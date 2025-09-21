La candidata a diputada del peronismo cargó contra Milei y Pullaro: "Freno a la motosierra"

Caren Tepp es la primera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria por la provincia de Santa Fe.

En el marco de la campaña de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, la primera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria por la provincia de Santa Fe, Caren Tepp, reafirmó la postura de su espacio como la "única lista que está claramente en la vereda de enfrente de todo este modelo de ajuste, pero también de crueldad y corrupción que hay en el Gobierno nacional".

Tepp pertenece al espacio Ciudad Futura de Juan Monteverde, quien en julio ganó las elecciones para concejales en la ciudad de Rosario, la más importante del territorio santafesino. En el peronismo reinó la incertidumbre hasta el último momento, pero se pudo llegar a un acuerdo y formar una lista de unidad: la actual concejala rosarina encabezará la nómina y el histórico Agustín Rossi ocupará el segundo lugar. Alejandrina Borgatta de La Cámpora con el tercero y Oscar "Cachi" Martínez del Frente Renovador con el cuarto.

En una recorrida por el departamento Belgrano, Tepp abordó la confluencia con el justicialismo no como una "alianza táctica electoral", sino como el entendimiento de que existían más puntos en común que diferencias. "Nos pasaba que cuando había alguna movilización, como puede ser los derechos de las personas con discapacidad o la lucha con los jubilados, nos encontrábamos con compañeros y compañeras del justicialismo. Cuando estábamos en los ámbitos legislativos locales, votábamos de la misma manera", afirmó.

En medio de la crisis económica que atraviesa una de las provincias más productivas del país, la candidata cuestionó las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y su impacto en este sector. "Nuestra gran preocupación son las pymes, es el trabajo productivo, pero también de la industria agropecuaria", afirmó.

En ese sentido, denunció la crisis laboral que atraviesa la provincia por las medidas de Milei y la réplica de su modelo por parte del gobernador Maximiliano Pullaro. "Vemos con gran preocupación que en este año y medio que lleva el gobierno de Milei en nuestra provincia hayan cerrado 1800 empresas y que el gobernador no haya dicho nada", manifestó en diálogo con el medio Las Rosas Digital. Un informe de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) reportó el cierre de aproximadamente 1.500 pymes en Santa Fe durante el último año y medio.

Hace algunos días, Tepp también apuntó contra la gestión de Pullaro y sus intenciones de cara a 2027: “Lo que propone Unidos es una estafa electoral. Es una fuerza que busca mantenerse en el poder por los cargos. La principal preocupación de Pullaro hoy es frenar a Fuerza Patria, y esta fuerza es la que va a poner un límite tanto a la motosierra de Milei como a Pullaro”.

Asimismo, criticó duramente el estado de la infraestructura vial. "Que tengamos el abandono que hoy tenemos de las rutas nacionales y también el deterioro de las rutas provinciales en una provincia donde la conectividad no es solamente para la producción, sino para la misma socialización, para la cultura, para el acceso a la educación. Esos tienen que ser los temas en los que estemos discutiendo en el Congreso", manifestó. Las rutas nacionales y provinciales se encuentran deterioradas por falta de obras de mantenimiento por disposición de la administración de LLA.

Caren Tepp aseguró que los jubilados deben "elegir entre pagar servicios o comprar medicación"

Luego de las duras derrotas que sufrió el Gobierno nacional en el Congreso, la candidata a diputada Tepp posicionó la defensa de la universidad pública como una "pelea importantísima" para seguir dando. "¿Cuántos de nosotros pudimos insertarnos laboralmente, poner una empresa, llevar adelante una pyme en nuestra región porque tuvimos la posibilidad de un acceso a la universidad gratuita en nuestro país? Bueno, eso también hay que seguir defendiéndola para las generaciones futuras", sostuvo.

Al ser consultada sobre la tensión entre las demandas sociales y el objetivo de estabilidad fiscal del gobierno, Tepp fue tajante: "Es una discusión de prioridades". A su vez, argumentó que el verdadero equilibrio que se está perdiendo es el de las familias argentinas. "Lo que hoy se está rompiendo es la armonía de las familias cuando en gran parte de nuestras ciudades tienen que alquilar y el 50% de los ingresos se va en un alquiler, cuando los jubilados están teniendo que elegir entre pagar los servicios o comprar una medicación. Esas tienen que ser nuestras prioridades", enfatizó.

En tanto, criticó la reciente presentación del Presupuesto 2026 anunciado por el Presidente al sugerir que el Poder Ejecutivo busca "seguir teniendo la arbitrariedad" de no contar con una ley aprobada para "discrecionalmente derivar y destinar los fondos". "Nosotros necesitamos que el Presidente entienda que él es presidente pero que hay un Congreso (...) que fueron elegidos por su pueblo para poder debatir cuáles son las prioridades", lanzó.