El juez federal Ariel Lijo se hizo eco del pedido del fiscal Franco Picardi y en el marco del caso “ANDIS” ordenó este jueves las indagatorias de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la firma Suizo Argentina, y de 37 personas más, por hechos de corrupción que superan los $ 137.000 millones.

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La tanda de citaciones comenzará el 29 de octubre con los Kovalivker, quienes están acusados de cooptar Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y controlar la compra de medicamentos de alto costo a través de la cartelización y con sobreprecios de hasta 4.000%. Las convocatorias se extenderán hasta el 26 de noviembre y no incluyen a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo e íntimo amigo del presidente Javier Milei; a su segundo en la agencia, Daniel Garbellini; ni a otros dos exintegrantes de la ANDIS apuntados por la fiscalía. Según informaron fuentes de la investigación a El Destape, la razón es que el juez (excandidato a la Corte del gobierno) pretende convocar a los exfuncionarios “más adelante”, todo indica que después de escuchar a algunos (o todos) los 39 empresarios, ejecutivos y lobistas señalados.

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Los directivos de Suizo Argentina

El juez Lijo se hizo eco del último dictamen que firmaron el 16 de octubre los fiscales que investigan este caso, Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (que es la Fiscalía Anticorrupción), y decidió avanzar contra los directivos de la droguería Suizo Argentina y otros empresarios involucrados en la gran trama de corrupción que funcionó en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En total son 39 indagatorias, de las que 36 son para imputados que no habían sido convocados anteriormente a declarar en la causa.

Los primeros seis citados por Lijo son todos integrantes de la droguería Suizo Argentina, la principal apuntada en el último dictamen de Picardi y Rodríguez, a la que acusan de haber cooptado la agencia que conducía Diego Spagnuolo –íntimo amigo del presidente Javier Milei- “en particular desde mayo de 2024 a agosto de 2025”.

Según los investigadores, esa droguería “tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas identificadas hasta el momento”. La acusan de “vender medicamentos más caros y con sobreprecios”, que llegaron a un 4.000 por ciento. En apenas 15 meses, Suizo Argentina “fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia”: casi $140.000 millones, lo que implicó alrededor del 30% de las erogaciones de la ANDIS.

Por tal motivo, serán indagados:

Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina. Fue convocado por Lijo para el 29 de octubre a las 9.30.

Para los fiscales debe ser considerado jefe de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS, al menos entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Le adjudican “haber ejecutado como presidente de la Suizo Argentina S.A., de manera organizada con funcionarios de ANDIS y con directivos de las firmas cartelizadas, maniobras defraudatorias contra el erario público nacional y negociaciones incompatibles”.

Apenas comenzó la causa, la Justicia allanó la vivienda de Jonathan Kovalivker, pero el empresario logró evadir a los uniformados. Pudo irse del barrio cerrado antes de que los agentes de la policía de la Ciudad llegaran a su domicilio. Por este hecho, el juez Sebastián Casanello dictó a mediados de 2025 el procesamiento del jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, por obstruir el accionar de la Justicia el 22 de agosto del año pasado cuando se realizó el procedimiento en el barrio privado “La Isla”. Pasaron tres días del operativo hasta que Jonathan se presentó en tribunales para acercar su celular, que tenía pedido de secuestro.

Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de Suizo Argentina. Fue convocado por Lijo para el mismo 29 de octubre a las 10.30.

Los fiscales lo consideraron miembro de la asociación ilícita. A diferencia de Jonathan, Emmanuel sí logró ser ubicado en aquel operativo judicial de agosto de 2025 en su vivienda. Pero porque no pudo escaparse a tiempo. Tenía en su poder 266 mil dólares distribuidos en distintos sobres.

Diego Viner, director de Compras de Suizo Argentina. Fue llamado para el 29 de octubre a las 11.30.

También accionista de la droguería y primo de los Kovalivker. Los fiscales pidieron su indagatoria como integrante de la organización delictiva.

Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de la misma droguería. El juez lo citó para el 3 de noviembre a las 9.30.

Los fiscales también lo consideran jefe de la asociación ilícita.

Gonzalo Zarbo, Gerente de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina. Fue citado por Lijo para el 3 de noviembre a las 10.30.

De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, Zarbo fue quien “manifestó a las personas bajo su responsabilidad funcional, que pongan el precio que quieran a un medicamento PACBI, para ganar plata, el cual luego fue vendido finalmente a ANDIS con sobreprecios”. Se trata de un medicamento que teniía un costo de 92.000 pesos y se vendió a 4 millones de pesos por unidad.

Según los fiscales, Zarbo “presentó la declaración jurada en calidad de apoderado de Suizo Argentina S.A. mediante la cual solicitó participar en los procesos de compulsas de precios, licitaciones y contrataciones en el rubro medicamentos de alto costo. Éste tuvo línea directa con los directivos de Suizo Argentina S.A., y fue quien gestionó con otros integrantes de la organización ilegal -tanto funcionarios públicos como del sector privado-, las ventas con ANDIS, con precios irracionales y antojadizos”.

Fernando Domínguez, Coordinador de Tratamientos Especiales de la empresa. Fue convocado por Lijo para el 3 de noviembre a las 11.30.

Picardi y Rodríguez señalaron que “coordinó las ventas de Suizo Argentina S.A hacia ANDIS y hacia Génesis S.A., y las ventas de Génesis S.A. hacia ANDIS, estableciendo los valores de los medicamentos y realizando las gestiones suficientes para que la firma resultase adjudicada, tal como había sido acordado entre los directivos y funcionarios de alto rango en ANDIS”. También “fue el encargado de llevar el control administrativo y de coordinación de las compulsas de precios en ANDIS; por ende, de poner en marcha la cartelización de las firmas que vendían a la agencia”.

El “soldado” y lobista de la Suizo

Este jueves Lijo también citó a indagatoria a Pablo Atchabahian, exintegrante de ANDIS durante el macrismo (ya procesado en este expediente). Según los fiscales era lobista de Suizo Argentina. Fue convocado por el juez para el 24 de noviembre a las 11.30

Según los fiscales, Atchabahian “desempeñó un rol central a la hora de organizar y gestionar los intereses de Suizo Argentina S.A. dentro de ANDIS en el periodo investigado, en coordinación con Daniel María Garbellini -quien era su brazo ejecutor- y con Diego Orlando Spagnuolo - máxima autoridad de la ANDIS-”. “Se reconocía como un soldado de la Suizo Argentina S.A”, destacaron Picardi y Rodríguez. Emmanuel Kovalivker, vicepresidente de la droguería, lo llamaba: “un gran soldado”.

Tal como se desprende del último dictamen fiscal del caso ANDIS, hay registros de al menos “33 pasajes reservados por la Suizo Argentina S.A, en favor de Pablo Atchabahian”, entre octubre de 2024 y agosto de 2025.

Según indicaron a El Destape, hay posibilidades de que Atchabahian, considerado por los fiscales como uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS (algo que la cámara había revocado), decida hablar el 24 de noviembre. No es un dato menor: Es una persona que conoce, y mucho, cómo fue el mecanismo de la corrupción en la agencia.

Otro jefe “paraestatal” de ANDIS al servicio de los Kovalivker

Al día siguiente de Atchabahian, el 25 de noviembre a las 9.30, fue citado por Lijo otro procesado que ya tiene este expediente: Miguel Ángel Calvete, considerado por los fiscales en dictámenes anteriores como otro de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS. ¿Por qué Calvete (alias “MAC”) volvió a ser convocado por la Justicia? Porque Picardi y Rodríguez establecieron vínculos entre los directivos de la Suizo Argentina S.A. y él. De acuerdo a los investigadores le “habrían pagado sumas por más de 54 mil dólares en el año 2024” en concepto de “honorarios”.

La información surge de documentos secuestrados a Calvete en el marco de este proceso. Por ejemplo, un documento llamado “Rendición del 3 de abril 2024” da “cuenta de registros de honorarios y pagos al menos en abril del 2024”. Calvete llevaba el registro de los pagos que debía recibir. “En dicha ocasión, cobraría de la Suizo Argentina S.A. la suma aproximada de 56 millones de pesos o 55 mil dólares -conforme el tipo de cambio-”, señalaron los fiscales.

Según reconstruyeron Picardi y Rodríguez, desde la Suizo también acudieron a él al momento en que la empresa estaba siendo allanada.

Calvete, cuyas empresas también ganaron contrataciones de ANDIS, tenía múltiples contactos. Su hija, Ornella, también procesada en esta causa y a quien le secuestraron cerca de 700 mil dólares en el marco de un allanamiento de esta causa, trabajaba al momento en que estalló el escándalo en el Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo .

Además, Calvete mantenía una relación aceitada con Spagnuolo, íntimo amigo del presidente, entre otros actores claves de este proceso.

Los otros citados a indagatoria

Además de los mencionados Calvete, Atchabahian, los hermanos Kovalivker, Viner, Nuner Uner, Zarbo y Dominguez hubo otras 31 personas citadas por Lijo. Se trata de:

Horacio Antonio Encino, Juan Francisco Cereijo y Santiago Humberto De Angelis, citados el 4 de noviembre.





Leandro Antonio López, Mario Roberto Litmanovich y María Eugenia Luraschi, convocados para el 5 de noviembre.





Matías Saúl Litmanovich, Delia Inés Navarro, Yair Hendler llamados para el 11 de noviembre.





Joel Hendler, Ezequiel José Masjuan y Guillermo Fernández Funes fueron citados el 12 de noviembre.





Facundo Tomás María Giudici, Juan Agustín Giudici y Fernando Oris de Roa fueron convocados el 13 de noviembre.





María Luisa Clotilde Macchiavello, Silvia Adriana Macchiavello y Lucila Irene Macchiavello, citadas el 17 de noviembre.





Marcela Macchiavello, Hernán Jorge Bagliero y Laura Elena Palisa Mujica fueron llamados para el 18 de noviembre.





Alfredo Oscar Gómez, José Emilio Sabella y Roberto Omar Campano fueron citados el 19 de noviembre.





José Héctor Reboratti y Eduardo Hugo Roqueta fueron convocados el 24 de noviembre.





Juan Ignacio Sabio y Andrés Horacio Arnaudo (ya procesado en esta causa) fueron llamados para el 25 de noviembre.





Luis Fernando Segura, Diego Raúl Torre y Patricia Susana Calderón fueron citados el 26 de noviembre.

Los 4 funcionarios que brillan por su ausencia

Picardi y Rodríguez habían pedido la indagatoria de 4 exmiembros de ANDIS pero Lijo (quien fue postulado por el gobierno a la Corte pero no logró el apoyo del Senado) decidió no llamarlos en esta gran tanda de convocatorias. Es decir, ganarán aún más tiempo para diagramar con mejor y más información su estrategia defensiva. ¿De quiénes se trata?

Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS e íntimo amigo y exabogado de Milei.

Los fiscales imputaron nuevos hechos a Spagnuolo, considerado uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en el órgano que estaba bajo su mando. No solo le achacaron ser parte del esquema que favoreció a Suizo Argentina sino que también reconstruyeron nuevos pagos de sobornos por parte de Calvete. Además de los montos en efectivo que ya quedó claro que recibió por parte de “MAC” (que fue materia de análisis en una anterior etapa de la investigación) ahora se corroboró que Calvete gestionó que el entonces titular de la ANDIS e íntimo amigo de Milei concretara un viaje a Israel desde el 14 hasta el 25 de noviembre de 2024. La información surge del análisis del teléfono de la secretaria de Calvete, Patricia Canavesio. Hay mensajes enviados hacia ella misma como resguardo y un archivo comprimido que contiene las conversaciones de Canavesio con la agente de viajes Paula Facal. “Del contenido de dicho archivo surgen elementos que prueban que Miguel Ángel Calvete realizó las gestiones y costeó el viaje del ex titular de la ANDIS”, explicaron los fiscales. De ese material se desprende que Calvete pagó pasajes de avión, hospedaje y servicios de atención al viajero. La secretaria de Calvete, incluso, llegó a elegir el asiento del avión –Spagnuolo quería viajar en primera- y afirmó “que todo era para pagar favores políticos”, se explicó desde la fiscalía.

Daniel Garbellini, director del área de Incluir Salud de la ANDIS y ya procesado en esta causa.

Era quien autorizaba los pagos de la agencia. Según los fiscales “se reúne con integrantes de la Suizo Argentina S.A. en restaurantes, les remite información interna y les informa sobre situaciones ocurridas en ANDIS”.

Los exintegrantes de la ANDIS, Matías Javier Palotti Bertola y Diego Martín D'Giano.

La acusación

Los fiscales Picardi y Rodríguez describieron en su último dictamen del 16 de octubre –y conocido públicamente el 21- un “entramado ilícito orquestado entre funcionarios/as de la ANDIS y representantes de la firma Suizo Argentina S.A., que derivó en amplias sumas de dinero en favor de ésta y en diversos retornos a los funcionarios públicos”. Los fiscales citaron al director del área de Incluir Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini –considerado uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la agencia-, y afirmaron: “La ANDIS llevó la bandera de la Suizo Argentina S.A. durante toda su gestión: no fue una firma más en el entramado ilícito, fue la que mediante diversas maniobras lo controló”.

En ese marco, los investigadores determinaron que “existió una cooptación por parte de la Suizo Argentina S.A sobre la ANDIS”. Esto implicó que la droguería (a cuyos dueños los acusados los llamaban “los helvéticos” y se los vincula con la familia Menem) “recibía información anticipada; controlaba y administraba las compulsas, determinando los precios de venta de medicamentos PACBI propios y de otras firmas, con sobreprecios y valores discrecionales que derivaron en un aumento sustancial de los precios; y, utilizaba a la firma Génesis S.A. como firma interpuesta para aumentar los valores de venta al Estado Nacional. Asimismo, daba órdenes a los responsables de ANDIS sobre a qué firmas pagar y a cuáles no; como así también, a qué personas designar dentro de la agencia y a quienes despedir”.

“La ANDIS funcionó como una verdadera ventanilla de pagos de sumas millonarias administrada discrecionalmente por la Suizo Argentina S.A”, señalaron los fiscales. Solo entre mayo de 2024 y agosto de 2025, “Suizo Argentina S.A. llegó a facturar $124.652.174.118,59 a ANDIS”, afirmaron los investigadores. Esto se dio “a cambio de determinados retornos”.

Todo, obviamente, funcionaba de forma cartelizada: “Suizo Argentina S.A. tenía en su poder las cotizaciones de sus competidores -con los valores ofertados de cada medicamento- antes de que cierren las compulsas de precios en ANDIS”.

Esto implicaba la existencia de “un doble pacto” de la firma de los Kovalivker: “Por un lado, con ANDIS para tener la información anticipada, garantizarle el rol de firma administradora y máxima ganadora y, por otro lado, con las firmas cartelizadas quienes tenían que obedecer el juego de la Suizo Argentina S.A para vender en ANDIS”.

Picardi y Rodríguez también detectaron nuevos pagos de sobornos a Spagnuolo. A su vez, revelaron que un aportante electoral de La Libertad Avanza, procesado en este expediente, obtuvo por parte de la ANDIS adjudicaciones superiores a los $3.000 millones menos de un año después financiar al partido de Milei.

Todos estos hechos se suman a un caso que hasta el momento tiene “85 personas físicas y 40 personas jurídicas vinculadas a las maniobras delictivas”. En total ya se dictaron 44 procesamientos por la enorme trama de corrupción detectada en la agencia que comandó un íntimo amigo del Presidente.

Los audios de Spagnuolo –difundidos por Carnaval Stream-, fueron los que que instalaron el caso “Coimagate” en los medios. El fiscal Picardi tomó esos audios como disparador del caso pero no como prueba en el expediente. No obstante, Spagnuolo intenta que se decrete la nulidad de todo lo actuado en esta causa cuestionando la supuesta ilegalidad de esas grabaciones. Es la carta del íntimo amigo de Milei para intentar derribar un expediente repleto de pruebas que compromete a la cúpula de la Casa Rosada y, aunque lentamente, sigue avanzando en la Justicia.