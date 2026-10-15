A pedido de EE.UU, LLA logró dictamen para el tratado de Patentes

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio del Senado le dieron dictamen al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, que tiene media sanción en Diputados. El avance de este entendimiento cuenta con el apuro explícito de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

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La Libertad Avanza (LLA) consiguió el acompañamiento de senadores de bloques aliados para sacar el tratado firmado en 1970 y que tendrá su vuelta a la Cámara alta, tras su primera media sanción en 1998.

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