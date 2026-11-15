Villarruel chicaneó a una diputada libertaria por la inflación: "Piezas dignas de Capusotto"

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el oficialismo y protagonizó un nuevo cruce con una diputada de La Libertad Avanza. La titular del Senado cuestionó en X a Juliana Santillán, quien había publicado un video para exponer su visión la suba de la inflación de octubre y atribuir parte del aumento a cambios en los subsidios al gas y la Ley de Zona Fría.

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El nuevo episodio se produjo después de que Santillán difundiera en redes sociales un análisis sobre el dato de inflación de octubre, que fue del 2,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El registro implicó una aceleración respecto del 1,9% de septiembre y fue el más alto desde abril, cuando había alcanzado el 2,6%.

En su video, la diputada libertaria buscó poner el dato en contexto y sostuvo que la economía continúa atravesando un proceso de desinflación pese al incremento registrado durante octubre. "Aunque a primera vista parece una leve aceleración frente a meses anteriores, al desagregar el índice vemos que la economía mantiene un sendero firme de desinflación", sostuvo Santillán.

La legisladora atribuyó parte de la variación mensual a modificaciones regulatorias vinculadas con el sector energético. Según explicó, "ese salto puntual se explica por un factor regulatorio, la modificación en la ley de zona fría y el ajuste en los subsidios al gas, que suman 0,3 puntos porcentuales al índice”. A partir de ese cálculo, Santillán planteó que, si se eliminara ese impacto, la inflación de octubre habría sido del 1,9%, en línea con el registro del mes anterior.

La respuesta de Victoria Villarruel en X

El planteo de la diputada generó distintas reacciones en redes sociales y terminó provocando la intervención de la Vicepresidenta. Villarruel respondió en X a una publicación que compartía el video de Santillán y lanzó una dura ironía contra la legisladora oficialista. "Son piezas dignas de Capusotto", escribió la vicepresidenta. A continuación, agregó: “Me hace reír mucho”.

La referencia apunta al humorista Diego Capusotto y a los personajes de sus distintos programas televisivos, entre ellos Peter Capusotto y sus videos.