Inviolabilidad de la Propiedad Privada: aparecieron las firmas y LLA quiere reactivar el Sena

El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada consiguió las firmas necesarias para tener dictamen. La Libertad Avanza (LLA) planifica una sesión en el Senado para darle sanción definitiva al texto, con cambios de Diputados, que habían sido hechos para salvar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 de Javier Milei y sostener la ley de Tierras, habiendo fracasado los intentos por derogarla.

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El oficialismo había pasado la firma del dictamen la semana pasada, en la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se realizó en la última semana de octubre. Sin embargo, no estaban las firmas.

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Dos semanas después, se completaron las firmas necesarias. Según pudo reconstruir El Destape, firmaron el dictamen Nadia Márquez, Agustín Coto, Belén Montes de Oca, Ivanna Arrascaeta, María Emilia Orozco, Gonzal Guzmán Coraita, Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich, Luis Juez (LLA), Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi, Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical), Carolina Moisés (Convicción Federal), Carlos "Camau" Espínola (Provincias Unidas) y María Victoria Huala (PRO).

Según reportaron fuentes de LLA a este medio, las dos firmas que faltaban eran la del radical Abad y la macrista Huala. Por el momento no hay precisiones de que haya reunión de labor parlamentaria previa para una sesión.

Sin embargo, la intención del oficialismo es convocar es una potencial sesión la semana que viene. El otro proyecto que está listo para tratarse es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su reglamento, que tiene media sanción de Diputados. Semanas atrás, fuentes oficialistas conjeturaban que desde la Casa Rosada habían frenado el avance de este texto.

Las idas y vueltas de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada

En rigor, el Senado tiene que aceptar o rechazar los cambios hechos en Diputados a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: un texto que tuvo más de un cambio desde que fue redactada por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

La redacción original contenía un artículo que derogaba la ley de Tierras. Este punto se cayó en su tratamiento en el Senado, que se dio en el marco de una feroz represión en las afueras del Congreso y con un fuerte rechazo de sectores por fuera del micromundo político.

Si bien lo que quedaba del proyecto parecía que iba a pasar al freezer - al igual que sucedió por un momento con cualquier cosa a la que le haya puesto la firma Sturzenegger-, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue revivida en las comisiones de Diputados.

En este caso, el mega DNU desregulador de Milei corría riesgo. Así, a través de bloques aliados, se le tuvo que agregar un artículo que eliminaba la derogación de la ley de Tierra del 70/23 y una reafirmación de la misma norma, sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Qué dice el proyecto

El texto establece criterios más rígidos para las expropiaciones (ley 21.499). En ese sentido, la declaración de utilidad pública será de "interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo". También estipula un tope de lucro cesante de un 30% del valor del daño emergente.

Además, incluye modificaciones a la ley Pierri (24.374), por que podrán acceder a pedir un titulo de propiedad quienes ocupen un inmueble de forma pacífica, ostensible y continua durante diez años.