A pedido de EE.UU, LLA logró dictamen para el tratado de Patentes

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio del Senado le dieron dictamen al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, que tiene media sanción en Diputados. El avance de este entendimiento cuenta con el apuro explícito de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
La Libertad Avanza (LLA) consiguió el acompañamiento de senadores de bloques aliados para sacar el tratado firmado en 1970 y que tendrá su vuelta a la Cámara alta, tras su primera media sanción en 1998.
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