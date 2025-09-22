El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sigue acumulando críticas por sus medidas y también la falta de respuestas para atender los reclamos de los diversos sectores. En el marco de la Expo Rural de Rafaela, el presidente de la Sociedad Rural local, Leonardo Alassia, cargó contra el mandatario radical al asegurar que "la producción agropecuaria no es un recurso inagotable".

La Expo Rural de Rafaela cumple 118 años y se consolida como uno de los eventos más importantes para el campo santafesino. Alassio realizó un fuerte discurso cargado de pedidos para Pullaro: uno de los más firmes fue la falta de finalización en las obras de los caminos de la producción de la localidad rafaelina, donde aún falta el 20% para su conclusión.

De esta manera, el presidente de la Sociedad Rural local aseguró que los "productores que invierten en tecnología siguen transitando" como en los tiempos de sus abuelos. Y apuntó: "Parece que el aporte impositivo constante no motiva a quienes deben encargarse de las mejoras".

Si bien reconoció que los hechos delictivos rurales disminuyeron en comparación con 2024, pero advirtió que aún se registran robos de maquinaria, herramientas y ataques a la propiedad privada. "No podemos naturalizar que nuestros campos sean tierra de nadie. Hacemos la denuncia y colaboramos con las fuerzas de seguridad, pero necesitamos una reacción inmediata y condenas judiciales", exigió. Este pedido en particular se produce en un contexto donde la inseguridad azota a toda la provincia: los robos y homicidios no cesan y ponen en jaque el programa de seguridad que establece Pullaro.

En tanto, Alessio también fue contundente al señalar la necesidad de un compromiso mayor del Estado provincial, especialmente en infraestructura vial, obras hídricas y un servicio eléctrico moderno. "Producimos con un servicio de energía eléctrica del siglo pasado. Pensamos en el 2030, 2040 y 2050, pero seguimos atados al pasado", señaló.

También reclamó un esquema impositivo justo y cuestionó la carga de ingresos brutos, señalando que aunque el campo tiene cuota cero, se ve afectado por los costos adicionales que impactan directamente en los precios de los insumos. "Basta de cargas distorsivas que frenan la inversión", manifestó.

Retenciones e impuestos nacionales: un reclamo conjunto

Alassia agradeció el acompañamiento del gobernador en la eliminación de retenciones, pero pidió que también exija la baja de impuestos nacionales como el IVA, Ganancias e Impuesto al Cheque. "Necesitamos que con esa misma energía pida por la reducción del resto de los malditos impuestos nacionales que impactan en nuestro sector y en la vida de los santafesinos", postuló.

Finalmente, valoró el apoyo del Gobierno provincial al sector lechero, con créditos y beneficios impositivos que promovieron inversiones en insumos y servicios. "Agradecemos profundamente las herramientas que nos brindaron. Eso también es parte del desarrollo", afirmó.