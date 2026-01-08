Marcelo Tinelli recordó sus comienzos y se emocionó.

Los primeros días de 2026 encontraron a Marcelo Tinelli en un registro poco habitual para alguien que durante décadas dominó la televisión desde el humor, el ritmo y la exposición permanente. Lejos del vértigo de los estudios y en pleno descanso junto a sus hijos, el conductor se permitió mirar hacia atrás y conectar con una etapa fundacional de su carrera, justo cuando atraviesa uno de los momentos más complejos a nivel personal y económico.

Tras un 2025 marcado por conflictos financieros, críticas públicas de colegas y tensiones familiares que no lograron mantenerse al margen de la escena mediática, Tinelli eligió refugiarse en la memoria emotiva. Desde sus redes sociales compartió imágenes íntimas de sus vacaciones, pero también rescató materiales de archivo que lo conectan con el inicio de su historia televisiva, cuando todavía todo estaba por hacerse.

El disparador fue un viejo video promocional de Ritmo de la Noche, el ciclo que debutó a comienzos de los años 90 y que marcó su desembarco definitivo en la pantalla grande. Al reencontrarse con esas imágenes, el conductor no ocultó lo que le generaron: “Me muero con la primera promo del maravilloso programa que fue Ritmo de la Noche en Telefe. No puedo creer que hayan pasado 35 años de ese día. Muy emocionante este recuerdo para mí”, escribió, dejando ver una mezcla de sorpresa, nostalgia y agradecimiento.

El exitoso inicio laboral de Marcelo Tinelli

Aquel programa no fue uno más en su carrera. Surgió como una apuesta fuerte del canal tras la salida de La noche del domingo, y Tinelli quedó al frente de una franja clave. El riesgo valió la pena: el ciclo se consolidó rápidamente, se mantuvo durante cuatro temporadas y terminó de instalarlo como una de las figuras centrales del entretenimiento argentino.

Con el paso del tiempo llegarían otros éxitos, especialmente Videomatch, que lo catapultó a niveles de popularidad inéditos. Sin embargo, más de tres décadas después, el recuerdo que lo moviliza no es el del pico de fama, sino el del comienzo, cuando todo estaba por construirse y la televisión todavía era una promesa.