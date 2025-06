Milei en España: ataques a Pedro Sánchez y "muerte al socialismo"

El presidente Javier Milei cerró el Madrid Economic Forum, evento organizado por la derecha española. Durante su discurso, pidió la "muerte" del "socialismo" y volvió a apuntar contra el presidente español, Pedro Sánchez, con quien mantuvo fuertes cruces el año pasado.

Como lo hace en los actos que encabeza en Argentina, Milei subió al escenario mientras sonaba Panic Show, de La Renga, banda que ya le pidió en reiteradas oportunidades que no usufructuara la canción. "¡Viva la libertad, carajo!", dijo dos veces, antes de enunciar: "¡Muerte al socialismo! ¡Viva la libertad, carajo!".

"Más allá de cualquier cosa sepan que, contra los socialistas de mierda, yo siempre voy a estar de su lado", expresó en un nuevo ataque a Pedro Sánchez, a quien definió como "el bandido local".

En su discurso, el Presidente de la Nación destacó supuestos logros de su gestión, que comenzó el 10 de diciembre de 2023. "Nos dijeron que era imposible hacer un ajuste de 5 puntos en un mes y, bueno, es lo que hicimos nosotros en Argentina”, sostuvo y añadió: “Y no solo no hubo caída del PIB, sino que subió 6%".

El libertario aseguró que llegó a la Casa Rosada en "una situación muy crítica" y que, si no hubiera hecho el ajuste de la magnitud que hizo, no podría haber estado "parado" en el escenario "como presidente argentino". "Frente a esa situación, era puro momento de motosierra, pero funcionó", continuó y agregó. "Pese a que estamos en un año electoral, abrimos el cepo y hoy el tipo de cambio cotiza mucho más cerca del piso de la banda de cambio. De nuevo, punto para el Gobierno. Hoy, después de que anticiparon esas tasas de inflación, dijeron que se iba a quedar a nivel del 5% y 7%. Este mes se espera que rompa el 2%. Para el año que viene la inflación en la Argentina habrá sido historia del pasado".

"Les pido que tomen valor, que se metan y jueguen, y que den la pelea de la política, porque no se cambia desde las gradas, se cambia peleándose cuerpo a cuerpo contra los políticos corruptos. Levantemos las ideas de la libertad, hagamos grande a Occidente nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España! ¡Viva Argentina!

Las reuniones durante su visita a España

En su visita a Madrid, Milei mantuvo reuniones con personajes de distintos sectores, que van desde el político hasta el deportivo. Por ejemplo, este domingo se juntó con el director técnico del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone. "¡Qué placer verte!", le lanzó directamente Milei a Simeone. "¿Todo bien?", le preguntó el ex técnico de River, Racing, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. "Todo en orden, todo en orden... Yo he jugado contra vos", le recordó el jefe de Estado al exfutbolista. "Sí, me acuerdo, me acuerdo...", le contestó el ídolo del equipo español.

Más tarde el domingo, el referente de La Libertad Avanza se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.