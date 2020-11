Antecedentes y prontuario de la “Mesa de Enlace” uniformada

En las primeras horas del martes se anunció la creación de una "Mesa de Enlace" de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, que tendría el supuesto objetivo de salir a involucrarse desde afuera en la política del sector. Por la noche, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo en una serie de tweets, compartidos por el presidente Alberto Fernández, que el grupo “nació para conspirar”, al asumirse como una conducción alternativa a los jefes de las fuerzas militares.

Es la primera vez desde la recuperación de la democracia en 1983, que referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad se organizan en una mesa conjunta, por fuera de las estructuras oficiales de la conducción política e institucional. La agrupación se autodenomina “Mesa de Encuentro Libertador General San Martín”, y reúne a personal retirado, autoridades de sociedades y mutuales de uniformados, y este martes estrenaron su aparición pública con una foto conjunta y notas de presentación en los diarios La Nación y Clarín.

Rossi dijo en una entrevista radio que "es extraño, por ser indulgente, lo que se está conformando”, y denunció que “está claro que es una fenomenal operación política, desde cómo aparecieron los principales medios de comunicación y con la propia autodenominación 'mesa de enlace'”.

Quiénes son los integrantes de la “Mesa de Enlace” uniformada

La lista de nombres está repleta de antecedentes y prontuarios.

Ernesto Bossi, general de división, retirado. Fue segundo de Fernando de Santibañes en la jefatura de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Antes había sido secretario General del Ejército durante el menemismo. En 2010, fue presidente de la Asociación Militar de Seguros de Vida (SMSV). Estuvo a cargo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), aunque nunca se lo designó oficialmente era quien organizaba reuniones semanales, y fue responsable de Inteligencia Exterior de la SIDE.

Un militar que siempre se mostró a favor de la intervención del Ejército en temas de seguridad interior, como la lucha contra el narcotráfico. Escribió, por ejemplo, el documento “La lucha contra las narcoacciones”, en el que delinea el propósito de reinterpretar las leyes de modo más permisivo para la actuación militar. “Un general clandestino que a veinte metros de la Casa Rosada organiza el ilegal retorno militar a la represión interior”, publicó Horacio Verbitsky en abril del año 2000 en el diario Página/12.

Sobre Bossi, el ministro Rossi dijo que “es un conspirador nato, porque ya conspiró contra Néstor Kirchner en 2004 y fue denunciado en ese momento. Lo vuelve a hacer hoy”.

Claudio Pasqualini, Teniente General, retirado. Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino durante el gobierno de Mauricio Macri, asumió en febrero de 2018. Antes fue comandante de la Segunda División del Ejército en Córdoba, ex director de la Escuela Superior de Guerra. Observatorio de seguridad y defensa. Hoy al frente del Observatorio de Seguridad y Defensa, iniciativa de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA). Pasqualini también considera que “tanto la Seguridad como la Defensa requieren un tratamiento integral”, según publicó el 7 de noviembre en Infobae.

Daniel Manuel Reimundes, general de brigada, retirado. Abogado, presidente de la Sociedad Militar Seguros de Vida, una mutual que nuclea a efectivos de de las tres Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales. Para Rossi, la mutual es la “financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes sobre la actual política de Defensa”.

Reimundes fue secretario General del Ejército durante el gobierno de De la Rúa. También fue jefe del Departamento de Política y Estrategia Institucional con Martín Balza, además de agregado militar en Washington, Estados Unidos. Fue retirado en mayo del 2003 por Néstor Kirchner y procesado en septiembre de 2012 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la causa por robo de correos electrónicos privados entre agosto 2006 y junio 2008, junto a Carlos Pagni, Ricardo García y Juan Baustista Yofre, entre otros.Desde el ministerio de Defensa lo vinculan a la defensa de los genocidas.

Sergio Fernández, general de Brigada , retirado. Al frente de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas. Ex combatiente, jefe de la Compañía de Comando 601. Fue denunciado en octubre de 2008 por el TOF de Corrientes por falso testimonio en favor del coronel retirado Julio Rafael Barreiro, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Formó parte del grupo de militares que reprimieron el levantamiento en La Tablada, cuando era Mayor. Llegó a ser Jefe del II Cuerpo del Ejército. Fue dado de baja del Ejército en 2009.

Ricardo Spadaro, comandante General, retirado, de Gendarmería Nacional. Abogado y consultor externo en temas de narcotráfico y seguridad. Trabajó durante la gestión del ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, como secretario de Análisis y Articulación de Procesos del Ministerio de Gobierno provincial entre 2014 y 2015. Entre 2009 y 2010 fue funcionario de SEDRONAR, al frente de la Subsecretaría de Planeamiento y Control del Narcotráfico, donde creó el área de inteligencia criminal. Ex combatiente de Malvinas, parte del Escuadrón Alacrán. Hasta 2018 fue Jefe Honorario de la Agrupación Fuerzas Especiales “Alacrán”.

En su cuenta de twitter asegura que “llegará el momento en que no se pueda seguir tapando” los crímenes de los “terroristas de los 70”. Spadaro fue uno de los principales asesores en temas vinculados a la seguridad y al narcotráfico del partido Recrear, liderado a mediados de 2000 por el ex ministro de Defensa y de Economía, Ricardo López Murphy.

Pablo Bressi. Ex jefe de la Policía Bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Licenciado en Seguridad, integró el Grupo Halcón. Fue el negociador en la toma de rehenes del Banco Nación en Ramallo, a fines de 1999, que terminó en una masacre. Fue Superintendente de investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas bonaerense, anteriormente había sido designado al frente de la DDI, un policía fuertemente vinculado a la DEA.

En el grupo también están el coronel retirado José Francisco Guerrero, de la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares; el suboficial mayor de la Armada Humberto Toloza, del Círculo de Oficiales de Mar; y el teniente general retirado Ricardo Cundom, de la Fundación Criteria que, según señaló el ministro Rossi, es “pantalla de la empresa de seguridad del carapintada Jorge Alberto Tito”.

La respuesta de Rossi a la “mesa” de uniformados

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, advirtió que la autodenominada “Mesa de Enlace” de las fuerzas "conspira, en primer lugar, contra los jefes de la Fuerza y el jefe del Estado Mayor Conjunto". Y destacó que "quien se preocupa por la vivienda y los salarios es el personal militar, no los retirados”.

Rossi señaló que la acción de la flamante mesa “pareciese que está destinada a decir 'hay alguien que se tiene que ocupar y no se ocupa, entonces nos vamos a intentar ocupar nosotros'. Y la verdad es que nada más alejado de ello, porque Bossi debe haber cobrado este mes 30.000 pesos más de lo que cobraba el mes pasado, producto del blanqueo de los salarios del personal militar que decidió el presidente Alberto Fernández, que tuvo una repercusión directa en los haberes del personal de retiro", dijo el ministro en declaraciones a Radio con Vos.

El ministro de Defensa apuntó contra el coordinador de la agrupación. "Bossi tuvo conducciones relevantes en las Fuerzas durante el gobierno de Menem, que fue el momento de mayor depreciación y pérdida del salario del personal militar y donde aparecieron los suplementos no remunerativos que él con su silencio avaló. Ahora se presenta como alguien que va a defender al personal militar", dijo.

Rossi también señaló en su cuenta de Twitter que “todos los militares retirados integrantes de esta Mesa han sido beneficiados por el blanqueo dispuesto por nuestro gobierno. Los retiros van desde $200 mil a $230 mil, habiendo tenido un promedio de aumento de $50.000 el último mes. Pero de esto no se habla”.

Y por último dijo que “el mejor aporte que pueden hacer los retirados de las Fuerzas Armadas es apoyar a los militares en actividad, que están haciendo y obteniendo logros que nunca se habían podido alcanzar. Y si no quieren hacerlo, al menos no entorpezcan, no conspiren”.