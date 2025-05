Tras el fracaso de Ficha Limpia, Lospennato reconoció que pensó en "dejar la política"

La diputada nacional por el PRO, Silvia Lospennato, fue una de las más fervientes impulsoras del proyecto de ley de Ficha Limpia, la iniciativa que buscaba inhabilitar a los condenados por corrupción para que accedieran a cargos públicos. La iniciativa parecía estar pronta a ser aprobada en el Senado de la Nación; sin embargo, por la sola diferencia de un voto, la aprobación no ocurrió. La caída del caballito de batalla del PRO, de cara a unas elecciones legislativas calientes en la Ciudad de Buenos Aires, fue transmitida en vivo por los canales de televisión junto con la decepción de Lospennato, que hasta llegó a cuestionar su camino en la política.

"Una sensación de frustración", fue lo que dijo sobre la sensación que le dejó la caída del proyecto, que recién puede volver a discutirse hasta dentro de dos años y que para lograrlo necesitará la mayoría absoluta de la Cámara por tratarse de una modificación a una ley electoral. "Pensé en dejar la política porque lo que me pasó es que me provocó una decepción tan grande, una sensación de frustración... Deciden sostener la corrupción. Corruptos que cuidan a corruptos, que garantizan impunidad. Entonces me generó una decepción muy grande de que al final el trabajo no sirve para nada, no se puede cambiar. Eso fue la decepción, el primer momento, obviamente que no esperaba eso", expresó en una entrevista con Radio Mitre.

La diputada nacional describió el momento como una "profunda desilusión", cuestionando el sentido de su labor política ante lo que percibió como un "blindaje a la impunidad" y por lo que fue muy crítica también con el Gobierno nacional. Es que desde el PRO, que no consiguió aliarse con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, hicieron la lectura que fue el mismo Gobierno el que dejó que se perdiera la votación, más allá de que allá dicho lo contrario.

La actual diputada contó que con el primero que habló esa misma noche en que fue rechazado el proyecto fue con el expresidente Mauricio Macri, líder del PRO: “Hablamos un rato y le dije que me iba a acostar a dormir y que mañana a la mañana veía. Pero había perdido la esperanza. Eso era lo principal. Me sentía como burlada porque creíamos que la ley salía”, explicó.

"¿Qué sentido tiene hacer política si no vamos a cambiar nada y los poderosos se garantizan impunidad?", reflexionó la diputada, evidenciando su frustración ante lo que consideró un revés para la transparencia y la ética en la función pública.

La revelación de Lospennato se produce en un momento crucial de la campaña electoral, justo cuando se abre el último fin de semana previo a los comicios legislativos porteños.

Macri apuntó contra Milei y le bajó el pulgar a un acuerdo cercano con LLA

El expresidente Mauricio Macri mostró molesto con Javier Milei luego de los repetidos insultos y ataques contra la diputada y candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato; y puso en duda el posible acuerdo electoral entre el partido amarillo y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires. "No entiendo qué está pasando por la cabeza de Javier, qué está pasando en su corazón. El que habló conmigo era un hombre que tenía un sueño de país, se dejó llevar a un sueño de poder", apuntó.

Las molestias quedaron a la vista luego de que el proyecto de Ficha Limpia cayera duramente en el Senado. "Tenemos que lograr que la gente crea que hay reglas de juego, que hay funcionarios honestos, un Estado que funciona. Ficha Limpia va en esa línea. Ahí veníamos ya con una rispidez... Si no sos creíble, si no tenés gente creíble en cada cargo del Estado y en cada cargo de la Justicia o el Congreso, nadie va a venir a poner la plata en tu país y si no hay inversiones, no hay empleo y no salimos de donde estamos", lanzó el ex mandatario nacional. Mientras que sumó: "Ficha Limpia era algo que el 80% de la gente entendía que generaba algo distinto, vos tenés que hacer que la gente ca que estás cuidando su dinero".

El próximo 18 de mayo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, donde ambos partidos presentarán a sus propios candidatos luego de no alcanzar la esperada alianza. "Esperaremos al 18 y después de ese día, nos trataremos de sentar a hablar en tono respetuoso. El nivel de agravios hacia el PRO, hacia Silvia que nos representa, es inaceptable", remarcó. Y lanzó, insólitamente: "Si los traicionaron los misioneros, deberían haberlos atacado a ellos, y yo no escuché ningún insulto... Igual, no hay que insultar a nadie pero ya que tiene esa forma de comunicarse debería haber sido para aquel lado".