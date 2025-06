Javier Milei recibió al Cholo Simeone, gloria de la Selección Argentina.

Javier Milei y Diego "Cholo" Simeone se reunieron en Madrid, la capital de España, en el marco de la gira del presidente de la Nación por Europa e Israel. El Jefe de Estado tuvo una conversación con el mediocampista de la Selección Argentina, entrenador de Atlético de Madrid desde enero del 2012. De acuerdo con el breve video difundido por la cuenta oficial de X de Oficina del Presidente, la charla entre ambos fue amena y hasta tuvo momentos de bromas.

Allí se aprecia cómo el líder de La Libertad Avanza ingresa por una puerta junto a su hermana y asesora Karina Milei, mientras que del otro lado lo esperan el director técnico de 55 años y su esposa Carla Pereyra. "¡Ooooooh! ¡Síiiiiii!", exclama de alegría el economista de 54 años cuando ve al exvolante. "¡Señor Presidente!", le devuelve entonces una gloria de la historia de la "Albiceleste", mientras ambos se fundieron en un abrazo.

"¡Qué placer verte!", le lanzó directamente Milei al "Cholo" Simeone. "¿Todo bien?", le preguntó el extécnico de River, Racing, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. "Todo en orden, todo en orden... Yo he jugado contra vos", le recordó el "Peluca" al exfutbolista. "Sí, me acuerdo, me acuerdo...", le contestó el ídolo del "Colchonero". "Jugaba mejor él, él era bueno...", reconoció Karina mientras ingresó desde atrás para saludar al ex Inter y a Carla, su esposa desde el 2019. "Él era bueno, yo me la rebuscaba", acotó el Jefe de Estado.

"Él eligió ir al arco...", chicaneó el DT al Presidente de la Nación. "Claro. Bueno, porque no era muy dúctil con los pies", admitió el "Javo" con una sonrisa. Al instante, ingresó en escena Pereyra, que saludó a los hermanos Milei y les dijo que era "un placer, de verdad, conocerlos". "¿Qué tal?", la saludó el economista para terminar en la efímera grabación difundida por las autoridades oficiales.

Denuncia contra Juan Román Riquelme: funcionario de Milei se mete en Boca y replica a Mauricio Macri

A mediados de mayo, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, fue nuevamente denunciado ante la Justicia durante las últimas horas. En esta ocasión, el Director del Ministerio de Seguridad de la Nación, Walter Klix, se hizo eco de la causa por reventa de entradas que se encuentra radicada en la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires y solicitó que se investigue al ídolo y su entorno por el delito de “presunta asociación ilícita”, según informó públicamente. “Le pincharon los teléfonos a medio club, hace seis meses no hay movimientos en la causa”, señalaron desde la institución a El Destape, molestos por los repetidos ataques.

“Lo de la denuncia es una payasada, están pidiendo que se investigue lo mismo que ya se investigó en la justicia de la Ciudad y de lo que habló Sebastián Rodríguez, hace unos días, en el Canal de Boca. El tema de los bonos lo viene investigando la justicia porteña manejada por (el ex mandatario Xeneize, Daniel) Angelici desde antes de las elecciones del 2023”, se quejaron fuentes del club a este medio.

A través de sus redes sociales, Klix confirmó que radicó la denuncia en el Juzgado Correccional y Criminal N° 56 y N° 61 con el objetivo de investigar a los mencionados dirigentes. “Quiero que la Justicia investigue qué está pasando con los abonos y con los carnets de socio, y quiero que se investigue qué pasó con las 50.000 prendas de Adidas que, en teoría, desaparecieron”, manifestó. Y completó: “Es momento de que nos preocupemos un poquito más por el club y que la Justicia se haga cargo e investigue qué está pasando”.

En diálogo con este portal, el propio hombre de la cartera de Seguridad sostuvo que la denuncia, hasta el momento, sólo “se hizo por mail y es lo que mostré en redes”. Ahora, la situación está en manos del Juzgado. “Me tienen que llamar para ratificar los dichos. No ocurrió pero calculo que lo harán en las próximas horas”, expresó.

Desde Boca, en reiteradas ocasiones, negaron que la causa tenga algún tipo de sustento. "Con todo lo que fue ese proceso (en 2023), la capacidad de sorpresa está bastante reducida. Sí me sorprende la creatividad para seguir inventando cosas que de maduro se caen, porque son imposibles. El tema de las camisetas... 50.000 camisetas dicen que se han robado. Adidas tiene un contrato con Boca, entrega prendas de todo tipo, por menos de la mitad de lo que esta gente está diciendo que faltan", apuntaron los abogados Walter Krieger y Sebastián Rodríguez, días atrás, luego de los brutales ataques del periodista Gabriel Anello.

“Allanaron dos veces el club, allanaron la casa de Chanchi (NdR: Cristian Riquelme, hermano de Juan Román) y le secuestraron el celular y una tablet. Le pincharon los teléfonos a medio club y la causa hace seis meses no tiene ningún movimiento. La tienen que archivar porque no encontraron nada. Está pasada la fecha para resolverlo, ya debería haber sido archivada hace rato”, indicaron a El Destape.

Hasta el momento, según pudo confirmar este portal, la denuncia no llegó al club y tampoco aportaría nuevos elementos que generen un avance real en la investigación que se encuentra frenada. Al consultarle al propio Klix, sobre si aportará nuevas pruebas, dijo "desconocer la denuncia anterior" que se llevó adelante en la Ciudad. “Es para la gilada, todo para figurar en X”, se defendieron de Boca.

No es casual que la denuncia resurja en un momento de malestar general debido a los resultados deportivos negativos que atraviesan al Xeneize en este 2025 y que desembocó, el pasado sábado, en una Bombonera caliente que cantó -aunque no en su totalidad- contra la gestión de la actual comisión directiva.