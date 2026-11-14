Encuesta exclusiva: Milei se hunde, Kicillof se consolida y crece la apatía electoral

Un estudio nacional de Proyección Consultores, relevado del 1 al 9 de noviembre, dibuja un país con el bolsillo en rojo que le retira crédito al Gobierno y todavía no sabe a quién dárselo. El índice de perspectiva económica toca su piso de la serie, 55,9% evalúa mal la gestión y el balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof termina en empate técnico. Detrás de escena emerge el principal desafío de los estrategas de campaña: cuatro de cada diez argentinos no se reconocen en ninguna posición ideológica.

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Un país que se endeuda para llegar a fin de mes

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El dato de mayor peso político se asienta en la economía de bolsillo. Consultado por su principal preocupación, el 51,9% eligió los bajos ingresos personales o familiares. Muy atrás quedaron "clásicos" como la inseguridad (33,6%), la corrupción política (29,5%), el desempleo (28,8%) y la inflación (28,3%). Los precios, el eje sobre el que el oficialismo construyó su relato, ocupan el quinto lugar. Angustia más lo que entra al hogar que lo que sube en la góndola.

La percepción de la propia situación remacha el escenario sobre el que se montará la campaña. El 76,4% afirma que su economía familiar empeoró o se mantuvo igual de mal en los últimos meses, la cifra más alta de la serie que arranca en diciembre. Solo 23,6% registra una mejora o una estabilidad favorable. Hacia adelante, 64,9% espera estar igual de mal o peor dentro de seis meses, otro máximo de la serie. El Índice de Perspectiva Económica, que combina ambas miradas, cae a 1,90 desde el 2,06 de octubre y marca el valor más bajo desde diciembre de 2025, en plena zona de pesimismo.

La contracara cotidiana es la deuda. El 65,8% tuvo que recurrir a algún tipo de crédito para cubrir gastos del hogar durante el último mes, el nivel más alto de la serie iniciada en febrero. El 21,1% pidió dinero a familiares o amigos, 14,9% pagó la tarjeta con el mínimo o en cuotas, 13,4% fue a un banco y 11,4% tomó préstamos en Mercado Pago. La red familiar funciona como primer banco de los hogares, y esa red tiene límites cada vez más estrechos.

Crisis de autor

El malestar no se reparte de modo parejo. En el Índice de Perspectiva Económica, los segmentos más golpeados son el hogar vulnerable (1,54), los trabajadores formales (1,73), quienes se atienden en obra social (1,78), los habitantes del resto del país (1,82) y las mujeres (1,86). Los votantes de Provincias Unidas registran 1,30, el registro más bajo entre todos los segmentos publicados.

En el extremo opuesto aparecen los trabajadores independientes (2,37), los afiliados a mutuales (2,40) y los votantes de La Libertad Avanza (2,61). Solo los dos primeros llegan a la zona de estabilidad y solo los libertarios alcanzan la de optimismo. Un trabajador con empleo registrado se declara más desalentado que uno por cuenta propia, y quien depende de una obra social puntúa por debajo de quien tiene mutual. El deterioro pega con más fuerza donde había un esquema de protección que hoy se percibe erosionado.

El Gobierno también pierde crédito

La evaluación de la gestión nacional ofrece 55,9% de opiniones negativas contra 35,6% de positivas. En octubre, según la serie de la consultora, los favorables sumaban 42,0%: la baja ronda los seis puntos en un mes. La categoría más elegida es la más dura, con 40,8% que califica el trabajo oficial de "muy malo".

El impacto personal de las políticas empeora el panorama: 64,4% dice que fue negativo para su vida cotidiana y 44,7% lo califica de "muy negativo". Solo 30,1% lo considera positivo. Sobre la capacidad para resolver los problemas del país, 54,6% responde que el Gobierno tiene poca o ninguna, frente a 39,4% que le reconoce alguna o mucha. En cuanto al rumbo, 58,0% lo juzga equivocado y 30,8% correcto: el primer valor es el más alto de la serie desde febrero y el segundo, el más bajo.

El Índice de Confianza Pública, que resume estas cuatro dimensiones, retrocede de 2,06 a 1,90. Queda a una centésima de la zona de desconfianza, que comienza por debajo de 1,89. El Gobierno conserva un núcleo de confianza alta en un solo segmento, el de sus votantes (2,81). En la vereda contraria, los votantes de Fuerza Patria llegan a 1,18, las mujeres a 1,70, los jóvenes de 16 a 34 años a 1,83 y quienes se atienden en obra social a 1,78, contra 2,49 de los usuarios de prepaga. La confianza se reparte según la cobertura que cada hogar logra pagar.

El presidente resiste mejor que su gestión

La imagen de Milei muestra 38,9% de opiniones favorables y 56,1% desfavorables. El 47,3% la califica de "muy mala", el porcentaje más alto entre los diez dirigentes consultados. Sin embargo, cuando se le pide a la gente que asocie atributos con líderes, el Presidente encabeza cinco de los seis rubros: honestidad (31,7%), visión de futuro (38,1%), capacidad (34,5%), firmeza (33,7%) y credibilidad (29,0%). Solo cede en empatía, donde Kicillof lo supera por 29,3% a 18,3%.

Esa distancia entre el personaje y su administración contiene detalles que conviene observar. Entre 15,1% y 27,3%, según el atributo, no se lo adjudica a ninguno de los diez dirigentes del listado. Los encuestados, además, ubican en la cima de sus exigencias la capacidad para resolver problemas (56,5%), la honestidad (54,6%) y la visión de futuro (50,1%), muy por encima de la firmeza (22,7%). Milei sigue dominando el plano de la autoridad simbólica, pero el mercado de atributos que la sociedad demanda hoy se parece más a la gestión que al carácter.

Kicillof: consolidación con arquitectura propia

En la intención de voto presidencial, Milei suma 34,5% y Kicillof 31,2%, con Myriam Bregman en 7,9% y Maximiliano Pullaro en 3,6%. Un 11,0% votaría en blanco o impugnaría y 11,8% no sabe. En el balotaje, el libertario obtiene 40,7% y el gobernador bonaerense 39,1%: 1,6 punto de diferencia, por debajo del margen de error de 2,66, lo que configura un empate técnico, de votarse hoy. Por espacios, Fuerza Patria y La Libertad Avanza igualan en 35,0%.

La consolidación de Kicillof tiene una arquitectura particular. No se apoya en la popularidad: su imagen arroja 34,4% positivo y 55,0% negativo, un saldo de -20,6 contra el -17,2 de Milei. Se apoya en la aridez del campo opositor. Sergio Massa carga con 62,0% de imagen negativa y Máximo Kirchner con 58,7%. Pullaro es desconocido para 38,9% y Martín Llaryora para 39,3%, y sus opiniones positivas no superan 17,5%. A Kicillof lo conoce casi todo el país, con apenas 5,5% que no lo ubica, y tiene la mejor valoración en empatía.

La antinomia peronismo-antiperonismo sigue gravitando en la perspectiva electoral, ahora, en favor de la oposición. La opción más votada, con 38,4%, es un nuevo gobierno de otro espacio cercano al peronismo. Otro 12,9% prefiere uno no peronista, de modo que 51,3% pide recambio. Solo 14,3% quiere que continúe el Gobierno actual sin cambios, y 23,7% pide que siga Milei con otro equipo y otras políticas: casi uno de cada cuatro reclama una corrección sin ruptura.

La estrategia de votar a quien no gusta para frenar al otro pierde empuje. Un 34,6% aceptaría votar a un candidato que no le agrada para evitar el regreso del peronismo, y 48,4% rechaza esa idea. Cuando la pregunta se invierte y el objetivo es impedir que Milei continúe, 41,3% se muestra de acuerdo y 46,6% en desacuerdo. El rechazo a la continuidad del Presidente moviliza 6,7 puntos más que el antiperonismo, pero ninguna de las dos lógicas consigue mayoría propia.

Escépticos, la primera minoría

La encuesta de Proyección, que El Destape presenta en exclusiva, recoge la opinión de 1.461 casos efectivos de mayores de 16 años de todo el país, reconoce un margen de error de 2,66% y un nivel de confianza de 95%. En ese universo, el 40,0% respondió "ninguna de las anteriores" cuando se le pidió ubicarse en la escala ideológica. El mismo ítem marcaba 38,9% en octubre.

La desafección supera por separado a la izquierda (22,4%) y a la derecha (26,6%), y deja al centro en 10,9%. Trasladados a las urnas, 17,1% votaría en blanco o anularía en la consulta por espacios, y sumando indecisos, 22,8% no define candidato en primera vuelta y 20,2% no elige a ninguno de los dos en un balotaje.

Ese bloque sin identidad definida, como es usual, se presenta como el fiel de la balanza electoral. Está formado por hogares que se endeudan, trabajadores formales que ya no se sienten protegidos y votantes que aceptan el reclamo de recambio pero no encuentran todavía dónde depositarlo.