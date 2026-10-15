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Federico Pokorowski
Congreso

A pedido de EE.UU, LLA logró dictamen para el tratado de Patentes

El oficialismo del Senado obtuvo las firmas de los bloques aliados en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio. 

15 de octubre, 2026 | 17.30

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio del Senado le dieron dictamen al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, que tiene media sanción en Diputados. El avance de este entendimiento cuenta con el apuro explícito de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

La Libertad Avanza (LLA) consiguió el acompañamiento de senadores de bloques aliados para sacar el tratado firmado en 1970 y que tendrá su vuelta a la Cámara alta, tras su primera media sanción en 1998.

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Federico Pokorowski

Soy periodista especializado en política. Actualmente acreditado en el Congreso.

Por más de diez años cubrí la actualidad política de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente desde el conurbano sur y la Legislatura bonaerense.

Soy egresado de TEA. También tengo el título de periodista deportivo y acumulo carreras que no termino.
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