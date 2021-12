Juntos protegió a Garro y se cayó la interpelación en La Plata por la "Gestapo" macrista

El bloque de concejales del Frente de Todos asistió, pero es minoría en el Concejo Deliberante por lo que no hubo quórum para sesionar. El intendente Julio Garro está de vacaciones.

Tras el escándalo de la mesa judicial bonaerense y la denuncia penal de la AFI, en el Concejo Deliberante de La Plata no avanzó la iniciativa del Frente de Todos para interpelar a Julio Garro por la denuncia sobre la "Gestapo" macrista que planeaba denuncias judiciales contra dirigentes gremiales. Por eso, se realizó una sesión en minoría.

La sesión estaba llamada a realizarse este viernes 31 de diciembre a las 15:30, un día que estaba decretado el asueto administrativo. Al haber solo 11 concejales de los 24, no hubo quorum para realizarse una sesión, por lo que se llevó adelante una sesión especial en minoría.

El Frente de Todos pidió la interpelación al intendente, pero éste estaba de licencia y de vacaciones por lo que no estuvo presente. También solicitó la creación de una comisión investigadora respecto de la "Gestapo antisindical" macrista.

Ante la ausencia de los y las ediles de Juntos, desde el Frente de Todos adornaron las bancas con globos amarillos, en alusión al PRO. Durante la sesión, el concejal y ex juez, Luis Arias, afirmó: "Lamentamos mucho que frente a echos de tamaña magnitud, que los y las concejales de Juntos no se haya presentado al debate". Y agregó: "Ni siquiera existe la posibilidad de debatir, están las sillas vacías",.

Arias apuntó que "en ese encuentro Julio Garro no estaba sentado para analizar la situación de abandono en que se encuentra La Plata, sino que estaba para defender los intereses del sector inmobiliario que veían afectada su rentabilidad". Tras señalar que "esa reunión no fue particular, porque dijo que estaba el acompañamiento del Estado", pidió: "Necesitamos un acuerdo político para desterrar estas prácticas".

Por su parte, Guillermo "Nano" Cara se mostró por demás molesto con lo sucedido y argumentó que "esta barbaridad colisiona con todas las normas de estado de derecho. Es de una complicidad y una bajeza tremenda". Y reprochó: "¿Se creen que por ganar una elección pueden escupir la constitución que tanto costó conseguir? Esto es una barbaridad y está quedando como una mancha negra en la historia de nuestra ciudad de La Plata".

Por su parte, la edil Amelia Negrete explicó: "No nos vamos a acostumbrar a qué no se pueda discutir, los vamos a seguir no nos vamos a acostumbrar. No vamos a aceptar que no se pueda discutir entre diferentes". En ese sentido, advirtió: "No nos vamos a acostumbrar a qué la Justicia sea de un partido y a que el Concejo Deliberante sea una escribanía del intendente".

"Vamos a seguir pidiendo sesiones especiales porque el intendente tiene que dar explicaciones", manifestó la concejal Paula Lambertini. Además, destacó: "El objetivo de esa reunión fue imponer un modelo de negocios, de espaldas a la gente y lesionado todos los fundamentos constitucionales".

Quién cerró el debate fue la presidenta del bloque de concejales, Yanina Lamberti. En su alocución, dijo que "hoy tendrías que estar todos los concejales y eso no ocurre. E hicieron esta reunión a esta hora porque quieren invisibilizar esto, y lo hacen porque quieren ocultar lo sucedido".