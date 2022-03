Santiago Cafiero sobre el Frente de Todos: "El sujeto que todos queremos representar es el mismo”

El canciller brindó declaraciones sobre el acuerdo con el FMI, la situación interna del Frente de Todos y la guerra entre Rusia y Ucrania.

El canciller Santiago Cafiero destacó el acuerdo alcanzado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que se manifestó sobre las internas del Frente de Todos y la guerra entre Rusia y Ucrania, en declaraciones a Radio10.

“Lo que vale es el programa y haber conseguido un programa sin reformas estructurales, sin modificación de marco normativo como habitualmente, en la historia del Fondo, solicitaban sobre jubilaciones, pensiones y leyes laborales, es parte del mérito del equipo de economía y también del presidente que se comprometió a resolver este problema", arrancó Santiago Cafiero, en declaraciones radiofónicas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"(El Presidente, Alberto Fernández) lo hizo con un límite. Por eso, cuando Mauricio Macri decía que él hubiera acordado con el Fondo en cinco minutos porque hubiera entregado todo", observó. "Nosotros demoramos más porque negociamos y esa es la decisión del presidente de enfocar un proyecto de país", destacó.

”Nosotros tenemos una relación constructiva con Estados Unidos. No tenemos relación de dependencia. Argentina tiene soberanía. Argentina no se pliega ante los poderes globales. Por eso tenemos peso regional, no nos plegamos ante ninguno de los poderes y eso hoy se respeta”, completó sobre las relaciones con Estados Unidos.

En esa línea, sobre su opinión en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania, Cafiero consideró: “La Argentina condena el uso de la fuerza de Rusia sobre Ucrania y de cualquier país sobre otro, al igual que condenamos bloqueos comerciales como el de Cuba".

"Hay una tradición diplomática de años en la que Argentina se ha planteado como parte de los países que buscan la resolución pacífica de los conflictos y esta no es una excepción", insistió.

Por otro lado, sobre la situación interna del Frente de Todos, el canciller propuso que "hay que darle tiempo a la política". "A mí me hubiera gustado que todo el bloque del Frente de Todos hubiera acompañado el acuerdo", opinó.

"Ahora, que no se confundan, la idea de país que tienen Máximo Kirchner, que tiene Cristina Fernández y que tiene la Cámpora es la misma que tengo yo, puedo tener matices, pero es la misma idea de país que defendemos todos", aclaró y sobre la posición de Alberto Fernández, sintetizó que "el peronismo tiene la misma idea de país: que desarrolle su economía, que promueva la ampliación de derechos".

"Tenemos una tradición política en la que defendemos una doctrina y eso está en el ADN de todos los que hacemos el Frente de Todos. Puede haber matices, puede haber discusiones, pero todos tenemos la misma idea de país, y el sujeto que todos queremos representar es el mismo”, insistió.

"Creo que nosotros no tenemos que prestarnos al encuadre de la derecha y del neoliberalismo, al encuadre mediático y de la oposición. Creo que podemos tener discusiones, pero no tenemos que perder de vista el defender el mismo proyecto de país. Apelo a la enorme capacidad política del presidente y de la vicepresidenta", completó.