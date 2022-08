Alberto Fernández, con Massa: "Nuestro deber está con ustedes, no con otros"

El Presidente y el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezaron el primer acto juntos tras los cambios de Gabinete. Fue para la inauguración de un tren que vuelve a funcionar tras 45 años.

Luego de los cambios en el Gabinete que reconfiguraron el Gobierno, el presidente Alberto Fernández se mostró por primera vez junto Sergio Massa, en la reactivación del tren que conecta Cañada de Gómez con Rosario, en la provincia de Santa Fe. El mandatario resaltó la tarea que llevó adelante en el reestablecimiento de la unidad del Frente de Todos y destacó la producción del campo, sector que le valió reiteradas críticas durante las últimas semanas. "Nuestro deber está con ustedes, no con otros", aseguró.

Fernández afirmó que "claramente pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacerlo aún más difícil", y sostuvo que "ni siquiera la voluntad" de esos sectores "va a doblegar la decisión" del gobierno nacional. "Sergio (Massa) sabe, como yo, la obligación que tenemos con cada uno de ustedes. Esa obligación no va a parar, así como ninguna de las 5 mil obras públicas que estamos construyendo. No van a parar las 100 escuelas técnicas que estamos construyendo a lo largo y ancho del país, ni las 120 mil viviendas que estamos construyendo. Nuestro deber está con ustedes, no con otros", dijo en la primera actividad oficial que compartió junto a Massa.

"Somos un país federal, y debemos unirnos más que nunca, y cuando hablo de unidad no hablo solo de la unidad de nuestros compañeros del Frente de Todos por cuya unidad luché y lucharé siempre, pero creo que debemos dar un paso más, en la unidad de los argentinos para que entendamos que tenemos una gran oportunidad y no debemos desperdiciarla", afirmó el jefe de Estado. El presidente Alberto Fernández destacó que "el tren nos conecta y nos iguala, dos valores que debemos rescatar". En el acto también estuvo el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

El servicio ferroviario que unirá la ciudad de Rosario con la localidad santafesina de Cañada de Gómez realizó el jueves un viaje experimental, en el que estuvo presente el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. Voceros de Trenes Argentinos confirmaron que la línea comunicará a Rosario con las localidades de Funes, Roldán, San Jerónimo Sud, Carcarañá, Correa y Cañada de Gómez.

"Vemos la importancia de la producción de todo el campo santafesino, cordobés, entrerriano que necesita de esa fuerza motriz del tren para llevar sus granos, su producción a la hidrovía y de ahí al Atlántico. El tren nos conecta y el tren nos une", sostuvo Fernández tras recorrer los vagones del ferrocarril que cuenta con capacidad para 900 pasajeros, y que estima movilizar 2000 personas entre los 71 kilómetros que separan a las estaciones de Rosario Norte y Cañada de Gómez.

A su parte, cuestionó la gestión de Mauricio Macri, a quien acusó de desarticular las licitaciones impulsadas por Cristina Fernández Kirchner sobre la obra del tren que contará con paradas intermedias en Correa, Carcarañá, San Gerónimo, Roldán, Funes y Antártida Argentina. "Veo desesperaza en mucho de mis compatrioras que se plantean que en la política todo es lo mismo, y todo va para el mismo lado, y las cosas no son así", señaló y agregó: "Llegamos con Néstor (Kirchner) al Gobierno y pusimos en marcha un plan para que los trenes lleguen a todos los pueblos. Cristina (Fernández de Kirhcner) antes de irse llamó una licitación para hacer esto, pero quien la sucedió (Mauricio Macri), dijo que eso no había que hacerlo y entonces no se hizo. Pero como pensaban Perón, Evita, Néstor y Cristina, el tren hace falta a lo largo y ancho de la Argentina para que nos una".

La frecuencia que tendrá este servicio será de un tren en cada sentido de lunes a viernes; con salida desde Cañada de Gómez a las 5.30 y desde Rosario Norte a las 18.30. Adicionalmente, los sábados se incorporará un servicio desde Cañada a las 5.30. En ese marco, Giuliano dijo que en el Gobierno están "muy orgullosos por devolver un servicio que nunca debió dejar de prestarse a la comunidad", teniendo en cuenta que la última vez que la formación realizó el recorrido fue en 1977. Para reanudarlo fue necesario un reacondicionamiento tanto de las vías como de las estaciones y se esperan nuevas inversiones que permitan mejorar el servicio.