Aníbal Fernández le baja el tono a la interna en el FdT: "Son discusiones de la política"

El ministro de Seguridad buscó distender la interna: "Son posiciones de cada uno, yo no puedo opinar".

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le bajó el tono a la interna del Frente de Todos. El funcionario sañeló que la pelea por el Fondo Monetario Internacional (FMI) es parte de "discusiones de la política".

En declaraciones a La990, el funcionario nacional señaló: "No sé por qué le dan un valor tan importante a una discusión de la política, en definitiva son eso discusiones de la política". Y agregó: "Yo defendería con uñas y dientes la posición que sustento, por creer que lo mío es lo más importante y tratar de conciliar en esa posición si fuera posible", subrayó Fernández.

Al hacer referencia a la ausencia de Cristina Kirchner en el recinto a la hora de la votación en el Senado del acuerdo con el FMI, el ministro indicó: "Son posiciones de cada uno, yo no puedo opinar es intrínseco de la persona, no es una forma que tenga que opinar, cada uno hace lo que piensa, yo no lo haría". "Cada uno asume lo que quiere, no me quita el sueño eso", indicó el funcionario nacional.

A su entender, "hay posiciones asumidas, cada uno discute la política, no es para andar diciendo que si solo para quedar bien, tiene que ver con un concepto político que uno crea, no se puede cumplir con el 100% pero tratar de conquistarla y esa es la pelea".

Aníbal Fernández también habló de las retenciones y sostuvo que "los precios están trastocados por una realidad internacional que les pega a todos por igual". "En cuanto a precios, trigo, maíz, soja, aceite de soja, obliga e tener que estar presente y discutiendo con seriedad a donde se apunta y que es lo que se espera. Seguramente en algunos casos habrá que tomar decisiones que no son tan satisfactorias, no soy un hombre anti productor, muy por el contrario, soy un defensor acérrimo de la política que incluya al campo como una de las patas fundamentales", afirmó el ministro. Y agregó: "Hay decisiones que se tienen que tomar en algún momento".

"No hay una definición que tenga que ser la concreta y terminante la que se trabaja, si entiende que tiene que haber un juego de muñecas entre los ministros en cada uno de sus áreas con cada uno de los aumentos", aseguró el ministro de Seguridad sobre la "guerra" contra la inflación.

Hoy el presidente Alberto Fernández habló en exclusiva con El Destape en medio de la interna del Gobierno y dijo que es "imprescindible" la unidad del Frente de Todos de cara al 2023. Tras escuchar el editorial de este periodista, el presidente se comunicó vía telefónica y aseguró: "Es imprescindible la unidad del Frente de Todos para enfrentar los problemas de la Argentina y evitar que vuelva la derecha".

El editorial en El Destape Radio formula un llamado a la unidad, con reproches sobre los anuncios antiinflacionarios del Presidente y los publicados en el Boletín Oficial, al tiempo que reclama a la vicepresidenta Cristina Kirchner un acercamiento con Alberto Fernández después del cortocircuito que se generó por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su comunicación con este medio, el presidente Alberto Fernández manifestó que estaba "de acuerdo un 90%" con lo expresado y que la unidad de la coalición oficialista "es imprescindible" para enfrentar los problemas que tiene el país, entre ellos, la escalada inflacionaria de los alimentos. Asimismo, expresó que es necesario que se mantenga unido el Frente de Todos pese a las diferencias para que Juntos por el Cambio no vuelva a gobernar.