Desesperado por los dólares, el Gobierno eliminó retenciones a todos los granos

El Gobierno Nacional comunicó que eliminará las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre para intentar recaudar dólares que calmen a los mercados. La decisión fue tomada en medio de la disparada del dólar que en un mes subió más de 300 pesos y rompió el techo de la banda de los 1474 pesos acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos", informó el vocero presidencial Manuel Adorni.

NOTICIA EN DESARROLLO