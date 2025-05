Tres de los impulsores de Ficha Limpia se enteraron en vivo durante un programa de Todo Noticias que la iniciativa fue rechazada por los senadores. La candidata a legisladora porteña del PRO Silvia Lospennato, la periodista Fanny Mandelbaum y Gastón Marra, un ciudadano que empujó el proyecto, pasaron de las sonrisas y la esperanza de que sea aprobado a la decepción y las caras largas al enterarse de su caída.

“Miren esta imagen los impulsores, se los debemos a ellos”, decía el periodista Diego Sehinkman, conductor del programa Solo Una Vuelta Más. Lospennato, Mandelbaum y Marra participaron de ese segmento televisivo mientras en el Senado se acercaba a su fin la sesión en la que se debatía Ficha Limpia. Los tres destacaban la iniciativa por tener el objetivo de "terminar con la casta". "Un cardiólogo para Gastón que se me descompone", decía otro de los conductores segundos antes de que la vicepresidenta Victoria Villarruel diera el resultado.

"Resulta rechazada la orden del día", dijo Villarruel anunciando el rechazo a Ficha Limpia por dos votos de diferencia. En ese momento, las caras en el piso de TN cambiaron por completo. "Impresionante, no salió", se escuchó en la transmisión mientras la imagen mostraba al Senado. "¿Quién votó en contra?", se preguntó Gastón, incrédulo, mientras se enfocaba también a Lospennato, visiblemente enfadada con la situación. "Hay dos senadores que se dieron vuelta de los 38 que se habían comprometido", agregó Gastón.

Por su parte, Lospennato, una de las dirigentes que más pregonaba el proyecto no logró contener su bronca y le echó la culpa a algunos senadores de misiones. "¿Quiénes son los que realmente se benefician con esto y hacen campaña con lo ocurrido?", en alusión a La Libertad Avanza (LLA) porque, de alguna manera, les serviría que la exmandataria Cristina Kirchner compita en las elecciones.

Luego, en sus redes sociales, amplió su posición: "Lamentable. Han defraudado a la Argentina. Pero no vamos a parar hasta saber qué pasó. No vamos a parar hasta que los corruptos no ganen más en la Argentina. Los que quieren impunidad. Los que miran al costado. No nos van a frenar. Sépanlo".

Qué pasó con Ficha Limpia

El proyecto contó con 36 votos a favor y 35 en contra. Sin embargo, necesitaba el apoyo de 37 legisladores de la Cámara Alta del Congreso para ser convertido en ley. El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, atribuyó la derrota parlamentaria a los senadores misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. "De Misiones nos habían prometido que votaban a favor, teníamos contados los votos. Hoy ven cómo la casta se protege y como nos han venido engañando", dijo a la prensa tras la votación.

Arce y Rojas Decut responden al gobernador Hugo Passalacqua, que a su vez es delfín del jefe político de la provincia, Carlos Rovira. Los misioneros eran parte de los aliados con los que LLA contó en las votaciones de los proyectos del Ejecutivo.