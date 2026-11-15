Después del simbronazo político que fue la llegada del papa León VIX a la Argentina y sus reiterados discursos en contra del abandono a las personas con discapacidad y la ponderación de la economía por sobre la vida, el jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, expresó su confianza en una victoria de este espacio en la primera vuelta presidencial del año próximo. "Nosotros vamos a ganar en primera vuelta y no vamos a tener otros cuatro años más de Milei. Estoy convencido que vamos a ganar", afirmó en diálogo con radio Splendid.

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El diputado santafesino dijo, sin embargo, que el peronismo tiene que encarar la tarea de "reconstruir confianza" en la ciudadanía a base de "predicar, persuadir y convencer". "Nos van a mirar en muchos lugares todavía con desconfianza y nos van a preguntar cómo vamos a hacer las cosas y hay que dar esas charlas en cada uno de esos lugares. Vamos a conseguir la confianza y el acompañamiento, estoy seguro de eso y estoy convencido que vamos a ganar las elecciones del año que viene y que lo vamos a hacer articulando después una propuesta electoral que tenga una definición de candidatos que lo puedan expresar", se explayó el diputado e insistió en que habrá una propuesta "articulada y unificada".

En diálogo con Splendid, Martínez se hizo eco de la crisis que vive la gran mayoría de los argentinos que no logra llegar con su sueldo ni al décimo día del mes y afirmó: "Nada que no hayamos vivido en la segunda mitad de la década de los 90'".

"Nosotros le estamos proponiendo un modelo alternativo, de mínima en los espacios parlamentarios, hoy en Diputados y en el Senado, son dos lugares donde por cada uno de los temas complicados que tienen los argentinos nosotros tenemos (una respuesta). Como alrededor de la cuestión universitaria y lo tuvimos alrededor de las personas con discapacidad: esta semana con la visita del Papa al Cottolengo Don Orione quedó tan expuesta la situación de las personas con discapacidad; esa es una agenda que nosotros visibilizamos en abril del año pasado cuando Daniel Arroyo era presidente de la comisión de Discapacidad en Diputados y de ahó armamos todo un camino que nos llevó primero a la Ley de Emergencia y que por la venida de papa sacamos una media sanción días atrás practicamente por unanimidad. Esa es una construcción de la oposición", cerró.