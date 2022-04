Massa denunció que hay un sector de la oposición que "quiere limar y desgastar" al Gobierno

El presidente de la Cámara de Diputados además le respondió al senador radical Alfredo Cornejo, que habló sobre una posible Asamblea Legislativa: "Es un delirio", dijo el tigrense. "Si ya están mirando 2023 es un error, este no es un año electoral", expresó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, denunció que hay un sector de la oposición que "quiere limar y desgastar" al Gobierno. Además le respondió al senador radical Alfredo Cornejo, que habló sobre una posible Asamblea Legislativa. "Es un delirio", dijo el tigrense.

"Si ya están mirando 2023 es un error, este no es un año electoral", expresó Massa en diálogo con Jorge Rial en Radio 10. Cornejo en una entrevista en Radio Rivadavia había dicho: "No descarto que pueda pasar", respondió el senador radical ante la consulta sobre versiones de un llamado a una Asamblea Legislativa.

"Puede haber una si hay una inflación muy alta, rondando la hiper. Puede haber una asamblea legislativa si hay una gran corrida bancaria, después de una gran bola de Leliqs que entren en default con el peso. Puede haber una escalada inflacionaria, puede haber una corrida y ahí en ese marco no lo descarto", detalló el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio esta semana. "Sí la veo si en la segunda o tercera revisión del Fondo siguen pidiendo 'waivers' por no haber cumplido las metas y el Fondo cambie la posición y le diga a Alberto Fernández y a Guzmán ‘no cumpliste nada, discúlpame pero entrás en default'", planteó Cornejo. "Ahí le echarán la culpa al Fondo, pero la culpa es exclusivamente de ellos", agregó el ex presidente del radicalismo, que opinó que el organismo internacional "salvó" al gobierno de Alberto Fernández.

"Es un delirio. Me parece que hay como una vocación de algunos sectores de la oposición de limar al Gobierno, a la autoridad del Presidente, hacer leña del árbol caído de un debate que tuvimos como Frente de Todos", respondió hoy Massa.

Asimismo, expresó: "Me da la sensación de que creen que cuanto peor, mejor. Todos trabajamos para el éxito del gobierno y del presidente. Hay una cosa de meter ruido donde no lo hay", dijo sobre las interna en la coalición oficialista.

Y Massa siguió contra la oposición: "Hay vocación de hacer daño, que afiche, que operaciones, que asamblea; hay una vocación de querer limar y desgastar la figura presidencial y al gobierno. La sociedad argentina espera que nos pongamos de acuerdo en algunos temas y resolvemos problemas".

Dio una pista además del beneficio del libertario Javier Milei con este tipo de jugadas opositoras: "Esa lógica política también autolastima (sic) a la oposición y termina generando el crecimiento de Milei", dijo Massa sobre el tema.