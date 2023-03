Cristina reaparece en Río Negro en medio de una gran expectativa

La vicepresidenta hablará al recibir un doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Río Negro ante unos 1.200 invitados. Se espera que haga alguna referencia a los fundamentos de la sentencia en su contra, pero la ponencia girará principalmente sobre cuestiones políticas y económicas. El sábado, un plenario de la militancia reclamará contra su proscripción y pedirá su candidtura.

Toda aparición pública de Cristina Kirchner genera un ambiente de expectativa a su alrededor, pero la de este viernes en Río Negro llegará con varios condimentos extra. Por un lado, será el día posterior a la difusión de los fundamentos de la sentencia de la causa Vialidad, que le significó una nueva tanda de manifestaciones de apoyo, incluida la del PJ Nacional. Con todo, en su entorno aclaraban que la ponencia de la vicepresidenta por el honoris causa que le otorgará la Universidad Nacional de Río Negro girará principalmente en torno a cuestiones políticas y económicas, lo que también resulta atractivo para conocer su opinión sobre la actual marcha del gobierno. Como tercer elemento, será en el día previo al plenario de agrupaciones kirchneristas en Avellaneda, señalado como "punto de inflexión" en la campaña contra su proscripción y a favor de una nueva candidatura presidencial.

"¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política", es el descriptivo título que Cristina le puso a su mensaje. No hay allí indicios de nada que tenga que ver con el lawfare, aunque desde el vamos supo que sería el día después de los fundamentos distribuidos por el TOF 2. "El título de la charla va más por el lado de un análisis político y económico del país y de la región. De los fundamentos no sé si dirá algo porque era un asunto que ya sabíamos lo que iba a ocurrir con ese formato grandilocuente, más de 1.500 páginas que no dicen absolutamente nada. No hay carga probatoria, no hay nada", respondían en el entorno de la vice.

Cristina llegará a la provincia a eso de las 17.30 y será recibida por la gobernadora Arabela Carreras en el aeropuerto de Viedma. Se trasladarán directamente al campus de la sede Atlántica de la UNRN. El acto se realizará en el polideportivo, ante unos 1.200 invitados y estrictas medidas de seguridad. Afuera, en el campus, habrá una pantalla gigante desde donde la militancia podrá seguir el mensaje en directo. La universidad se creó en 2008, durante el primer mandato de CFK, y desde entonces todas sus visitas a la provincia estuvieron relacionadas a actividades de la UNRN.

La vicepresidenta ya habló brevemente esta semana en el acto en el Senado donde se le otorgó una distinción a las Abuelas de Plaza de Mayo. Obviamente, nada que ver con el tema de la ponencia en Río Negro, pero relacionado en alguna medida con la disyuntiva "hegemonía o consenso", Cristina se refirió el martes pasado al poder disciplinador que ejerció el terrorismo de Estado sobre la clase política. "Generó una dirigencia temerosa. En el disciplinamiento de la sociedad de la dirigencia política de no atreverse y decir: esto no se puede hacer, contra el Fondo no se puede ir, esto no se puede discutir. Bueno, han disciplinado a la sociedad y yo creo que el gran rol que tuvo Néstor fue el de ser el gran indisciplinado", expresó la vice.

Lo de la economía bimonetaria, el tramo económico del mensaje de este viernes, es algo de lo que Cristina viene hablando desde hace tiempo. La primera vez fue en una sesión en el Senado en diciembre de 2017 y la última, en extenso, en julio pasado, en El Calafate. La vice considera que resultará imposible abordar los problemas económicos que desde hace tiempo tienen a maltraer al país en cuanto a salarios, inflación, tipo de cambio, escasez de divisas, tasa de interés, deuda interna y externa, estructura desequilibrada productiva, hasta tanto no se lo tome en el contexto de un fenómeno estructural como es el del bimonetarismo.

Por eso, viene planteando la necesidad de un acuerdo de todas las fuerzas políticas y de todos los sectores para encontrarle una solución. "Afuera está muy feo, yo les pido a todos y a todas que tenemos que encontrar un punto de coincidencia común por que sino, no va a haber Argentina para nadie", sostuvo en ese mensaje en El Calafate.

La visita tendrá también su color local. Uno de los promotores es el senador camporista Martín Doñate, quien cerró un acuerdo electoral con el también senador Alberto Weretilneck, quien aspira a volver a la gobernación en las elecciones convocadas para el 16 de abril al comando de la fuerza provincial Juntos Somos Río Negro, que en pocos años de vida consiguió dominar la política provincial. El ministro de Justicia, Martín Soria, también kirchnerista, no se sumó y su hermana María Emilia irá por su reelección como intendenta de General Roca este domingo con boleta "corta", sin apoyar a nadie en las elecciones a gobernador.

El acuerdo cerrado por Doñate con esta fuerza provincial es visto como una nueva señal del pragmatismo con el que se maneja Cristina y su sector en cuestiones electorales. Y, tal vez, un indicio de lo que pueda decidir respecto a las próximas elecciones nacionales. Habrá que estar atento a cómo se referirá la vice a la gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía para evaluar sus posibilidades como futuro candidato, un rumor que crece.

A propósito de candidaturas, la presentación de Cristina será justo el día antes del plenario de la militancia "Luche y Vuelve" en la UTN de Avellaneda donde intendentes, agrupaciones kirchneristas, dirigentes sindicales y sociales se reunirán para organizar la lucha contra la proscripción de la vice y proclamar la necesidad de su postulación. Ya elaboraron un documento -adelantado por El Destape- en el que se subrayará que "con Cristina vivíamos mejor" y que "la moderación no es nuestro idioma", una respuesta directa al presidente Alberto Fernández.

"Ayer nada sin Perón, hoy nada sin Cristina", proclamará el texto que surgirá del evento en el que funcionarán más de una docena de comisiones que discutirán una propuesta programática para que lleve el Frente de Todos. El plenario se propone como punto de inflexión para la militancia kirchnerista que, a partir de este sábado, se mantendrá movilizada con el objetivo de "empoderar" a la vicepresidenta para convencerla de ser candidata o, en caso de que persista en la negativa, designar a un representante. "Como hizo Perón con Cámpora", explicó el ministro bonaerense Andrés Larroque en El Destape Radio. El sábado 11 de marzo, justamente, se cumplirán 50 años del histórico triunfo de Cámpora que anticipó la vuelta definitiva del líder. Todas las posibilidades están abiertas.