio Bolsonaro para escaparse hacia EE.UU- fue un actor relevante en la trama de corrupción que funcionó en ANDIS. De acuerdo a la Justicia, “mantuvo una relación previa con Calvete; constituyó junto con Lorena Di Giorno (otra de las involucradas en la causa) la sociedad Megastática S.A.S., cuyo domicilio coincidía con el de Indecomm S.R.L (empresa de Calvete); fue registrado en dos oportunidades ingresando junto con Calvete y Guadalupe Muñoz (esposa de Calvete) al domicilio de Diego Spagnuolo; y aparece incluido, al igual que Pocovi, en la nómina denominada ‘Círculo Tuco’ secuestrada en el domicilio de Calvete”.

Cuando fue indagado –paso previo a que se resolviera su situación procesal-, Mastropietro negó las acusaciones en su contra. Ocurrió el 26 de mayo pasado. Si bien en aquel entonces el empresario se negó a declarar presentó un escrito como descargo. Allí dijo no tener vínculo directo con Baires Fly –aunque reconoció haberla asesorado-: “Respecto de la firma Baires Fly S.A., destacó que jamás la integró ni como autoridad ni como accionista ni como empleado”, recordó el magistrado los dichos del acusado al dictar su procesamiento. El empresario dijo que no participó en decisiones de la firma, que “tampoco maneja sus cuentas, no tiene acceso a sus sistemas informáticos y mucho menos acceso a las cuestiones administrativas/contables de la misma”. Afirmó que “sí conoce a sus integrantes pero no sólo no administra ni participa de las decisiones de Baires Fly sino que tampoco la integra en ninguna calidad”. Y definió a la firma como “una de las empresas más importante de vuelos privados ejecutivos de la Argentina”.

No obstante el distanciamiento que buscó instalar, Mastropietro contó que fue asesor de Baires Fly en un momento en que hubo una problemática con hangares en el aeropuerto de San Fernando, a partir de 2014.

Y a pesar de sus afirmaciones, en la red Linkedin (al 2023) Mastropietro se presentaba como socio de Baires Fly desde 2006, con 17 años de antigüedad en ese cargo para ese momento.

De más está decir que para la Justicia su relación con Baires Fly está probada. Los investigadores se basaron en mensajes y facturas que dan cuenta de esa vinculación.

Por ejemplo, hay chats de agosto de 2025 en los que Mastropietro le envió a Calvete “los datos de una cuenta bancaria del Banco Macro correspondiente a la empresa Baires Fly SA vinculada a este último”, según resaltó el juez del caso ANDIS. En esa línea, Lijo destacó que “el vínculo de Mastropietro y Baires Fly se vislumbra cuando Guadalupe Muñoz le envió a Calvete el contacto de una persona que tiene agendada como ´Sergio Baires Fly línea Nro. XXXXXXX183´; abonado que figura agendado en el teléfono de Calvete como ‘Sergio M’”.

Según consta en el expediente, “la información proporcionada por ARCA permite observar facturaciones de Baires Fly S.A. a Indecomm S.R.L., Probock S.R.L., Prolite Orthopedics S.R.L., Profarma S.A. y Resposane Salud S.A., todas empresas vinculadas de distinto modo con el núcleo de contrataciones investigado. El proyecto contabiliza esas operaciones en $1.097.248.516 durante el período analizado”. Por ejemplo, Baires Fly le facturó a una de las firmas de Calvete, Indecomm SRL, involucrada en las maniobras ilegales, $100.000.0000 en julio de 2025 “bajo el concepto “kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa”. Y a la droguería Profarma, $361.000.000, también en 2025.

En pos de verificar el vínculo de Mastropietro con Baires Fly, la Justicia también destacó la declaración que prestó un testigo de identidad reservada, quien el 23 de abril pasado aseguró que según lo que decía Calvete, Mastropietro “…era el dueño de la empresa Baires Fly”.

En el marco de la causa ANDIS, para Lijo el dato de si Mastropietro era formalmente accionista o no de Baires Fly no es relevante. Por ejemplo, el empresario no figura como directivo. Según se informó el 3 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, en Baires Fly se designó presidente a Marcela Mabel Racana y vicepresidente a María Belén Grande Ratti. No obstante esto, lo que destaca el juez es que está corroborada “la concreta intervención que personalmente desplegó (Mastropietro) en las operaciones realizadas a través de aquella sociedad” en el marco del caso ANDIS.

Por ejemplo, “el 27 de agosto y nuevamente el 9 de septiembre de 2025 Mastropietro remitió directamente a Calvete los datos de la cuenta bancaria de Baires Fly S.A.; en esta última oportunidad le indicó ‘Avisame cuando hayas enviado’, recibiendo como respuesta que a partir del día siguiente ‘empiezan a mandar todo’. Esa conversación adquirió inmediata concreción: el 10 de septiembre Calvete le remitió comprobantes correspondientes a transferencias efectuadas por Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L. a Baires Fly por $95.060.000”, explicó el juez. Y “después de recibir aquellos comprobantes, Calvete le pidió a Mastropietro que la factura se emitiera ese mismo día —‘si podés, saquemos la factura hoy’— y posteriormente le remitió nuevos comprobantes de transferencias de Profarma S.A., señalándole que con ellos completaban ‘150 palos más lo anterior’. Horas después, fue el propio Mastropietro quien le envió a Calvete tres facturas de Baires Fly S.A. dirigidas a Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Profarma S.A., bajo el concepto de compra de ‘kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa’”.

En otro pasaje del procesamiento, Lijo resaltó que “Mastropietro transmitió a Calvete la consulta acerca de si pretendía recibir los dólares en efectivo o que fueran acreditados con ‘Alan’”. Para el juez “esta conversación exhibe que la intervención de Mastropietro no se agotaba en la contratación de supuestos servicios aéreos, sino que alcanzaba asimismo a la forma en que los fondos podían ser transformados o puestos a disposición de Calvete”.

“Las empresas que efectuaban las transferencias no eran actores económicos indiferentes a la investigación, sino sociedades que habían participado y resultado beneficiarias de las contrataciones examinadas, mientras que Calvete actuaba como intermediario común entre ellas y quienes recibían o canalizaban posteriormente el dinero. La reiteración de las operaciones, sus montos, la coordinación temporal entre pagos y facturación y las conversaciones acerca de la posterior disposición de los fondos constituyen, en conjunto, datos suficientemente serios para sostener provisoriamente que Pocovi y Mastropietro conocían —cuando menos— la existencia de un origen irregular y que sus respectivos aportes podían otorgar a esos activos una apariencia de legitimidad o dificultar su vinculación con el hecho precedente”, concluyó el magistrado. Por eso dictó el procesamiento de Mastropietro, a quien le achaca su “intervención en la recepción y canalización de activos a través de Baires Fly S.A. y en la emisión de documentación destinada a justificar aquellas transferencias”.

Contactos de peso

Antes de que se avanzara con la indagatoria y posterior procesamiento de Mastropietro en la causa, el primer juez que tuvo el caso ANDIS, Sebastián Casanello, radicó una denuncia penal para que se investigue un posible “delito de acción pública” por parte de integrantes de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) quienes tenían la orden de secuestrarle el celular a Mastropietro apenas ingresara al país pero no cumplieron la orden judicial como correspondía y el aparato telefónico, clave para la pesquisa, misteriosamente desapareció.

El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2025. Ese día, a las 22.25, Mastropietro ingresó al a la Argentina. Lo hizo a través del Aeroparque Jorge Newbery por un itinerario demasiado llamativo. El vuelo, que se hizo en un avión de Baires Fly partió del Aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, hizo escala en Guayaquil, Ecuador, y sumó una parada poco clara en San Miguel de Tucumán. De acuerdo a la reconstrucción que hicieron los investigadores, Mastropietro ingresó al sector de arribos internacionales de Aeroparque, hizo los trámites migratorios correspondientes para entrar al país, el control aduanero y luego salió del sector restringido. Se retiró del aeropuerto con todas sus pertenencias. Estaba con tres acompañantes. Según se desprende de los registros fílmicos del aeropuerto parece que estaba usando su celular. En la misma filmación se observa a personal de Migraciones acercarse a Mastropietro para dirigirlo al interior del aeropuerto nuevamente. En ese momento, el empresario entrega su mochila y equipaje a una de las personas que estaba con él. Es decir, los agentes que intervinieron no aseguraron el equipaje que recién tiempo después fue facilitado por la hija de Mastropietro para su requisa. Como si eso fuera poco, tras entrar al aeroparque el empresario volvió a salir y entregó un objeto pequeño a la misma persona que tenía su equipaje. ¿Era su celular? No se sabe. No se logró hallar.

Al ser consultado por el aparato telefónico, este empresario dijo que perdió su celular en el sector restringido del aeropuerto tras dejarlo sobre una de sus valijas. Se llamó al teléfono pero para entonces ya estaba apagado.

Mastropietro es un empresario relacionado al rubro aerocomercial hace 20 años, según él mismo dijo cuando presentó su descargo en ANDIS. Por ejemplo, fue presidente de Avian Líneas Aéreas S.A. (Avianca Argentina) entre 2017 y 2019. Se trata dela continuadora de MACAIR, empresa aerocomercial del Grupo SOCMA, es decir, del Grupo Macri.

Evidentemente, es un hombre de muchos contactos.

El vínculo con Fred Machado

Entre los contactos de Mastropietro figura uno que se volvió incómodo en el último tiempo: el que tuvo con Federico “Fred” Machado, ahora detenido en los Estados Unidos, donde fue declarado culpable de los delitos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y fraude electrónico por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas.

Machado ganó notoriedad pública por ser financista de la campaña presidencial de José Luis Espert de 2019 y quien le giró 200 mil dólares en 2020 al exdiputado libertario, por los que ahora “El Profe” terminó procesado por la justicia federal de San Isidro por lavado de activos.

Pero antes de vincularse a Espert, Machado era muy cercano a Mastropietro. Tan cercano que fueron socios en 2010. Ese vínculo comercial fue parte de un Informe “confidencial” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al que accedió este medio y está fechado el 19 de abril de 2021, tres días después de la detención de Machado en La Patagonia. ¿Qué señala? “La existencia de una relación entre los nombrados mediante una figura societaria- Sociedad Anónima- denominada ‘SO VAIN S.A’ cuyo rubro es ‘agencia de modelos’ como así también, un domicilio común a ambos en la calle ‘Juez Tedin 2860, CABA’”.

Según relataron desde el entorno de Machado a El Destape, la relación entre los empresarios aeronáuticos se agrietó luego de que el primero fuera detenido, en 2021, acusado de narcotráfico. Finalmente, con el avance del caso Espert, Machado terminó extraditado a los EE.UU donde fue condenado por dos de los tres delitos que le achacaban. Los exsocios no tuvieron suerte con la Justicia. Mastropietro, por su parte, terminó procesado en el caso ANDIS.